La prima settimana del mese di maggio non è iniziata nel migliore dei modi per alcuni segni zodiacali, mentre altri sono riusciti a trovare la strada spianate di fronte a sé. L'Oroscopo di questo nuovo weekend promette il sopraggiungere di momenti migliori un po' per tutti. Tra coloro che riusciranno, finalmente, a tirare un sospiro di sollievo grazie ad una posizione astrale migliore rispetto all'inizio della settimana in questione ci sono i nativi del Toro e del Sagittario, seguiti a ruota da coloro nati sotto al segno zodiacale della Bilancia.

Situazione leggermente diversa, invece, per il segno dell'Ariete che, grazie ad un Venere sempre più vicino e positivo, potrà trascorrere un weekend passionale e ricco di emozioni e sensazioni nuove.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, il segno zodiacale in questione sarà uno tra i più fortunati del momento. Grazie ad una posizione astrale non poco ottimale, i nativi dell'Ariete avranno la possibilità di trascorrere un weekend all'insegna della passione e dell'amore, riuscendo così a ravvivare la fiamma all'interno della coppia. Assaporare momenti magici ed indimenticabili, quindi, non sarà di certo complicato.

Toro - l'oroscopo di questo nuovo weekend del mese di maggio prevede il sopraggiungere di giornate interessanti anche per coloro nati sotto al segno del Toro. Dopo una settimana trascorsa tra alti e bassi, con le energie che non sempre sono risultate sufficienti per affrontare determinate situazioni, anche per il Toro sembrano essere finalmente giunto il momento di riprendersi.

La strada inizierà a spianarsi e le difficoltà verranno sempre meno con il trascorrere dei giorni.

Gemelli - l'intera settimana di maggio, compreso quindi il weekend in questione, sembra riservare una particolare influenza nei confronti dei Gemelli. La fortuna, seppur tentennante, potrebbe sopraggiungere anche nel corso dei prossimi giorni accompagnando il segno zodiacale in questione nelle varie situazioni.

Circondarsi di persone fidate alle quali chiedere, eventualmente, consiglio aiuterà a mantenere alto l'umore ed a sentirsi più tranquilli.

Cancro - l'oroscopo preannuncia il sopraggiungere di situazioni interessanti anche per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. Nonostante qualche piccolo e futile battibecco all'interno della vita di coppia, l'intero weekend verrà trascorso nel migliore dei modi. Grazie alla presenza di persone sincere e mai banali, le prossime giornate verranno accompagnate da momenti di totale serenità.

Leone - stringere i denti sembra essere ancora una delle poche opzioni plausibili, ma non l'unica di esse. Affidarsi alle cure delle persone amate aiuterà a trascorrere un weekend in tranquillità, anche se qualche piccolo intoppo potrebbe presentarsi improvvisamente.

Mai dare nulla per scontato, indipendentemente che si stia osservando alla sfera sentimentale od all'ambito lavorativo.

Vergine - l'oroscopo del nuovo weekend del mese di maggio continua a non volersi esporre più del dovuto. Tra alti e bassi, con le varie incertezze che molte situazioni sono in grado di scatenare, coloro nati sotto al segno della Vergine riusciranno a trascorrere delle giornate comunque interessanti e mai banali. Circondarsi di amici sinceri aiuterà a portare più chiarezza nella vita.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - anche per coloro nati sotto al segno della Bilancia, la settimana in questione non è stata tra le migliori. Gli astri hanno però deciso di modificare la propria posizione, iniziando così ad influenzare diversamente anche questo segno zodiacale.

La fortuna si avvicinerà lentamente, ma una carica di energie positive inizierà a farsi avvertire già dalla fine della giornata di giovedì. Trascorrere dei momenti interessanti con le persone amate non sarà difficile.

Scorpione - l'oroscopo di questo nuovo weekend del mese, ovvero quello compreso tra venerdì 6 e domenica 8 maggio 2022, non prevede nulla di troppo movimentato per coloro nati sotto al segno dello Scorpione. Apparentemente non si troveranno le energie necessarie per affrontare le varie situazioni che si paleseranno lungo il cammino, ma con un po' di attenzione in più e qualche piccolo sforzo si avrà la possibilità di rianimare l'intero weekend.

Sagittario - dopo aver trascorso una settimana tra alti e bassi, anche il segno zodiacale in questione potrà tirare un sospiro di sollievo e mostrare il lato migliore di sé.

Circondarsi di persone fidate e sincere non sarà un'utopia, così come non sarà complicato superare determinate situazioni. Stringere i denti e recuperare al meglio le energie fisiche e mentali aiuterà ad iniziare nel migliore dei modi la nuova settimana.

Capricorno - secondo le previsioni dell'oroscopo, chi è nato sotto al segno del Capricorno potrebbe imbattersi nella nascita di qualche particolare discussione all'interno della vita di coppia. In ambito lavorativo proseguirà tutto in tranquillità, senza troppe problematiche da dover affrontare e senza particolari elogi da dover ricevere, ma in ambito relazionale e sentimentale potrebbe essere necessario muoversi con estrema cautela, nonostante vi sia la convinzione che l'amore ed i sentimenti reciproci con il partner non finiranno mai.

Acquario - anche il segno dell'Acquario, così come accade per l'Ariete, avrà finalmente la possibilità di cimentarsi in una storia sentimentalmente seria e godere dell'influenza positiva che Venere è in grado di offrire. Il fine settimana, grazie ad una posizione astrale non poco ottimale, verrà affrontato nel migliore dei modi e potrebbe rivelarsi un periodo ottimale per riuscire a riaccendere l'interesse "carnale" con il proprio partner.

Pesci - stando alle anticipazioni dell'oroscopo, questo primo weekend del mese di maggio risulterà essere tra i più interessanti trascorsi fino a questo momento. Dedicare varie attenzioni alla dolce metà, e lasciarsi coccolare dalla stessa, permetterà di continuare a coltivare i sentimenti di amore e fiducia all'interno della vita di coppia. Sentirsi amati non sarà più soltanto un optional e sarà necessario mostrare i propri sentimenti al partner per non rischiare di lasciar cadere tutto nella monotonia.