Per l'oroscopo della settimana dal 23 al 29 maggio 2022, i segni favoriti della settimana saranno quelli del Toro, dei Pesci e dell’Ariete. In ribasso invece ci saranno i segni della Bilancia e dello Scorpione.

A seguire, le previsioni dell’Oroscopo per la settimana, per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo settimanale: Toro al ‘top’

1° Toro: in questa settimana ci saranno dei sogni che si avvereranno. Grazie a Venere e Mercurio, avrete a disposizione tutte le carte in regola per dei salti in avanti nella vostra carriera e per affari che una volta conclusi potrebbero essere un giro di vite anche sul piano finanziario.

Il fine settimana potrebbe essere decisamente piacevole per la vostra situazione amorosa, favorendo gli incontri e qualche amicizia davvero ottima.

2° Pesci: la fortuna di questa settimana difficilmente potrà essere eguagliata dalle giornate successive. Venere agirà in concomitanza con Marte, dandovi tanto successo sul lavoro ma soprattutto una bella intesa amorosa che vi metterà d’accordo con il partner molto di più di quanto non abbiate fatto in precedenza. Ci sarà tempo anche per il romanticismo e per quel senso di divertimento e spensieratezza, soprattutto nel fine settimana.

3° Ariete: questo straordinario Marte nella vostra costellazione potrebbe darvi tante energie in grado di superare gli ostacoli più pesanti, dandovi i risultati degli obiettivi più ambiziosi che possiate raggiungere.

La fortuna di Venere potrebbe darvi altre occasioni e ora come ora potrebbe agire in modo più significativo nella prima parte della settimana. In amore ci sarà una sintonia che potrebbe farvi fare un passo avanti, come la conquista della persona amata o di una convivenza.

4° Gemelli: Marte sarà in miglioramento rispetto al vostro segno, perciò le energie cominceranno ad aumentare fin dalle prime giornate della settimana, mentre gli influssi di Giove favoriranno gli affari e l’aspetto finanziario, riuscendo anche a risolvere qualche problematica di stampo burocratico.

Preferirete di gran lunga le amicizie rispetto all’amore.

Capricorno in rialzo in amore

5° Capricorno: fare i conti con un po’ di spossatezza nel corso della settimana potrebbe darvi qualche noia, ma con Mercurio ogni incomprensione in famiglia sarà risolta, mentre in amore Venere potrebbe darvi qualche idea per ravvivare l’intesa di coppia.

Venere sarà anche un valido supporto nel momento in cui dovrete affrontare qualche progetto decisamente sostanzioso, anche dal punto di vista finanziario.

6° Cancro: avrete un rialzo delle questioni sentimentali e dell’umore che gravita attorno alla vostra storia d’amore. Con il partner sarà tempo di rinnovamenti, di rivoluzione e di tante emozioni. I progetti in due in questo momento prevarranno sull’ambito economico, mentre sul lavoro avrete qualche piccola distrazione di troppo, secondo l’oroscopo. Fate attenzione alla stanchezza che si presenterà nel fine settimana.

7° Acquario: avrete un calo che potrebbe farvi oscillare nella classifica nel corso della settimana, perché perderete un po’ del sostegno di Venere, generando maggiore difficoltà sia sul lavoro che sull’andamento dell’intesa familiare.

Marte però non vi farà mancare la sua forza, quindi affronterete tutte le sfide che vi si pareranno davanti con una grande energia. Nel weekend potrete finalmente dedicarvi al relax.

8° Vergine: avrete occasioni più numerose di agire sul lavoro, di essere sempre più dinamici e di sviluppare qualche idea dettata dalla vostra creatività. Ora ci sarà Venere che uscirà dall’opposizione al vostro segno, questo significa che potrete fare qualche passo in più perché la fortuna ora vi assisterà. Mercurio invece favorirà una comunicazione all’interno dell’ambito amoroso che potrebbe risolvere alcuni problemi legati prevalentemente all’incomprensione.

Leone in difficoltà

9° Sagittario: avrete meno tensione e soprattutto meno pensieri per la testa.

Ora sarà anche più semplice parlare con gli altri e ascoltare le loro esigenze, anche con quelle legate alla sfera lavorativa. Un po’ di energie in più potrebbero essere la chiave per affrontare giornate che altrimenti potrebbero essere difficili dal punto di vista fisico, oltre che emotivo, secondo l'oroscopo.

10° Leone: non ci saranno situazioni professionali del tutto piacevoli, nel corso di questa settimana. Ci saranno dei disaccordi molto significativi all’interno della vostra squadra, oppure nel contesto di stampo domestico. Sicuramente se avrete a che fare con un nuovo progetto sfruttate le giornate centrali della settimana. Nel weekend avrete delle novità che faranno bene sia al vostro fisico che alla vostra mente.

11° Bilancia: vivere una fase troppo romantica in questo momento potrebbe essere inaspettatamente controproducente, perché non terrà conto della parte più impegnativa della vostra relazione. Questo potrebbe anche darvi del nervosismo, insieme al lavoro che si farà sempre più difficoltoso sia sul piano pratico che quello relativo alla mente. Secondo l’oroscopo potreste non avere la fermezza necessaria per un affare molto ambizioso.

12° Scorpione: purtroppo molti pianeti in opposizione potrebbero non regalarvi una settimana spensierata. Ci potrebbero essere tensioni molto forti in famiglia dati anche dal nervosismo personale di Marte. La cautela sul lavoro in questo momento sarà fondamentale in caso di situazioni professionali molto difficili da gestire. Collaborare con la vostra squadra sarà più che doveroso, secondo l’oroscopo.