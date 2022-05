Per la settimana che va dal 30 maggio al 5 giugno 2022, l’Oroscopo vedrà il pianeta Venere nella costellazione del Cancro, dunque favorevole a tutti i segni di acqua. Anche il segno dell’Acquario sarà tra i favoriti di questo pianeta, mentre ci sarà un calo significativo per il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: successi per Toro

1° Toro: avrete dei successi lavorativi che saranno in grado di superare degli ostacoli molto difficili. Avrete anche i primi approcci con una persona che potrebbe essere davvero molto importante per voi.

La fortuna sarà a portata di mano nel corso della seconda metà della settimana, sviluppando anche una maggiore autostima e una propensione alla riflessione molto più accentuata.

2° Scorpione: vivrete una fase colma di amore, sia che riguardi il piano passionale con il partner sia quello che concerne le amicizie e la famiglia. Venere vi regalerà non soltanto un periodo ottimale in amore ma anche sul lavoro potrebbe favorire occasioni davvero interessanti per gli affari futuri. Subentreranno anche dei risultati appaganti anche per quel che riguarda qualche problematica a livello burocratico.

3° Cancro: la parola d’ordine di questa settimana sarà passionalità. Ce ne sarà molta sul piano lavorativo, con delle iniziative dettate dalla creatività, ma ancora di più con l’amore.

Con il partner prenderà anche delle decisioni importanti che vi spingeranno ad essere sempre più uniti. Le energie non vi mancheranno, e neanche la voglia di mettere a frutto quei progetti che avete in mente da tanto tempo.

4° Acquario: ci sarà la fortuna di Venere e l’ottimismo del Sole dalla vostra parte, perciò potreste avere tante occasioni che vi porteranno dei guadagni, ma anche la scoperta di una amicizia che sappia come farvi stare bene.

Avrete anche un margine di tempo libero più ampio, quindi sarà sempre più facile trovare un hobby che vi soddisfi davvero o coltivare qualcuno che già vi appassiona.

Affari per Ariete

5° Ariete: questa settimana sarà sorprendentemente ottimale per gli affari e gli investimenti. Avrete una bella fortuna che deriva dalla costellazione del Cancro, il che significa che non farà che aumentare con l’incedere del fine settimana.

Secondo l’oroscopo anche l’amore subirà dei grandi benefici con la comunicazione, mentre con le amicizie si respirerà una atmosfera decisamente più spensierata.

6° Pesci: se non ci fosse questo umore abbastanza traballante, la vostra situazione complessiva potrebbe essere migliore. La fortuna di Giove potrebbe portarvi a tanti successi, ma avrete anche tanto bisogno di una concentrazione che in determinati giorni potrebbe lasciarvi “a terra”. Sia con l’amore che con le amicizie dimostrerete di avere un atteggiamento sempre più selettivo man mano che trascorre il tempo.

7° Gemelli: riuscirete a trarre qualche soddisfazione da questa settimana. Probabilmente non ci saranno novità accattivanti o rivoluzionarie, ma si prospetta un margine di guadagno ottimale e una tranquillità relativa in famiglia.

In amore si aprirà una stagione fatta di decisioni accompagnate anche da qualche incertezza. Il calo della fortuna potrebbe essere deleterio sul lavoro, se non riuscirete a prendere in mano le redini di alcuni progetti che avete a cuore.

8° Sagittario: avrete un atteggiamento lievemente più romantico che però potrebbe portare a farvi staccare la spina per un po’ dall’ambiente lavorativo. Fare qualcosa per svago in questo momento potrebbe essere un buon modo per divergere da un ambiente che vi sta sempre più stretto. L’aria familiare vi riuscirà a dare qualche stimolo in più per poter avventurarvi in un contesto diverso da quello attuale.

Bilancia in basso

9° Leone: avrete una settimana che si potrebbe definire stressante, se non ci fosse la seconda metà piena di prospettive interessanti per gli affari.

Secondo l'oroscopo, avrete probabilità di incontri nel fine settimana che vi daranno amicizie molto sincere, mentre sul piano comunicativo state facendo progressi enormi uscendo dal guscio e favorendo una maggiore dinamicità all’interno del contesto familiare.

10° Capricorno: avrete qualche situazione che vi sta stretta e che potrebbe portarvi ad una fase molto taciturna e piena di stress. Tuttavia, avrete comunque la concentrazione per mandare avanti un lavoro che necessita di una conclusione, mentre in amore purtroppo ci potrebbe essere un calo decisamente drastico dell’intesa. Il fine settimana vedrà i single come protagonisti.

11° Vergine: non ci saranno contraccolpi che potrebbero danneggiare la vostra carriera o comunque farvi perdere la fiducia che la cerchia lavorativa ha di voi, ma dovrete prestare una maggiore cautela con le questioni progettuali, perché qualche affare potrebbe essere decisamente rischioso.

Secondo l’oroscopo in amore subentrerà un periodo di riflessione fra le due parti abbastanza prolungato. Evitate le avventure di stampo amoroso, se vorreste una storia d’amore.

12° Bilancia: ora come ora l’amore stenterà a decollare, così come le affinità che credevate consolidate potrebbero manifestare i loro punti deboli. Venere in questo momento non sarà dalla vostra parte, quindi evitate discussioni che potrebbero decretare un allontanamento definitivo. Avrete anche qualche accenno di nervosismo nell’ambiente di lavoro, però riuscirete a domare abbastanza facilmente lo stress che ne deriverà.