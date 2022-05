Le previsioni dell'oroscopo del 31 maggio esortano gli Acquario a essere propensi all'amore. I Gemelli potrebbero chiarire delle cose in sospeso, mentre i Toro sono un po' tesi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Toro: la Luna è leggermente opposta, pertanto potrebbero nascere delle incomprensioni. Se non vi sentite capiti come vorreste, provate a cambiare il vostro modo di approcciare.

11° Ariete: le previsioni dell'Oroscopo del 31 maggio vi invitano a concludere questo mese nel modo più tranquillo possibile. Non intavolate discussioni inutili, non ne gioverà la vostra salute.

10° Capricorno: il lavoro potrebbe portare qualche piccolo rompicapo. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego dovrete darvi da fare per allargare i vostri orizzonti. Chi invece lavora in proprio deve avere gli occhi molto aperti.

9° Sagittario: interessanti cambiamenti in arrivo, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Ci sono dei progressi, tuttavia cercate di non montarvi la testa. Curate di più la vostra salute e l'aspetto fisico.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: l'assetto professionale non dovrebbe risentire di una piccola burrasca emotiva. Se riuscirete a tenere separate la sfera privata da quella lavorativa, non dovreste incorrere in problemi.

7° Vergine: cercate di essere un po' più attivi e propositivi. In ambito sentimentale è necessario essere intraprendenti. Se siete interessati a qualcuno non esitate e non nascondetevi dietro mille scuse.

6° Scorpione: volere è potere, pertanto tutto quello che desiderate potrete ottenerlo solo se vi darete da fare. L'oroscopo del 31 maggio vi invita a gettarvi a capofitto nei progetti a cui state lavorando da tempo.

5° Bilancia: investite su voi stessi e sulle vostre capacità. In ambito sentimentale l'importante è essere cauti e non lasciarsi andare emotivamente senza prima avere delle basi.

Oroscopo segni fortunati 31 maggio

4° in classifica, Cancro: l'oroscopo del 31 maggio denota una giornata all'insegna del lavoro. Siete molto produttivi e non state fermi un attimo.

Nella parte conclusiva della giornata, però, rilassatevi un po'.

3° Gemelli: molti nodi verranno al pettine, soprattutto per quanto concerne i legami di tipo affettivo. Se siete rimasti delusi da qualcuno, questo è il momento per darvi da fare e rimettervi in carreggiata.

2° Leone: non siate troppo severi con voi stessi. Questo è un momento pieno di novità e di lavoro pertanto, quando si fa molto, anche il rischio di incappare in qualche errore è plausibile.

1° Acquario: ottima fase per quanto riguarda l'amore. In questo periodo molte coppie in crisi si stanno ritrovando e stanno avendo la possibilità di sviscerare dinamiche rimaste silenti per molto tempo.