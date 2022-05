L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 giugno 2022. In evidenza nel presente contesto sono le analisi astrologiche relative ai segni della seconda tranche zodiacale.

Andiamo a scoprire chi avrà un giovedì fortunato iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 giugno in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 giugno, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Si profila per molti del segno un buon giovedì ma decisamente blando, poggiato in massima parte sull'ordinaria normalità.

Nulla di più e nulla di meno: fate ciò che dovete nel modo in cui l'avete sempre fatto. La Luna staziona in Cancro per una giornata all’insegna dell’ottimismo e del sottile buonumore. Comunicativa, socievolezza e presa sugli altri non verranno meno se a crederci sarete per primi voi. Catturati da un progetto, da un’ispirazione, coinvolgerete gli amici, che saranno quasi subito della partita. In famiglia invece, il progetto per un viaggio torna alla ribalta, dopo essere stato temporaneamente accantonato: è ora di cominciare a pensare ai dettagli. In amore, gioiosi e spensierati, il rapporto vi riserva emozionanti sorprese. Il desiderio un po’ scemato si riaccende di colpo e alla fine potrebbe rivelarsi un vero e proprio incendio dei sensi!

Nel lavoro reggerete benissimo i ritmi frenetici previsti da una giornata ricca di cose da fare.

Scorpione: ★★. Potrebbe essere la classica giornata "flop", ossia di quelle in cui una ne fate e due ne sbagliate... Servirà una dose massiccia di calma e tanta (forse troppa!) pazienza. Mercurio quadrato a Urano e Luna in leggera dissonanza metteranno in forse persino certezze ritenute scontate.

Tuttavia, la mediazione di una persona amica mitigherà l'eventuale disagio offrendo appoggio morale e consiglio. Malcontento e nervosismo, per un contrattempo in casa o in viaggio? Non andate in tilt: prendetela con filosofia. Nel lavoro, mantenete l’attenzione concentrata sui vostri obiettivi, senza prestare ascolto a chi cercasse d’insinuare dubbi su scelte fatte in precedenza.

In amore, inutile addurre pretesti o cercare di nasconderlo, ciò che provate è un’immotivata gelosia a cui non riuscite proprio a trovare rimedio: calma! Il nervosismo che vi assale si sconfigge con la compagnia di amici o con una corsetta nel parco.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 2 giugno predice delle belle novità in arrivo. Ottimo periodo soprattutto in amore ma in ripresa anche il settore amicizie e ambito familiare, qualora quest'ultimi avessero avuto problemi o situazioni da mettere in chiaro. La Luna in Scorpione potenzia la tenacia e il senso pratico, appianando con energia tutte le piccole divergenze in atto. Notizie positive dagli amici vi apriranno un mondo davvero inaspettato.

Con obiettività, scoprirete il lato positivo di un rapporto che pensavate non avesse più niente da offrire. Nel lavoro invece niente false modestie: siete davvero in gamba, in quattro e quattr’otto sbrigherete ogni incombenza in modo inappuntabile. In coppia moderate l’irrequietezza che vi accompagna e portate alla luce i sentimenti più profondi, solo così potrete godere le gioie della vita a due. Forma fisica abbastanza sostenuta con una moderata resistenza alla fatica.

Oroscopo e stelle del 2 giugno, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Non troppo a favore il periodo, in questo caso pronosticato con le due stelle della negatività. Calma: seppur con un giudizio non positivo riuscirete ugualmente a portare a discreto fine la giornata.

La Luna in Cancro a molti di voi del segno genera confusione, tuttavia gli astri che la scortano indicano il modo migliore di procedere: ottimismo e diplomazia. Mettete da parte i vostri dubbi, godetevi la compagnia degli altri, apprezzate eventuali inviti e, se ne aveste possibilità, ricambiate qualche favore ricevuto nei giorni scorsi. Nel lavoro il successo iniziale ottenuto potrebbe sfuggirvi di mano, se cadrete nella rigidità d’idee che può alienarvi simpatie e collaborazioni. In amore vincere eventuali battaglie sentimentali per voi è di vitale importanza, ma la vera vittoria forse è quella di arrendersi ai sentimenti e ai desideri del cuore. Se possibile praticate attività piacevoli: vi lascerete alle spalle ogni preoccupazione.

Coltivando amicizie di spessore scoprirete affinità d’animo.

Acquario: ★★★★★. Giornata impeccabile, garantita da una meravigliosa Luna in Cancro pronta a dare sostegno in campo sentimentale e non solo. Dopo un inizio di settimana forse non troppo entusiasmante, specialmente se avete lasciato del lavoro arretrato, da ora dovete recuperare per rimettervi al passo. Poco male e, data la giornata altamente positiva riuscirete a sbrogliare tutta la matassa. La mente forse non viaggerà veloce come gli eventi quotidiani e avrete bisogno di ripassare le cose più di una volta, per capirle bene al cento per cento, ma state certi che ne uscirete vincenti e soddisfatti. In amore, se avete trascorso un periodo non troppo roseo, ora avrete modo di rifarvi.

Oltre alle cose già da voi programmate, ne potrebbero accadere altre, inaspettate e divertenti! Se single, avete compreso che ogni persona a suo modo è speciale. Ora però dovete capire quale si avvicina al vostro stile e ai vostri gusti: via libera alla scelta. Se non in questo momento, quando?

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di giovedì 2 giugno, mette il vostro segno alla testa della classifica giornaliera. Meritatissima la posizione al top con ottime possibilità di risultare vincenti e contenti in molteplici ambiti. Se foste ad una passo dal riuscire in un impresa che solo poco tempo fa vi sarebbe apparsa impossibile, non dovrete arrendervi ma perseverare, forti di una giornata decisamente positiva.

I vostri amici fidati, grazie alla Luna cancerina alquanto di parte per i segni di Acqua, vi daranno una preziosa mano, purché siate voi a farne espressa richiesta. Nel lavoro, se in passato non avevate creduto sufficientemente in voi stessi, ora siete pronti a cambiare rotta e a puntare molto più in alto. In amore la coppia vola tra desideri e sogni nel cassetto. Se single, accettate subito l’invito ad una festa o per questo prossimo weekend da parte di una persona che avete a cuore. Fra tanta gente, potreste incontrare lo sguardo che magari cercate da molto tempo.