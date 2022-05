Per tutti i 12 segni zodiacali sta per prendere il via una nuova giornata, quella del 18 maggio 2022. Novità e cambiamenti dal punto di vista astrologico arriveranno sia in amore che nel lavoro. Approfondiamo quindi cosa porterà questa nuova giornata con l'Oroscopo per tutti i simboli astrologici.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore è una giornata interessante con il mattino migliore del pomeriggio. Nel lavoro, chi sta cercando qualcosa di nuovo in questa giornata potrà farlo, non mancano le opportunità.

Toro: per i sentimenti la giornata è interessante anche per le nuove conoscenze.

Per chi ha vissuto una separazione al momento è ancora una fase di indecisioni. Nel lavoro sono buone le idee e le intuizioni, siete forti in questo momento.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata di calo al mattino. Le coppie che stanno insieme da tempo potranno programmare qualcosa di interessante. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, non dategli peso.

Cancro: in amore in questa giornata potrete vivere dei momenti non esaltanti, in particolare a causa di una persona che potrebbe essere contro di voi. A livello lavorativo ci sarà la possibilità di trovare un accordo.

Leone: per i sentimenti è una giornata interessante, gli incontri saranno positivi. Nel lavoro, chi ha vissuto una chiusura, ora avrà nuove occasioni.

Vergine: in amore se siete in attesa di un recupero avrete maggiore successo nel pomeriggio. Nel lavoro le nuove attività sono promettenti. Se c'è da fare una scelta è meglio aspettare la fine del mese.

Previsioni e oroscopo del 18 maggio 2022: la seconda sestina

Bilancia: in amore il pomeriggio sarà di calo, per questo motivo se dovete dire o fare qualcosa agite al mattino.

Nel lavoro nonostante gli ultimi giorni abbiano portato polemiche, sarà ora possibile risolvere un problema.

Scorpione: a livello amoroso un progetto è in recupero, vi sentite più forti al momento. Evitate solo azzardi. Nel lavoro c'è stato un problema da dover superare, ora potrete ripartire.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata interessante, vi sentite più forti al momento.

A livello lavorativo, se vi propongono qualcosa di nuovo, valutate bene prima di accettare.

Capricorno: in amore è meglio evitare complicazioni, in particolare se una relazione non sta andando come vorreste. Nel lavoro le idee non mancano, al momento vi sentite più forti.

Acquario: per i sentimenti la Luna nel segno che porterà nuove emozioni. Nel lavoro avrete modo di farvi notare e di risolvere alcune questioni.

Pesci: in amore ci può essere un miglioramento nella vita di coppia, ma solo se accanto avete la persona giusta. Nel lavoro non mancano le soluzioni, anche se dovete affrontare discussioni importanti.