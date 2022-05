Venerdì 6 maggio troviamo sul piano astrologico la Luna risiedere nel segno del Cancro, mentre il Sole assieme a Urano resteranno stabili sui gradi del Toro. Giove, Nettuno e Marte, intanto, continueranno la sosta in Pesci, così come Plutone permarrà in Capricorno. Saturno, infine, resterà stabile in Acquario come Venere proseguirà il moto in Ariete e Mercurio rimarrà nel segno dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Pesci e Capricorno.

Sul podio

1° posto Leone: intriganti. Semaforo acceso sul verde per i single di terza decade di casa Leone, i quali godranno presumibilmente di un fascino e un'intraprendenza senza eguali in fase di conoscenza, così da riuscire con estrema semplicità a far invaghire di loro chiunque desiderino.

2° posto Gemelli: dritti alla meta. Se il venerdì dei nati Gemelli fosse un veicolo a quattro ruote sarebbe senz'altro uno spazzaneve, in quanto il segno d'Aria vivrà probabilmente la giornata andato sempre dritto per la propria strada a prescindere dalla mole di impedimenti che troverà nel cammino.

3° posto Ariete: affettuosi. La tenerezza che, con ogni probabilità, metteranno in campo seconda e terza decade dei nati Ariete nel giorno in questione non passerà inosservata e le persone care replicheranno alle coccole ricevute da loro col medesimo trasporto emotivo.

I mezzani

4° posto Cancro: flessibili. Il primo segno d'Acqua, nel corso del giorno che precede il weekend, parrà assumere le caratteristiche dell'Elemento che lo rappresenta.

I nativi, difatti, avranno ottime chance di divenire adattabili come l'acqua anche agli imprevisti più ostici.

5° posto Acquario: suggerimenti. Un amico o un membro della famiglia originaria potrebbe richiedere l'intervento del quarto segno Fisso in questo giorno d'inizio maggio e i nativi, di conseguenza, sapranno fornire alla persona care dei suggerimenti ad hoc.

6° posto Scorpione: occhio del ciclone. La situazione astrale del venerdì di casa Scorpione sarà alquanto insolita, in quanto il duetto Luna-Plutone tenterà di acquietarli, mentre il Luminare giallo assieme al quadrato Urano-Saturno sembreranno voler stimolare il loro malcontento. Probabilmente prevarrà l'armonia ma i nativi non dovrebbero comunque abbassare la guardia, in quanto sarà come se si trovassero all'interno dell'occhio del ciclone.

7° posto Toro: scelte obbligate. Alcune circostanze non troppo favorevoli, ma soprattutto non preventivabili, potrebbero indurre il primo segno di Terra, specialmente se appartenente al terzo decano, a operare delle scelte senza, però, avere granché spazio di manovra per farlo.

8° posto Vergine: abbuffate. I buoni propositi per mantenere un peso forma all'altezza di questo nome se ne andranno, c'è da scommetterci, a farsi friggere in queste ventiquattro ore, coi nativi che ordineranno la loro pizza o sushi preferiti a domicilio pur di soddisfare tale sfizio culinario.

9° posto Sagittario: umore flop. La prospettiva con quale gli arcieri delle prime due decadi osserveranno la loro giornata non sarà probabilmente delle più rosee, in quanto riusciranno a trovare sempre qualcosa che non gli aggrada e il loro tono umorale ne risentirà non poco.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: invadenti. Un po' per mera curiosità e un po' perché non porranno granché attenzione alle parole proferite, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero assumere un mood invadente con le persone appena conosciute e queste ultime non gradire affatto.

11° posto Capricorno: fiacchi. Giornata da prendere con le pinze per il segno Cardinale in materia di forze fisiche, le quali avranno buone possibilità di essere meno del solito e indurre i nativi a centellinare ogni briciolo di energie a disposizione.

12° posto Bilancia: senza scappatoie. Alcune attività poco entusiasmanti, come sistemare gli scatoloni in soffitta o portare l'auto dal meccanico, potrebbero bussare alla porta di casa Bilancia con insistenza questo venerdì e i nativi non potranno fingere di non trovarsi all'interno dell'abitazione.