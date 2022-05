Per la giornata di venerdì 20 maggio 2022, l’Oroscopo vede un Leone molto più romantico del solito, mentre la Bilancia potrebbe cominciare a divergere dalle scelte fatte fino a questo momento. Ottimi segnali di ripresa per Pesci e per Ariete.

A seguire approfondiamo le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo: Capricorno emotivo

1° Leone: il romanticismo e la fortuna sul lavoro saranno ottimi, quindi la giornata potrebbe decretare uno stato di benessere assoluto. Le situazioni di nervosismo che hanno caratterizzato le giornate precedenti saranno quasi completamente svanite.

2° Gemelli: ritornerà il romanticismo nella vostra quotidianità, finendo con farvi sentire al centro dell’attenzione, sia in famiglia che con le amicizie. Secondo l’oroscopo le questioni lavorative saranno a portata di mano, soprattutto se riuscirete a focalizzarvi su un particolare affare.

3° Capricorno: sulle questioni professionali sarete sempre più coinvolti anche dal punto di vista emotivo. La concentrazione in questo momento potrebbe essere la definitiva chiave di volta per arrivare al successo in poco tempo.

4° Pesci: è possibile un incontro che potrebbe portarvi una bella amicizia, probabilmente diversa da quelle che avete avuto fino a questo momento. Gli interessi in comune potrebbero incentivare qualche momento di divertimento e di spensieratezza.

Ariete in calo

5° Ariete: avrete un lieve calo dell’interesse per un'idea che probabilmente non vi attrae come in un primo momento. Sul piano personale invece avrete a che fare con un'emozione che probabilmente vi accompagnerà a lungo e che coinvolgerà la famiglia di origine.

6° Vergine: vi sentirete molto più attivi dal punto di vista fisico, in tal modo sarà sempre più semplice per voi sviluppare un po’ di buonumore.

Ci saranno anche dei miglioramenti sul piano mentale, perché eviterete più facilmente di pensare a qualche aspetto negativo.

7° Scorpione: risolvere alcune questioni con la dovuta calma sarà un incentivo a compiere la routine quotidiana con tranquillità e senza lasciarsi sopraffare dallo stress. Secondo l’oroscopo potreste avere anche qualche bella notizia sul piano familiare.

8° Toro: avrete un senso di stanchezza che vi spingerà al riposo presto nel corso della serata, mentre nel pomeriggio avrete una situazione relativamente tranquilla, perciò anche priva di novità rilevanti. Avvertirete anche una voglia più impellente di mettervi in gioco sul lavoro.

Spese per Cancro

9° Cancro: dovrete far fronte a delle spese che potrebbero oltrepassare le vostre possibilità, ma ci potrebbero essere delle novità che potrebbero farvi rimettere presto in carreggiata. Circondarvi di persone che vi possano dare dei consigli ora sarà una delle soluzioni migliori.

10° Acquario: dovrete fare i conti con qualche piccolo attrito che serpeggia all’interno del contesto familiare o quello lavorativo.

Avrete un nervosismo sempre più forte che purtroppo non riuscirete a smaltire con della semplice calma. Avete bisogno di parlare con una amicizia sincera.

11° Bilancia: potreste andare incontro a fraintendimenti con il partner o comunque non riuscire a comprendere determinati segnali. Aprire i vostri orizzonti e guardare altrove potrebbe essere una scelta da tenere in considerazione.

12° Sagittario: ci potrebbero essere delle ripercussioni per quanto riguarda qualche decisione fatta in passato, mentre gli affari stanno lentamente conoscendo una fase di calo molto significativa. Potreste concentrarvi sul altro che non vi dia determinate problematiche.