Venerdì 20 maggio troviamo sul piano astrologico Urano e il Nodo Nord stazionare nel domicilio del Toro, mentre Plutone insieme alla Luna risiederanno sui gradi del Capricorno. Saturno, intanto, permarrà in Acquario, così come Mercurio assieme al Sole proseguiranno il moto in Gemelli. Giove e Venere, in ultimo, resteranno stabili in Ariete come Marte insieme a Nettuno continueranno la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Toro, meno roseo per Cancro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Gemelli: comunicazione top. Il primo segno d'Aria, nella giornata che precede il weekend, riuscirà probabilmente a risultare parecchio convincente nelle discussioni che intraprenderà, riuscendo a far mutare opinione anche all'interlocutore più ostinato.

2° posto Toro: sguardo al futuro. Ottime le effemeridi per seconda e terza decade del segno del Toro questo venerdì, in quanto i nativi potrebbero avere delle idee decisamente chiare riguardo al prossimo futuro e ciò farà sì che l'entusiasmo per portarle avanti non gli mancherà di certo.

3° posto Vergine: amore top. Affettuosi e oltremodo attenti a soddisfare i desideri del partner, i nati sotto il segno della Vergine parranno essere degli amanti eccezionali in queste ventiquattro, anche quando si tratterà di acrobazie nell'alcova.

I mezzani

4° posto Leone: cambio look. Venerdì dove i felini, specialmente i primi due decani, saranno presumibilmente invogliati dal parterre planetario a rinnovare la loro immagine, magari facendo una capatina dal parrucchiere oppure concedendosi l'acquisto di alcuni gadget desiderati da tempo.

5° posto Sagittario: risultati incoraggianti. Malgrado le paturnie professionali delle ultime settimane, gli arcieri avranno ottime possibilità di ottenere alcuni risultati incoraggianti in questa giornata primaverile e ciò gli permetterà di non accantonare alcuni progetti in essere.

6° posto Acquario: incontri. Il terzo segno d'Aria farebbe bene a tenere gli occhi sgranati in questa giornata di maggio perché le probabilità di stringere la mano di una figura di spicco lavorativa saranno alte, con quest'ultima che potrebbe rivelarsi un loro prossimo datore di lavoro se sapranno fare una buona impressione.

7° posto Ariete: peccati di gola. Giornata primaverile che vedrà, c'è da scommetterci, il segno di Fuoco alle prese con l'irrefrenabile voglia di concedersi qualche strappo alla regola alimentare, soprattutto la terza decade che sembrerà non far troppo caso, come al solito, alle calorie ingerite.

8° posto Scorpione: dosare le energie.

Nella giornata che precede il fine settimana, i nati Scorpione potrebbero dove dosare con dovizia le poche energie fisiche a disposizione, così da occuparsi delle attività impellenti e rimandando tutto il resto ai giorni seguenti.

9° posto Pesci: amore sottotono. L'atmosfera nel nido domestico di casa Pesci non sarà probabilmente delle migliori, in quanto sembrerà respirarmi un clima di mancata fiducia e musi lunghi derivanti da piccole scaramucce pregresse.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: bizzosi. La prima decade di casa Cancro, durante questo venerdì, potrebbe avere un diavolo per capello, specialmente quando qualcuno tenterà di promettergli qualcosa che saprà già di non poter mantenere.

11° posto Capricorno: distratti. Il tallone d'Achille del segno Cardinale sarà, c'è da scommetterci, la concentrazione in questo giorno primaverile, coi nativi che non riusciranno a focalizzare la doverosa attenzione nelle mansioni lavorative e pratiche.

12° posto Bilancia: malinconici. La mente dei nati Bilancia potrebbe fare un viaggio indietro nel tempo, andando a ripescare situazioni e persone che non fanno più parte della loro vita e ciò fomenterà non poco la nostalgia del segno d'Aria.