L'Oroscopo della settimana dal 30 maggio al 5 giugno è pronto a svelare come andrà la settimana che segna il confine tra i mesi di maggio e giugno. In primissimo piano le previsioni astrologiche settimanali interessanti l'intero arco zodiacale, dall'Ariete sino ad arrivare a quello dei Pesci. La stagione più calda dell'anno sta per entrare nel vivo, con il mare e la montagna a fare la parte del leone. Si aspettano con impazienza le agognate ferie agostane per dare sfogo alla voglia d'estate che aspetta di esplodere ormai da diversi mesi. Nell'attesa, scopriamo insieme cosa avranno in serbo per noi le stelle analizzando l'oroscopo settimanale fino al 5 giugno, con tutti e dodici i segni dello zodiaco protagonisti assoluti.

Previsioni oroscopo settimanale, da Ariete a Cancro

Ariete - Una settimana che promette di essere al top con l’amore e le relazioni, complessa con il lavoro e l’impegno. Andiamo con ordine. Mercurio saprà rendere facile e spontaneo il rapporto con le persone più importanti, i suoi movimenti faranno si che voi possiate spiegarvi e condividere sospetti, idee e percezioni importanti. E da ciò nascerà la possibilità di migliorare il tono vivere insieme e dello scambio. Meno facile invece il rapporto con Venere, con la quale Saturno si scontrerà nel fine settimana: potreste lasciate in ufficio pensieri e preoccupazioni, eppure Marte indica che state già investendo sufficienti forze e energie in ciò che fate, non è il caso di esagerare.

Toro - Questa stagione in fondo vi piace, e la settimana promette di piacervi ancora di più. Il perché è presto detto: il periodo, oltre ad un certo benessere personale, porterà anche tanta buona fortuna con le questioni pratiche, con il denaro, con le cose quotidiane che forse vi annoiano un po’ ma che è meglio avere dalla propria parte.

E anche il clima in ambito lavorativo sembra ritrovare serenità nonostante un po’ di caos e di confusione che, in fondo però, vi consentono di mollare per un attimo la presa e l’attenzione. Insomma non vi resta che godere dei prossimi giorni, delle dolci promesse di benessere stellato.

Gemelli - La settimana che sta per iniziare ha tutta l’aria di piacervi.

Il fatto è che, finalmente, il partner sembra capire e condividere, con voi, un certo bisogno di originalità, di rottura con le abitudini e le energie più solite e usuali, di cambiamento per poter respirare aria fresca e coltivare un sacrosanto ottimismo. E poi, giovedì, il Sole darà il via alla vostra stagione (oltre che alla ripresa sentimentale), un momento che promette di portarvi grandi energie, nuovo salutare entusiasmo e tanta voglia di fare. Indaffarati e in buona compagnia, molti del segno sfideranno eventuali pianeti ostili e le loro solite intemperie astrologiche. Primi segnali di cambiamento e di rinnovamento che saranno poi confermati tra non molto.

Cancro - La vostra settimana sarà movimentata dallo scoppiettante andirivieni di pianeti compiacenti al segno.

Messaggero e ambasciatore delle stelle, il periodo si farà canale delle idee e dei sentimenti globali coinvolgendovi – ovviamente – in questo suo compito. Sarete così insofferenti ai doveri e al lavoro soprattutto martedì e giovedì, quando qualcuno si scontrerà con il vostro bel caratterino! Sarete poi tonici e brillanti soprattutto con gli amici, venerdì, quando la Luna tornerà ad infondervi un po’ di energia in più. La settimana insomma non sembra annoiarvi, tranne domenica, quando una Luna un po' rissosa potrebbe indurvi a riflessioni personali che, per quanto utili e profonde, non sempre saranno leggere. Come lo siete voi...

Previsioni della settimana, l'oroscopo da Leone a Scorpione

Leone - Le previsioni zodiacali della prossima settimana indicano che il vostro segno è, da sempre, considerato tra i più forti e resistenti dello zodiaco.

A buon titolo, perché l’animale che vi rappresenta, oltre a sprigionare fierezza e regalità proprie del segno, è anche emblema di resistenza e di adattabilità alle fatiche terrene. Splendido giorno quello di lunedì, costringendovi a frenare un po' il ritmo forsennato che molti vorranno intraprendere, forti della ritrovata fisicità ed energia da vendere. Metterete l’accendo sulla reale qualità delle relazioni, sulla solidità dei rapporti tagliando tutto ciò che non abbia più senso di essere. Mercoledì toccherà a Venere disporsi benevolmente al segno accrescendo in voi l’impegno e la concentrazione sulle questioni pratiche, sul lavoro e i compiti. Altra nota davvero ottima, l'arrivo di una persona che vi infonderà ottimismo e fiducia: ne avrete bisogno.

Vergine - Ottima e vincente la settimana per le cose d'amore. Le stelle vi danno una piccola “dritta”: fate attenzione a come vi comportate e rapportate con gli altri. Noterete che sarà facile incontrare disponibilità, ma anche serietà e affidabilità negli altri. Tenete anche presente che eventuali eccessi nelle manifestazioni di affetto o di amicizia non saranno sempre graditi o adatti alle situazioni che vivrete. Alla luce di tutto, ciò sarà per voi più semplice migliorare l’espressione, lo scambio e il dialogo, grazie anche ad un periodo meno nocivo e più affidabile in molti sensi. Week-end ad alto tasso emotivo: il partner o comunque persone importanti potrebbero comportarsi in modo piacevole, a tratti anche a sorpresa.

