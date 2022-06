L'Oroscopo di lunedì 20 giugno vede un Acquario nostalgico che guarderà al passato, mentre Toro sarà indiscutibilmente bello e passionale. Per lo Scorpione l'amore rappresenterà una sfida e con la Luna in trigono avrà buone possibilità di vittoria, mentre il Sagittario avrà una grande forza e grinta al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 20 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 20 giugno 2022 segno per segno

Ariete: giornata che sembrerà interessante per quanto riguarda i sentimenti. Forse questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante potreste comunque provare a rendere più viva la vostra relazione di coppia.

Sul fronte professionale questo periodo sarà davvero molto attivo e pieno di cose da fare, dove sarete stimolati a dare sempre di più, grazie anche a risultati sempre più soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Toro: cielo semplicemente eccellente in amore secondo l'oroscopo di lunedì 20 giugno. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto saprete ben coniugare fascino e maturità, e chiunque cadrà ai vostri piedi. Sul fronte professionale forse alcune mansioni non saranno il vostro forte, ma saprete tutto sommato dove andare a mettere le mani. Voto - 8️⃣

Gemelli: dovrete essere più bravi a cogliere le occasioni in ambito amoroso. Questa Luna in quadratura vi metterà in difficoltà in questa prima giornata della settimana.

Forse sarà meglio rimandare certe discussioni a un momento migliore. Nessun problema invece nel lavoro, perché queste stelle vi metteranno sempre nelle condizioni ideali per svolgere al meglio i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo davvero intrigante in amore secondo l'oroscopo. Questo cielo sarà semplicemente perfetto per sentirvi un corpo e un'anima con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Sul fronte professionale fortunatamente la mole di lavoro non sarà così intensa, ma quel poco dimostrate di saperlo fare bene. Voto - 7️⃣

Leone: quando le cose vanno bene al lavoro ritroverete sempre il sorriso e avrete voglia di fare di più. Questo cielo sarà favorevole da questo punto di vista, dunque provate a prendervi qualche rischio.

Sul fronte sentimentale, invece, dovrete soffrire ancora qualche altro giorno. Venere sta per mettersi in una posizione migliore, dunque siate pazienti e provate a risolvere eventuali problemi di coppia. Voto - 7️⃣

Vergine: non un ottimo cielo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. L'astro argenteo sarà in cattivo aspetto e non tutto ciò che vorreste fare potrebbe piacere al partner. Se siete single essere diretti fin da subito non sarà la strategia più adatta. Settore professionale solamente discreto in questa giornata di lunedì. Attenzione a Mercurio in quadratura, che vi metterà qualche imprevisto di troppo. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale nel complesso discreta secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Con il partner ci sarà una discreta intesa da permettervi di portare avanti serenamente il vostro rapporto. Sul fronte professionale vi sentite come perseguitati dalla sfortuna, colpa di Marte e Giove opposti. Bisognerà assolutamente correggere il tiro e affidarsi a Mercurio, cercando di essere più logici e razionali. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita di coppia che nell'ultimo periodo sta rappresentando una vera sfida per voi. Ebbene, in questo inizio di settimana arriveranno buone notizie. La Luna sarà nel vostro cielo, e ce la metterete tutta pur di riuscire a recuperare terreno in amore. Sul posto di lavoro avrete bisogno di maggior razionalità, analizzare per bene le cose prima di buttarvi su determinati progetti.

Voto - 6️⃣

Sagittario: avrete una grande forza e grinta sul posto di lavoro in questa giornata di lunedì. Marte e Giove vi metteranno sempre a vostro agio e anche se Mercurio sarà in opposizione riuscirete comunque a superare eventuali imprevisti. In amore il periodo non sarà così intrigante. Single oppure no, dovrete fare i conti con la Luna in quadratura, dunque sarà importante per voi non superare certi limiti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrologiche ottime in ambito amoroso. In amore vi attenderanno decisioni importanti da prendere con il partner, molte delle quali potrebbero allargare i vostri orizzonti. Sul fronte lavorativo avrete bisogno di qualche buona idea in più. Se riuscirete a trovarla, potreste raggiungere buoni risultati.

Voto - 8️⃣

Acquario: Venere in quadratura vi darà un'altra giornata difficile da vivere per quanto riguarda i sentimenti. Per fortuna, però, il pianeta dell'amore sta per spostarsi in una posizione migliore e con un po’ di fortuna riuscirete a ricostruire il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro, invece, non mancheranno idee brillanti da realizzare con tempestività, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale grandiosa per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. La Luna sarà ancora alta e luminosa nel vostro cielo e, insieme a Venere in sestile, non avrete nulla di cui preoccuparvi per la vostra vita sentimentale. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe essere un problema, ciò nonostante con impegno e ottimismo riuscirete a superare ogni ostacolo. Voto - 8️⃣