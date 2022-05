Per la giornata di domani, venerdì 6 maggio 2022, l’Oroscopo prevede il Toro in testa alla classifica, seguito dal segno del Gemelli. Ci sarà anche un rialzo per il segno del Capricorno, mentre il ribasso interesserà il segno dell’Acquario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo quotidiano: Toro al massimo

1° Toro: avrete una grande empatia con le persone che vi stanno attorno, mentre con i colleghi avvertirete una sorta di senso di solidarietà che potrebbe essere molto produttivo sia per voi stessi che per le persone che vi circondano.

Attivate la vostra creatività, ce ne sarà molta.

2° Gemelli: la sensibilità vi darà modo di essere più empatici e di dare il vostro supporto a coloro che ne hanno bisogno. Avrete anche dei bellissimi consigli da dare a chi vi sta attorno, soprattutto se avranno delle decisioni molto difficili da prendere.

3° Vergine: avrete molta più cura del vostro fisico più di quanto non abbiate fatto in queste settimane. Sviluppare una maggiore percezione di voi stessi potrebbe essere un obiettivo che potreste raggiungere più facilmente del previsto, secondo l’oroscopo.

4° Scorpione: l’interazione con le persone che vi sono care vi aiuterà a superare qualche difficoltà in merito al settore emozionale. Essere dinamici dal punto di vista fisico potrebbe essere molto produttivo anche per la creatività, rimasta a lungo sopita.

Soddisfazioni per Ariete

5° Ariete: le soddisfazioni sul lavoro sicuramente saranno sempre più produttive dal punto di vista economico. Avrete anche una vena decisamente romantica e poetica che per adesso lascerà da parte ogni situazione spiacevole o comunque fortemente negativa, secondo l’oroscopo.

6° Sagittario: questo rialzo per le questioni di stampo sentimentale vi darà la sicurezza di avere sempre dalla vostra parte il partner.

Mentre il romanticismo potrebbe prendere sempre più piede, sul lavoro potrebbero verificarsi dei notevoli passi avanti nelle interazione fra colleghi.

7° Capricorno: questa risalita nella classifica dell’oroscopo è dovuta ad una calma più stabile e uno stato di ansia che sarà sempre più lieve.Nelle questioni di cuore si svilupperà una complicità con il partner che nell'ultimo periodo era assente.

8° Pesci: la fortuna di Giove continuerà a persistere in mancanza progressiva di quella di Venere. Ora come ora le vicende di stampo professionale saranno sicuramente salvate in extremis, anche quando penserete che non ci sia possibilità di rivalutare qualche decisione importante.

Decisioni per Cancro

9° Bilancia: avrete qualche dissidio con l’ambiente lavorativo che potrebbe durare piuttosto a lungo, ma demordere sarà l’ultima spiaggia, in questo momento. Sarete sempre più stressati, quindi dovreste cercare di ritagliarvi del tempo da vivere tutto per voi stessi, senza “infiltrazioni” esterne.

10° Leone: sul lavoro ci potrebbero essere delle divergenze troppo grandi per poter mandare avanti un progetto in modo lineare.

Con il partner riuscirete a dare un nuovo assetto più amorevole alla vostra relazione, secondo l’oroscopo.

11° Cancro: avrete delle decisioni da prendere riguardo ad alcune responsabilità che dovranno essere portate a termine. Avrete qualche sorpresa in famiglia che probabilmente non vi farà molto piacere.

12° Acquario: dovrete effettuare qualche piccolo sacrificio per raggiungere un obiettivo più grande. Secondo l’oroscopo l’umore non sarà dei più adatti per poter far fronte a qualche difficoltà imprevista, soprattutto in serata.