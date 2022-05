L'Oroscopo di domani è pronto ad esprimere giudizi all'indirizzo della giornata numero cinque dell'attuale settimana. In primo piano, quindi, le previsioni zodiacali del 20 maggio 2022, nel contesto relative ai primi sei segni dello zodiaco. Target delle odierne analisi astrologiche, pertanto, esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: pronti a scoprire le carte in merito al probabile andamento riservato dalle stelle al lavoro e all'amore?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 20 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 20 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 20 maggio vede in ribasso il periodo. In amore, alcune "nuvolette grigie" potrebbero favorire turbamenti di vario tipo: saranno da allontanare con decisione ed una ventata di ottimismo. In coppia non sarà facile capirsi, ma se tenete al partner e al rapporto dovete fare un passo indietro e pretendere che la controparte faccia altrettanto. Single, sentirete improvvisamente tutto il peso di certe responsabilità, che ultimamente vi sono piovute addosso. Respirate e rilassatevi, e se qualcuno avesse bisogno di voi, non dovete tirarvi indietro: essere presenti in ogni istante, non solamente quando vi garba, altrimenti finirete per essere poco credibili.

Nel lavoro, il cielo sopra il vostro capo vi avvisa: prima di stringere accordi o alleanze, sul piano professionale, cercate di vederci chiaro!

Toro: ★★. Giornata "no". In campo sentimentale, un corto circuito agiterà i vostri sogni a causa di congiunzioni astrali negative. In alcune situazioni vi mostrerete suscettibili e abbastanza permalosi.

In giornata, potrebbe verificarsi qualche controversia con chi avete accanto: mettete da parte l'orgoglio e cercate subito di chiarire eventuali incomprensioni. Sappiate comunque che non sarà la giusta giornata per averla vinta a tutti i costi. Single, tentate un diverso approccio con la persona che vi attira dal punto di vista sentimentale.

Questo perché fino ad ora non siete stati troppo convincenti, proprio a causa del modo di porvi. Il nervosismo che traspare quando siete alla presenza di chi vi piace non aiuta, per questo dovreste acquisire maggiore fiducia in voi stessi. Nel lavoro, sarà il profumo della primavera, sta di fatto che avete la testa per aria: rendimento pari a zero.

Gemelli: ★★★★★. Periodo molto promettente. In amore, Mercurio sarà pienamente favorevole e ottimale vista la buonissima congiunzione al Sole in Toro: potreste vivere certamente delle emozioni meravigliose insieme al vostro partner. Siete stati molto presenti ultimamente con chi amate e questo ha reso la persona amata più tranquilla. Così, se avesse avuto dubbi o piccoli rancori nei vostri confronti, da domani sarà tutto magicamente spazzato via.

Single, sarà un buon giorno questo in arrivo a patto di agire con intelligenza e accortezza. Partite dal presupposto che in ogni situazione ci possano essere inconvenienti, pertanto cercate di ovviare a quest'ultimi senza trascurare ulteriori dettagli. Momento ideale per rilanciare la vostra immagine. Un flirt potrebbe trasformarsi in un'attrazione fatale, senza che ve ne accorgiate. Nel lavoro, la fortuna vi sorride, soprattutto in ambito finanziario. Buone performance sugli investimenti.

Oroscopo di venerdì 20 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Periodo stabile. Per i sentimenti, se desiderate una vita a due più intensa cercate di stimolare di più la partecipazione del partner, stando vicini vicini o favorendo il buon dialogo.

Potrete finalmente creare un'atmosfera leggera, armoniosa, fatta di coccole e tenerezze. Assecondate questa nota speciale con garbata seduzione. Chi avesse una relazione sentimentale in via di definizione, potrà ricevere una dichiarazione d'amore ufficiale, magari più in là anche una dolce proposta di matrimonio o convivenza. Single, comunicativa e simpatia vi consentiranno di essere sempre in una posizione di vantaggio rispetto agli altri. Un dialogo aperto, una confidenza totale con gli amici e ci saranno le giuste premesse per trascorrere ore tranquille insieme a loro. Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte. Farete un figurone dimostrando di avere conoscenze in un particolare ambito.

Leone: ★★★. Venerdì valutato "sottotono". In amore, l'imprudenza che manifestate nelle vostre azioni spesso rendono precario il rapporto di coppia. Nelle situazioni più delicate siete forse leggermente privi di tatto, pronti a scagliarvi contro chi cerca inutilmente di dimostrare le proprie ragioni (giuste o sbagliate che siano). Colpa delle stelle che, ogni tanto, tendono a spazientire: soprattutto nell'ultima parte della giornata fate appello alla vostra saggezza, vedrete che le cose andranno meglio. Single, per molti di voi potrebbe essere un'impresa accettare l'invito alla prudenza da parte dell'astrologo di turno. Tenete a freno il nervosismo, solo così darete uno smacco alla scontentezza che da un po' di giorni vi avvolge.

Meglio non drammatizzare evitando di complicarsi la vita con pensieri negativi: cercate di rilassarvi con esercizi di respirazione. Nel lavoro, credete di più in voi stessi e guardate oltre le prospettive attuali: non createvi da soli gli ostacoli alla vostra realizzazione!

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 20 maggio, indica una giornata normale. La tenerezza del partner vi renderà più socievoli del solito facendovi comunicare con spontaneità i sentimenti. La giornata potrebbe aprirsi all'insegna del buonumore, dando modo alla vita di coppia di procedere in modo tranquillo. Godetevi il periodo e fatelo con serenità, senza grandi pensieri per il futuro. Single, non lesinate sull'impegno necessario per raggiungere determinate mete: se volete ottenere un certo risultato, dovete rimboccarvi le maniche: mettete in conto un po' di fatica in più del solito.

Il momento è abbastanza adatto a fare chiarezza in una questione che vi sta dando del filo da torcere. Consiglio: siate maggiormente presenti in famiglia. Sul lavoro vi dimostrerete attivi e con buone idee da mettere in pratica. Approfittate del momento per proporre iniziative: si riveleranno vincenti!

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 20 maggio.