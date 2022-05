Stiamo per arrivare al giro di boa della settimana. In arrivo nuove previsioni e un nuovo Oroscopo per tutti i segni in previsione della giornata del 19 maggio 2022. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del giorno.

Ariete: in amore attenzione a qualche momento di ritardo, ma nulla di grave all'interno di una relazione. Nel lavoro le intuizioni sono da portare avanti al momento, ci sono in ballo diverse cose.

Toro: per i sentimenti giornata che aiuta, nel complesso le giornate ora saranno più serene. Nel lavoro non mancano le intuizioni, attenzione a inutili provocazioni.

Gemelli: a livello amoroso alcuni hanno la necessità di chiudere al più presto una storia parallela. Per i single del segno incontri importanti. Nel lavoro quello che arriva da qui al prossimo weekend sarà importante, sfruttate le vostre idee.

Cancro: in amore giornata che vede la Luna in opposizione, per questo motivo meglio mantenere il controllo. A livello lavorativo potrebbero arrivare alcune conseguenze non esaltanti per voi.

Leone: per i sentimenti, se c'è una questione da affrontare agite adesso. Portate pazienza dove potete. Nel lavoro sono favorite le relazioni e i nuovi incontri.

Vergine: a livello amoroso i prossimi giorni saranno di recupero, non avrete però la possibilità di recuperare nell'immediato, ma la Luna in buon aspetto aiuta.

Nel lavoro, se c'è stato un problema ora si potrà recuperare, non manca l'energia.

Previsioni e oroscopo del 19 maggio 2022: la giornata

Bilancia: a livello amoroso giornata che porta qualche momento di calo, in particolare per chi sta vivendo delle storie di lunga data. Siete alla ricerca di qualcosa in più. A livello lavorativo siate cauti e pensate bene prima di agire.

Scorpione: in amore ci sono alcune questioni da dover risolvere, in particolare per chi vive dei conflitti di coppia. Nel lavoro non dovete andare incontro a discussioni ma portare calma e ragionare in questo momento.

Sagittario: a livello sentimentale fine settimana in arrivo importante per avvicinarsi a una persona. Giornata importante.

Nel lavoro non mancano le soddisfazioni e i buoni progetti sono da sfruttare.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore ci sono state delle discussioni di recente e alcuni problemi che adesso andrebbero affrontati seriamente. Nel lavoro stato di maggiore disagio, agite però al meglio che potete.

Acquario: per i sentimenti fase di recupero, la giornata porta delle nuove idee. Nel lavoro nuove occasioni per farvi notare, avrete la possibilità di vivere maggiori opportunità.

Pesci: in amore i rapporti che hanno vissuto dei problemi in passato ora potrebbero anche chiudersi, meglio pensarci bene. Nel lavoro non mancano incomprensioni, alcune questioni non stanno andando come vorreste.