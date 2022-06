Secondo le previsioni dell'oroscopo del 27 giugno, i nati sotto il segno del Capricorno sono un po' confusi in amore. I Toro devono essere più diligenti, mentre gli Acquario hanno necessità di mostrarsi più scaltri.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: non avete scuse per non adempiere ai vostri incarichi. Cercate di portare a termine gli obiettivi che vi siete prefissati senza girarci troppo attorno.

11° Cancro: l'Oroscopo del giorno 27 giugno vi invita a cominciare questa settimana con i buoni propositi. Anche se la calura estiva certamente non aiuta la mente, cercate di essere lucidi.

10° Acquario: in amore e nel lavoro talvolta bisogna essere scaltri e cogliere al volo le occasioni che il destino vi pone dinanzi. Ricordate che chi si ferma è perduto.

9° Ariete: non ci sono grosse novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Chi si trova bene con il proprio, non avrà molte difficoltà, caso diverso, invece, per chi è alla ricerca di qualche novità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: non avete le idee molto chiare per quanto riguarda il vostro futuro. Invece di vagare nel nulla, cercate di impegnarvi un po' di più per capire cosa desiderate.

7° Scorpione: in amore vi sentite molto più carichi e decisi rispetto ai gironi passati. Le previsioni dell'oroscopo del 27 giugno vi invitano a mettercela tutta per emergere.

6° Capricorno: il lavoro procede bene, ma dovete essere attenti a cogliere al volo alcune opportunità. Cercate di fare un po' di chiarezza nel vostro cuore, siete un po' confusi.

5° Pesci: il cuore e la mente sono in rotta di collisione. Cercate di trovare un punto d'incontro, altrimenti c'è il rischio di prendere qualche decisione sbagliata.

Non siate troppo frettolosi nel lavoro. Date tempo al tempo e sarete ricompensati.

Oroscopo segni fortunati del 27 giugno

4° in classifica Sagittario: siete tendenzialmente persone che fuggono dalla routine. Tutto quello che è abitudinario diventa per voi una prigione. Se un rapporto si sta orientando in questa direzione, fate il possibile per cambiare rotta.

3° Leone: in amore vi sentite una forza, ma attenti a non peccare di arroganza. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, siate pronti ad affrontare tutte le novità che il destino vi porterà a dover vivere.

2° Vergine: nel lavoro state vivendo un momento molto positivo. Cercate di cogliere al volo alcune occasioni e non impelagatevi in faccende troppo complicate. La semplicità è la miglior cosa.

1° Bilancia: i nati sotto questo segno sono in grande forma. L'oroscopo del 27 giugno vi invita ad essere pazienti in amore, ricordate che le soddisfazioni arriveranno per tutti.