Un nuovo mese sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Di seguito approfondiamo le predizioni e l'Oroscopo dell'1 giugno 2022 con tutte le novità e i cambiamenti che arriveranno dal punto di vista astrologico in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore il mese parte regalando delle belle emozioni in particolare per il single del segno. Non mancheranno i colpi di fulmine. Nel lavoro sono ottime le occasioni che arrivano, in particolare per chi cerca qualcosa di nuovo.

Toro: per i sentimenti abbiamo diversi pianeti favorevoli al segno che permettono di vivere le storie in modo più passionale.

Nel lavoro, se dovete svolgere qualche attività con una persona, questo momento potrebbe essere fecondo.

Gemelli: a livello sentimentale alcuni pianeti nel segno che aiutano e portano uno stato di maggiore forza. Nel lavoro le vostre idee al momento sono positive, dovete soltanto arrivare a trovare alcune conferme.

Cancro: in amore alcune piccole tensioni non mancano, ma tutto si potrà risolvere a breve. A livello lavorativo alcuni hanno cambiato qualcosa da poco e ancora non sono del tutto convinti.

Leone: per i sentimenti, chi ha vissuto delle problematiche di recente ora potrà trovare una soluzione. Nel lavoro avrete la possibilità di imporre le vostre idee e trovare nuove soluzioni.

Vergine: per i sentimenti è una giornata interessante che potrebbe portare momenti positivi.

I nuovi incontri sono interessanti. Nel lavoro è una giornata che vi vedrà molto impegnati, per questo motivo non mancheranno momenti di stanchezza.

Previsioni e oroscopo dell'1 giugno 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso avrete la possibilità di vivere in modo più interessante una storia, il vostro rapporto migliora.

A livello lavorativo vi sono ancora diverse cose da fare e da portare a termine, ma avrete la possibilità di migliorare.

Scorpione: in amore questo momento siete agitati in una storia, non è facile voltare pagina. Nel lavoro qualcosa non è andato come avreste voluto, per questo siete un po' ansiosi.

Sagittario: in amore la Luna è in opposizione, per questo motivo chi vive una storia importante potrà andare incontro a difficoltà.

Nel lavoro non mancheranno alcune discussioni.

Capricorno: a livello sentimentale questa prima parte del mese vede i pianeti favorevoli. Essi aiutano e vi permetteranno di ottenere qualcosa di positivo. Nel lavoro, se dovete portare avanti un'idea, continuate a lottare per imporvi.

Acquario: per i sentimenti la giornata potrebbe non andare come avevate programmato, in particolare se pensate di troppo al passato. Nel lavoro meglio stare lontani da alcune complicazioni.

Pesci: in amore è una fase di calo, specie nella seconda parte della giornata, ma comunque ci sarà un recupero a breve. Nel lavoro, se avete delle domande ancora in sospeso, a breve arriveranno delle risposte. Molto interessante il momento anche per chi lavora in proprio.