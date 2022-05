Cosa aspettarsi da questa giornata? Le previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute del giorno lasciano presagire una giornata faticosa per il Capricorno, rallentato da un imprevisto, come un guasto o un ritardo nei pagamenti. I Pesci dovranno arrendersi alla legge del cuore, mentre l'Ariete farà bene a guardarsi dai falsi amici. Rivalità nel lavoro per la Bilancia. Di seguito l'Oroscopo completo di venerdì 6 maggio 2022 per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche del 6 maggio 2022 segno per segno

Ariete: il consiglio delle stelle per questa giornata è di tenere gli occhi ben aperti.

Meglio scegliere con cura in chi riporre la propria fiducia.

Toro: la settimana si conclude con belle soddisfazioni in ambito lavorativo. Qualcuno potrebbe ricevere una promozione o la telefonata aspettata da tempo.

Gemelli: durante le prossime 24 ore potrete tirare fuori tutte le vostre capacità comunicative e di contrattazione. È il momento di osare, usate tutte le vostre carte.

Cancro: l’oroscopo del giorno lascia presagire 24 ore faticose, in cui sarà meglio stringere i denti e tenere a freno la lingua per evitare contrasti indesiderati.

Leone: le previsioni astrologiche del 6 maggio consigliano al segno di tirare fuori la grinta e lasciarsi alle spalle la timidezza. Soprattutto in amore.

Nel lavoro non gettate la spugna, arriveranno momenti migliori.

Vergine: l’amore vi da tutto quello di cui avete bisogno, vi sentite amati e coccolati. Nel lavoro potreste non starci mettendo l’impegno richiesto, rischiando così di lasciarvi sfuggire occasioni interessanti.

Bilancia: in ambito lavorativo potrebbero sopraggiungere dei rivali, qualcuno potrebbe ambire a ricoprire il vostro ruolo, cercate di rimetterlo al suo posto.

Amore sereno.

Scorpione: l’oroscopo del 6 maggio lascia presagire una giornata vantaggiosa per i nuovi contatti. Interessanti opportunità potrebbero arrivate dall’estero, valutatele con attenzione.

Sagittario: per cercare di riconquistare la persona amata dovete aprire il vostro cuore e parlare senza più nascondere ciò che provate o volete.

Capricorno: durante le prossime 24 ore potrebbe presentarsi un imprevisto in ambito domestico, come un pagamento in ritardo o un guasto da riparare. Cercate di non perdere le staffe.

Acquario: secondo l’oroscopo del 6 maggio il segno potrebbe esser messo duramente alla prova. Qualcuno potrebbe voler testare le vostre capacità, impressionatelo.

Pesci: il cuore vince. Avete a lungo lottato tra logica e sentimenti, ma ora non potete che ammettere il vincitore e arrendervi al verdetto. Determinazione nel lavoro.