Da lì il passo verso l'allegria sarà breve: pronti a gongolare?

Bilancia - Sarà forse l’avvicinarsi dell'estate 2022, ma alcuni della Bilancia sembrano essere abbastanza stanchi, forse un po’ scarichi. Saturno picchia sempre duro e anche voi avete i vostri limiti, eppure le stelle della settimana sembrano voler migliorare, o perlomeno limitare eventuali danni celesti. Martedì il Sole smetterà di darvi filo da torcere consentendovi maggior forza vitale, entusiasmo ed empatia. Mercurio indica che le questioni pratiche e economiche ancora potrebbero fare i capricci, ma voi sembrate affrontare ogni cosa con uno spirito diverso, più costruttivo. Nel fine settimana concedetevi, anima e corpo, allo svago: qualcuno vi confonderà un po’ le idee con un invito verso il relax e il distacco momentaneo dalle vicende pratiche.

Scorpione - Per voi la settimana inizierà a farsi interessante da venerdì, prima di allora le stelle non saranno abbastanza importanti e influenti sul vostro segno. La Luna di buon grado brillerà orgogliosa e amica per voi dello Scorpione, suggerendovi la possibilità e la necessità di vivere qualcosa di bello, piacevole, divertente. Ma Saturno indica che qualcuno potrebbe impedirvelo (che guastafeste!) con buona pace delle vostre migliori intenzioni. Ma niente panico: nel fine settimana ancora la Luna compirà ottimi aspetti al Sole e a Mercurio, segnale che indica una vostra personalissima, quanto fortunata rivincita nei confronti di ciò che vi dovesse ostacolare il cammino. A voi l’ultima parola, a voi le cose che vi piacciono!

Oroscopo 30 maggio-5 giugno, previsione settimanale da Sagittario a Pesci

Sagittario - Una settimana che voi del Sagittario potreste vivere sul filo del rasoio ma, state certi, con buoni risultati finali e senza alcun danno, vediamo subito il perché. Venere, da tempo in attesa è giunta ad un soffio dal difficile approccio con i pianeti veloci. Ma ecco che, appena in tempo Venere si è allontanata dai pianeti lenti e voi, insieme a lei, avete evitato le cose meno facili. Così, nei prossimi giorni potrete dedicarvi a voi stessi, e godere del nuovo moto venusiano che vi inonderà sicurezza e un miglior tono personale. Se dovete gestire o affrontare questioni pratiche e economiche preferite i giorni di centro.

Mercoledì e giovedì saranno a massima positività e alcune situazioni si presenteranno in modo meno confuso. Da evitare un personaggio ficcanaso, maldestro o invidioso.

Capricorno - La settimana porta tante cose nuove e interessanti al vostro segno che, nelle ultime settimane, è apparso un po’ assente e poco concentrato. Il fatto é che il Sole, in sestile a diversi pianeti, potrebbe portare presto novità e buone notizie – perlopiù legate alla professione – davvero capaci di accendervi e di infondere in voi grande fermento. E, a tutto questo, si aggiungeranno gli indiscutibili benefici di una Venere altamente propositiva capace di rendere più logico e sicuro il vostro vivere, le vostre azioni.

Attenzione alle scelte e alle considerazioni fatte venerdì, quando la Luna rinascerà in quadratura promettendo scarsa amicizia: rimandate ogni questione importante che riguardi il vostro lavoro. In programma un piccolo viaggio di piacere.

Acquario - Il momento rimane intenso, complesso, stimolante. Alla rumorosa quadratura di astri ingenerosi ora si aggiunge quella del Sole, e i diversi aspetti che saranno generati sembrano proprio voler dominare gli eventi dei vostri prossimi giorni. Il Sole vi porrà in una condizione di vulnerabilità nei confronti del vostro lavoro, degli impegni pratici, dovrete insomma rispondere e dimostrare di saper far fronte a ciò che vi è richiesto. Intanto Mercurio vi darà qualche soddisfazione giovedì, ma attenzione che questo compiacimento non divenga una pericolosa illusione: siete pur sempre ostaggi di programmi o situazioni già in corso, per cui accertatevi che abbiano un solido fondamento e non siano quindi destinate a finire in un fuoco di paglia.

Pesci - Le previsioni astrali dal 30 maggio al 5 giugno preannunciano una settimana davvero buona. Lunedì sarà strepitoso per le comunicazioni, il movimento e i progetti condivisi, ma l'opposizione di Mercurio potrà creare qualche problema lavorativo ai Pesci della prima decade: tempismo e flessibilità saranno le doti su cui puntare per uscire dall'impasse. Le giornate di martedì, mercoledì e giovedì mattina avranno sfumature più riflessive e sentimentali: chi ha detto che la cosa vi dispiaccia? Venerdì e sabato, la Luna in transito vi caricherà a oltranza. Più abitudinaria l'atmosfera di domenica. Se riuscirete a velocizzare leggermente i ritmi di lavoro, adottando una visione più elastica, sicuramente in tanti vi porterete a casa qualche ottimo risultato.