L'Oroscopo di domani è pronto a mettere in evidenza come potrebbe evolvere la giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 21 maggio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Tema del momento il cambio di segno del Sole che, dal Toro, fa il suo ingresso in Gemelli. Il predetto segno di Aria sarà favorito da un performante Plutone in trigono a Mercurio, quest'ultimo già presente nel proprio segno.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 21 maggio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 21 maggio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 21 maggio indica che le congiunzioni astrali saranno a favore e renderanno bello non solo il rapporto con il partner, ma anche quello con i vostri familiari. Le energie saranno ottime e questa potrebbe essere la giornata ideale per dedicarsi completamente alla persona del cuore. Tutto ciò non potrà far altro che bene. Questo in arrivo sarà un giorno abbastanza promettente anche per quanto riguarda la relazione di coppia. Non temete di affrontare un argomento, per voi piuttosto spinoso, con la persona che amate. Meglio mettere subito le cose in chiaro. Single, pensate pure in grande e siate sicuri di non sbagliare.

Il cielo di sabato, infatti, aiuta gli audaci e non è certo il coraggio e la voglia di osare che a voi potrà mancare. Nel lavoro, si prospettano buone occasioni per migliorare il vostro stato. Mettete in luce le vostre doti, otterrete successi immediati.

Toro: ★★★★. In campo sentimentale, le cose andranno a gonfie vele. Non accetterete nessuna intrusione né alcun ripensamento o rallentamento e andrete avanti tutta, dritti verso la meta.

Urano sarà un ottimo alleato per affrontare tutti gli eventi del giorno nel modo migliore. Ci sono delle belle novità in arrivo e voi non dovrete fare altro che tenervi pronti a ricevere le sorprese che il cielo del momento ha certamente in serbo per voi. Single, grinta, spirito d'iniziativa e passionalità in questi giorni non vi faranno certo difetto.

Le stelle intanto, oltre a caricare di speranza il futuro, donerà un tocco speciale per raggiungere la meta desiderata. Sarà buona la situazione lavorativa. Se vi fiderete del vostro intuito e sarete più collaborativi con le persone, permetterete a chi vi vuole aiutare di darvi sostegno.

Gemelli: 'top del giorno'. Ottima giornata. In amore, il rapporto con il partner si baserà sulla fiducia e sulla sincerità e questo stato non farà altro che rendervi ancora più complici e innamorati. I movimenti dei pianeti (Sole, Plutone e Mercurio) saranno in sintonia col segno e porteranno armonia nella coppia, con buone notizie per quelle consolidate. Sarà molto elevato il feeling tra voi e il vostro partner in questo momento, grazie agli influssi favorevoli delle stelle.

Infatti, la passionalità non mancherà di certo nel vostro rapporto, così come la comprensione profonda e la solidarietà reciproca. Single, intuito, buon senso e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare una scelta importante di vita. Un progetto che vi sta a cuore avrà ottime possibilità di successo, basterà essere se stessi ed avere fiducia. Nel lavoro, vi sentirete euforici e creativi.

Oroscopo di sabato 21 maggio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Per i sentimenti, splendido sabato. Per la maggior parte di voi sarà infatti il vostro momento e c'è da augurarsi che lo sappiate sfruttare al meglio. Quindi non esitate a cogliere al volo le occasioni che vi si presenteranno.

Non si escludono ottimi momenti da trascorrere con chi si ama. Forse mancate di un po’ di fantasia, ma ripagate la persona del cuore con tanto senso di protezione. Single, astri amichevoli promettono incontri e novità. Insomma, quel poco di allegria che basta a mutare il colore del cielo da grigio in azzurro. Sarete lucidi, riflessivi e astuti; qualità indispensabili per vincere una partita ritenuta difficile fino a ieri. Ci potrebbero essere delle belle conoscenze amorose per i più giovani che sono in cerca dell'anima gemella. Al lavoro sarete attenti e ispirati: è tempo di agire per chi sogna una meta prestigiosa.

Leone: ★★. In stallo il periodo. In amore, sarete piuttosto insicuri: sentirsi inadeguati può essere molto spiacevole ma in certi casi potrà rivelarsi addirittura istruttivo, come abbassare un po' la cresta e rendersi conto dei propri limiti.

Questo vale anche per voi, perché volete sempre aver ragione con il partner, anche quando avete torto! Single, state attraversando un periodo di confusione, quindi non agite seguendo solo l'istinto; i problemi si risolvono anche vagliando con attenzione le possibili soluzioni. Ricordate inoltre che le persone astute riescono a vivere in modo migliore, evitando dunque stress e alimentazione sbagliata. Nel lavoro, sarete particolarmente stanchi e spossati, cercate quindi di prendervi il vostro momento di relax, rimandando qualche impegno.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 21 maggio, vede il periodo sufficientemente stabile, anche se ci sarà bisogno di un rinnovamento alla radice. Nel mirino dell'astro della notte ci sarà comunque il rapporto di coppia: qualche turbolenza sarà inevitabile per via di alcune incomprensioni.

Sarete lunatici e il partner non apprezzerà i vostri sbalzi di umore: mantenete la calma e cercate di basare tutto sul rispetto e la fiducia. Single, non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare o sulla tattica da seguire: avvertite fatica e vi sarete un po' destabilizzati. Fate chiarezza cercando di tenere il più lontano possibile ogni possibile malinteso. Alcuni rapporti amichevoli andranno gestiti senza dare niente per scontato. Se il datore di lavoro vi mette pressioni, organizzate al meglio la vostra attività e dimostrate di saper gestire al meglio qualsiasi situazione.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 21 maggio.