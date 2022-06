Secondo l'oroscopo del giorno 28 giugno, i nati sotto il segno del Leone stanno vivendo una fase molto florida. I Capricorno, invece, sono testardi e non mancherà qualche intoppo.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete molto testardi per natura, tuttavia, ci sono delle cose da mettere a posto sulla sfera professionale. Non tutto sta andando come avevate immaginato.

11° Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 28 giugno vi invitano a mantenere la calma e a non farvi prendere dal panico nel caso in cui le cose non dovessero andare nel modo desiderato.

10° Pesci: non abbattetevi dinanzi gli ostacoli e cercate di guardare avanti con ottimismo. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete aspettare ancora un po' prima di avere delle soddisfazioni.

9° Ariete: ci sono delle valutazioni da fare dal punto di vista delle emozioni. Se non siete soddisfatti dei traguardi ottenuti fino a questo momento, siete sempre in tempo per cambiare idea.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore è importante essere sempre reattivi e non aspettare che siano gli altri a prendere le decisioni al vostro posto. Buon momento per quanto riguarda le nuove conoscenze.

7° Sagittario: attenti a ciò che desiderate in questo momento, potreste trovarvi a vivere delle situazioni piuttosto intricate tra oggi e domani, ma non temete, tutto si risolverà molto presto.

6° Cancro: giornata molto positiva per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle novità in arrivo, ma cercate di mantenere la calma. Dal punto di vista sentimentale, invece, dovete venire in contro alle esigenze del prossimo.

5° Vergine: cercate di avere pazienza e di non prendere fischi per fiaschi. In questo momento siete piuttosto volubili, quindi potreste essere spinti a cambiare idea con molta facilità.

Oroscopo segni fortunati 28 giugno

4° in classifica Bilancia: allargate i vostri orizzonti a nuove esperienze. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma cercate di non prendere delle decisioni troppo affrettate.

3° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 28 giugno vi assicurano giorni molto produttivi sotto più punti di vista. Se non sapete in che direzione volgere le vostre attenzioni, forse è il caso di seguire di più la vostra pancia.

2° Acquario: interessanti risvolti sul fronte delle relazioni. Se non sapete bene in che modo esternare i vostri sentimenti e le vostre sensazioni, forse è il caso di imparare.

1° Leone: non è mai troppo tardi per cambiare idea. Se siete indecisi su una decisione da prendere, lasciatevi consigliare da una persona cara. Sia in amore sia nel lavoro il periodo è decisamente florido.