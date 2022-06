Nuovo appuntamento con l’oroscopo di luglio 2022 per l’ambito amoroso e relazionale. Secondo le stelle, sarà un mese fantastico per i nati in Toro e fortunato per coloro che appartengono al segno del Leone. Gli astri consigliano ai Gemelli di essere più umili con il proprio partner. Per i single dei Pesci, questo mese regalerà incontri speciali e un amore vero. A seguire, le previsioni dell'amore per il mese di luglio, rivolte a tutti i segni zodiacali.

Il mese di luglio secondo l'oroscopo dell'amore: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – È probabile che voi e il vostro partner vi aiutiate a vicenda.

Ciò potrebbe portare ad avere una vita di coppia felice. Viaggiare insieme può anche essere una delle carte vincenti. L'Oroscopo consiglia di evitare qualsiasi pensiero negativo per respingere le discussioni prima che si verifichino. È probabile che aiutare il vostro partner con i suoi problemi personali e professionali porti la vostra relazione ad un altro livello. Non costringete la vostra anima gemella a fare cose secondo il vostro desiderio. È probabile che i single del segno ricevano una dichiarazione d’amore. Giove e Venere possono creare problemi di relazione per coloro che sono innamorati. È tempo di avere conversazioni e impegni chiari.

Toro – Giove e Venere sono entrambi a vostro favore, quindi, aspettatevi un mese fantastico.

Avete perso la testa per una persona irresistibile, ma non avete ancora capito come fare breccia nel suo cuore. Ma molto probabilmente questa potrebbe essere una reliquia del passato. Presto capirete come impressionare la persona interessata e stabilire una relazione a lungo termine. Non scoraggiatevi; i vostri semplici tentativi di trovare uno spazio nel cuore di qualcuno dovrebbero essere sufficienti per stupirlo.

La seconda metà di luglio appare più ottimista, anche se non del tutto incoraggiante. Le cose possono sembrare casuali, ma l’amore potrebbe scorrere nelle vostre vene e potreste presto ritrovarvi in un intermezzo amoroso. Le coppie che sono sposate da un bel po’ possono notare un miglioramento nel loro legame. Potete anche pensare di allargare la vostra famiglia, ma solo se entrambi siete d’accordo.

Gemelli – Se siete single e volete dichiararvi a una persona che vi piace, anche questo mese di luglio è a vostro favore. Potreste incontrare una persona meravigliosa quando siete in viaggio o in vacanza in un altro paese. Fare regali e trascorrere del tempo di qualità con il vostro partner è un ottimo modo per rafforzare la vostra relazione d’amore. Tuttavia, il Sole e Mercurio dicono che dovreste mettere da parte il vostro ego e trattare la vostra anima gemella con umiltà. Con le coppie sposate, potrebbero esserci dei disaccordi che devono essere affrontati. Evitate discussioni inutili e non aspettarvi più di quanto meritate in una relazione, o cercate di non essere esigenti. C’è la possibilità che il vostro matrimonio possa incontrare difficoltà inaspettate.

Dovete concentrarvi sul vostro amore e sulla vostra connessione mantenendo un atteggiamento divertente. Cercate di trascorrere del tempo di qualità insieme ed evitate discussioni superflue sul passato.

Le previsioni mensili su amore e relazione: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Secondo le previsioni mensili dell’amore, le persone single potrebbero trovare la loro anima gemella. L’oroscopo del matrimonio di luglio prevede che potreste avere difficoltà a capire il vostro partner. Scontri egoici e disaccordi filosofici possono esacerbare il conflitto coniugale. La salute del vostro partner vi preoccupa tanto. Per evitare ulteriori incomprensioni con la persona che amate, tenete sotto controllo la vostra aggressività.

Coloro che sperano di mettere su famiglia possono ricevere ottime notizie. La situazione familiare potrebbe filare liscio per alcuni giorni grazie ai pianeti in buona posizione. Coloro che si sono separati potrebbero trascorrere un mese fantastico.

Leone – Per i nativi sposati, questo è un mese fortunato. Potrebbe esserci più unità tra i membri della famiglia e potreste vedere effetti favorevoli nel vostro matrimonio. I nativi innamorati possono avere disaccordi con i loro partner. La migliore linea d’azione è evitare le rissa. Se ritenete che qualcosa non vada per il verso giusto, parlatene con il vostro partner e cercate di trovare una soluzione. Coloro che si sono sposati di recente possono essere benedetti con un figlio.

Dovete stare al fianco del vostro partner e offrirgli la vostra completa attenzione. Aiutate la persona amata a raggiungere una salute migliore. I single, invece, questo mese di luglio potrebbero incontrare una persona speciale. Per le coppie che si frequentano da tanto tempo, questo è il mese in cui l’amore e il matrimonio sono in gioco.

Vergine – Durante questo mese di luglio, è probabile che voi abbiate molte opportunità per trascorrere del tempo di qualità con il vostro partner. Su argomenti minori, tuttavia, potrebbe esserci un notevole disaccordo. Ciò potrebbe essere dovuto all’ego o al fatto che vecchi eventi continuano a riemergere, provocando litigi. Con l’avanzare del mese, potreste sentirvi meglio riguardo alla vostra situazione romantica.

