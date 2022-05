L'Oroscopo della giornata di lunedì 23 maggio vedrà un ultimo quarto di Luna spostarsi nel segno zodiacale dei Pesci, che potrà contare su una discreta intesa di coppia, mentre Scorpione non avrà problemi a relazionarsi con la gente. Giove e Venere porteranno un periodo davvero equilibrato per l'Ariete, mentre Vergine dovrà cambiare punto di vista sul fronte amoroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 23 maggio.

Previsioni oroscopo lunedì 23 maggio 2022 segno per segno

Ariete: inizierà una nuova settimana per voi nativi del segno, e in voi ci sarà un forte ottimismo.

Giove e Venere saranno ancora favorevoli, e porteranno momenti davvero equilibrata. In amore quando c'è intesa con il partner, le cose non possono che andare bene, soprattutto per voi nati nella terza decade. Sul fronte lavorativo quel pizzico di fortuna in più vi permetterà di raggiungere risultati migliori. Voto - 8️⃣

Toro: potreste non sentirvi pronti a accogliere alcune novità all'interno della vostra vita, ciò nonostante, con la Luna in sestile, proverete a accettare queste novità. Soprattutto sul posto di lavoro infatti, bisognerà adattarsi a nuove situazioni per massimizzare i risultati. Sul fronte amoroso la vostra relazione di coppia sarà piuttosto discreta, ma sarà comunque meglio non sbilanciarsi troppo.

Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale sfavorevole secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. L'astro argenteo sarà in quadratura, e non sempre potreste comprendere le intenzioni della vostra anima gemella. Sul fronte professionale vi sentirete spesso a vostro agio con i vostri progetti, e avrete modo di ottenere diverse soddisfazioni ancora per un po’.

Voto - 6️⃣

Cancro: periodo non molto convincente per quanto riguarda i sentimenti, ma in questa giornata avrete la Luna dalla vostra parte. Riuscirete a evitare possibili incomprensioni di coppia, ma ancora faticherete un po’ a trovare una soluzione ai vostri problemi. Per quanto riguarda il lavoro dovrete provare a prendere i vostri progetti uno alla volta, e non fare il passo più lungo della gamba.

Voto - 6️⃣

Leone: cielo che torna a convincere sotto ogni aspetto secondo l'oroscopo. In amore sarà una giornata abbastanza tranquilla per voi e il partner, e con un po’ di creatività, sarete stimolati a esaltare il vostro rapporto. Se siete single sarete alla ricerca di emotività, che solo davanti alla persona giusta potrete trovare. In ambito lavorativo ci sarà ancora molto da fare per recuperare terreno, ciò nonostante stanno per arrivare risultati decisamente incoraggianti. Voto - 8️⃣

Vergine: la Luna in opposizione non sarà di certo di grande aiuto per quanto riguarda la vostra vita sentimentale. Single oppure no, avrete bisogno di cambiare punto di vista su certe questioni. Un po’ meglio sul posto di lavoro, anche se la mole di incarichi da svolgere vi scoraggerà un po’.

Mantenete la concentrazione alta. Voto - 6️⃣

Bilancia: avrete voglia di staccare la spina secondo l'oroscopo di lunedì 23 maggio. Ciò nonostante non dovrete neanche pretendere chissà che cosa dagli altri. Non potete solo prendere dalla vita. Sul posto di lavoro forse potreste sentirvi sotto pressione, ma Mercurio in trigono dovrebbe aiutarvi a mantenere la concentrazione. Voto - 6️⃣

Scorpione: giornata sicuramente migliore per quanto riguarda i sentimenti grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, sarete più aperti ai sentimenti, ma la paura di commettere degli errori potrebbe condizionare le vostre scelte. Per quanto riguarda il lavoro questo cielo non sarà così influente, ciò nonostante con il giusto impegno, e le energie che Marte vi darà, potreste raggiungere buoni risultati.

Voto - 7️⃣

Sagittario: quadro astrale in calo in questa giornata di lunedì a causa dell'astro argenteo che si sposterà in quadratura dal segno dei Pesci. Certo, Venere rimarrà in buon aspetto, ciò nonostante, anche se pensate di agire nel migliore dei modi, considerate sempre come potrebbero reagire gli altri. In ambito lavorativo, anche se questo cielo sarà positivo, dovrete aspettare il momento giusto per fare la prima mossa. Voto - 7️⃣

Capricorno: la settimana inizierà tutto sommato bene per voi nativi del segno. In amore avrete la Luna in sestile vi farà tornare la fiducia nei confronti delle persone che amate, ma per recuperare il vostro rapporto dovrete essere ancora pazienti. In ambito professionale Giove potrebbe penalizzarvi un po’, ma con Marte in sestile dovreste riuscire a cavarvela.

Voto - 7️⃣

Acquario: Mercurio in congiunzione aprirà questa nuova settimana che, soprattutto in ambito lavorativo, sembra sorridervi. Certo, forse non sarà sempre facile prendere delle decisioni, per cui prendete sempre in considerazione il parere dei colleghi. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna e Venere saranno dalla vostra parte e, single oppure no, non mancheranno le occasioni per dare libero sfogo alle vostre emozioni. Voto - 8️⃣

Pesci: con la Luna che si sposterà nel vostro cielo, sul fronte amoroso potreste contare su una discreta intesa di coppia. Se siete single da poco recupererete entusiasmo e voglia di stare insieme a chi amate. Sul fronte lavorativo avrete buone energie a supportarvi grazie a Marte, ma con Mercurio in quadratura non cercate di andare oltre le aspettative. Voto - 7️⃣