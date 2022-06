Per la giornata di martedì 28 giugno 2022, l’Oroscopo sarà dalla parte del segno dell’Ariete e della Bilancia, con lievi miglioramenti per il segno del Pesci. Il Leone sarà nervoso, mentre Vergine sarà finalmente alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di martedì.

L’oroscopo di martedì: Ariete carico

1° Ariete: le batterie saranno più che cariche, nel corso di questa giornata in particolare. Sperimenterete una avventura senza pari che vi porterà in qualche posto lontano e pieno di sorprese davvero appaganti per la vostra curiosità, secondo l’oroscopo.

2° Bilancia: la comunicazione sarà decisamente essenziale per portare avanti un rapporto a cui tenete particolarmente, ma anche per instaurare un rapporto che potrebbe portare avanti un affare abbastanza produttivo per la vostra squadra di lavoro. Continuate così.

3° Vergine: ritroverete tanto tempo libero e la prospettiva di trascorrerlo con le persone che amate, mentre sul lavoro avrete delle occasioni che vi faranno guadagnare molto tempo e denaro. Qualche piccolo desiderio tenuto nel cassetto da tanto tempo finalmente si concretizzerà.

4° Gemelli: potreste fare una bella amicizia che finalmente vi sappia ascoltare e comprendere, e sappia andare oltre le vostre aspettative. Con tutta probabilità avrete in serbo qualche affare davvero molto remunerativo, secondo l’oroscopo.

Acquario tenace

5° Acquario: avrete gli occhi puntati sull’obiettivo che vorreste perseguire con una tenacia davvero invidiabile, ma fate attenzione allo stress che potrebbe fare capolino da un momento all’altro. Vincere su una situazione decisamente spinosa per voi sarà motivo di vanto.

6° Capricorno: i momenti in cui potreste vacillare di fronte agli ostacoli saranno sempre più pochi, e la capacità di giudizio potrebbe essere determinante per alcune scelte che siete tenuti a fare e che probabilmente saranno urgenti anche per l’ambito prettamente personale.

7° Cancro: avrete qualche bella esperienza da vivere con il partner, ma dovrete fare qualche sacrificio in mattinata per poter affrontare qualche avversità di stampo burocratico o lavorativo. Potreste avere delle sorprese in famiglia.

8° Pesci: questo lieve rialzo potrebbe subire un miglioramento ulteriore, ma dipenderà essenzialmente da voi e dalla vostra capacità di fare tanto entro breve tempo.

Secondo l’oroscopo potreste avere qualche lieve malessere che però svanirà in men che non si dica.

Difficoltà per Sagittario

9° Sagittario: potreste avere qualche lieve difficoltà con la famiglia, o probabilmente con una amicizia le cose non sempre potrebbero andare bene. Dovreste essere molto più cauti con le questioni finanziarie, mentre dovrete affrontare qualche sfida che per voi potrebbe essere decisamente significativa.

10° Toro: avrete i presupposti per trovare il coraggio necessario per affrontare gli ostacoli ed essere sulla cresta dell’onda. Le vicende familiari avranno qualche richiesta di responsabilità da parte vostra, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

11° Leone: avrete una calma relativa che potrebbe svanire da un momento all’altro.

In questo periodo siete in una fase di ansia molto forte che dovrete assolutamente placare, soprattutto per il bene della vostra squadra professionale.

12° Scorpione: avrete un atteggiamento molto schivo e non sempre riuscirete ad avere un dialogo costruttivo, in questo periodo. Dovrete fare attenzione ad utilizzare le parole, soprattutto all’interno della vostra squadra professionale, ma anche in ambito domestico.