Vorreste portare la vostra relazione al livello successivo in termini di maturità e fiducia. Durante la metà di luglio, potreste risolvere diverse preoccupazioni riguardanti la vostra famiglia. Potreste provare a cambiare la vostra strategia. Durante l’ultima settimana di luglio, potreste sentirvi più felici quasi tutti i giorni poiché avete il supporto della vostra famiglia e dei vostri amici. Un incontro romantico potrebbe riaccendere i vostri sentimenti e il vostro affetto reciproco.

Astrologia di luglio 2022 per l'ambito amoroso e relazionale: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Con l’avanzare del mese potreste iniziare a sentirvi più ottimista riguardo alla vostra situazione amorosa.

Potreste anche notare che la vostra fortuna è un po’ migliorata rispetto ai mesi scorsi. Approfittatevene di questa tanto attesa opportunità. Tuttavia, ci sono giorni in cui potreste sentirvi come se non fosse in grado di tenere sotto controllo la vostra vita e questo potrebbe farvi sentire pigri e demotivati. La metà di luglio può aiutarvi a iniettare un po’ di vitalità e romanticismo nella vostra vita. Potreste ricevere un’assistenza planetaria favorevole nella vostra vita personale e amorosa. Tuttavia, se state parlando di qualcosa di essenziale, potreste provare a dominare il vostro partner. Per ricevere l’amore del vostro partner, dovete astenervi dal farlo. Durante le ultime due settimane di luglio, un incontro d’amore può divampare la fiamma della passione.

Scorpione – Questo mese di luglio, la vostra vita amorosa potrebbe non essere così bella come in passato. C’è la possibilità che le coppie possano avere disaccordi e litigi. Dovreste fare uno sforzo per comunicare apertamente. È anche fondamentale trascorrere del tempo di qualità insieme. Non dovete più diffidare del vostro partner. Mantenete viva la vostra curiosità per il vostro coniuge, esprimendo gratitudine per le piccole cose. Questo fattore può aggiungere pepe alla vostra vita relazionale. I single del segno potrebbero essere in grado di trovare l’anima gemella questo mese, secondo la vostra previsione mensile dell'oroscopo dell’amore. Questo mese, le coppie sposate dovrebbero prestare attenzione.

Dopo il 13 luglio, potreste avere l’opportunità di riaccendere il vostro matrimonio. È importante programmare il tempo con il vostro compagno di vita, ripristinare la scintilla nella vostra relazione.

Sagittario – Questo è il momento in cui la vostra connessione raggiunge un punto di comprensione reciproca. Questo può aiutare nello sviluppo di una solida relazione tra voi e la vostra anima gemella. Se volete evitare battibecchi, fate attenzione a ciò che dite. Coloro che si frequentano da molto tempo continueranno ad andare d’accordo senza intoppi. Questo può aumentare la vostra fortuna perché il vostro partner è qualcuno che vi porta tanta fortuna. I single del segno devono essere cauti in questo mese.

Non avreste problemi a trovare qualcuno che vi piace, ma è sempre meglio avere i piedi per terra che la testa fra le nuvole. Innamorarsi rapidamente può portare a qualche scottatura: attenzione.

Le previsioni dell'oroscopo di luglio su amore: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – Potreste essere lunatico e questo potrebbe portare a un mese di discordia tra voi e il vostro partner. Evitate i fraintendimenti, se volete passare dei bei momenti insieme. I cuori solitari del segno potrebbero incontrare una persona molto attraente e sofisticata a una festa, una sagra di paese, a un concerto in piazza. Se una persona è interessata a entrare in contatto con voi, cercate di trascorrere dei meravigliosi momenti insieme.

Assicuratevi però di dare priorità all’amicizia. Secondo le previsioni mensili, dovreste prendervi cura della vostra donna durante la gravidanza, per scongiurare un pericolo, un affaticamento. Le coppie che vogliono andare a convivere insieme, questo è il mese giusto per farlo.

Acquario – Questo mese, potreste avere molte opportunità per trascorrere del tempo di qualità con il vostro partner, il che potrebbe aiutarvi a rimettere in sesto il vostro rapporto di coppia. Luglio promette di essere un mese particolarmente favorevole per gli innamorati. Potreste essere fortunati e incontrare qualcuno a cui il vostro cuore dice di sì. Alcune amicizie potrebbero diventare qualcosa di più. Durante la seconda metà di luglio, evitate inutili discussioni con il vostro partner. Se siete sposati e non volete un figlio, dovreste evitare gravidanze indesiderate. Secondo le previsioni astrologiche mensili, c’è solo un modo per instaurare un ottimo rapporto: sincerità, lealtà e alta fedeltà.

Pesci – Le vostre fantasie sono vivide questo mese di luglio. La vostra immaginazione evoca tutti i tipi di scenari romantici che per le persone che vi circondano sono solo fantasie, ma per voi possono diventare realtà. Non c’è niente di sbagliato nell’usare il vostro subconscio ottimista come strumento di distrazione quando le cose non vanno per il verso giusto. La vita amorosa può prendere una svolta interessante per le persone sposate. Portate il vostro partner fuori per un viaggio di fine mese per dar sfogo all’amore, per aumentare la passione e per raccogliere più ricordi insieme. I momenti difficili nella vostra relazione stanno scomparendo gradualmente e le cose tornano alla normalità. Trasmettete i vostri veri sentimenti a questa persona e guardate che differenza fa nella vostra relazione. Per i single del segno, ci sono ottime possibilità di incontrare l’anima gemella, solo se guardate nei posti giusti. Se siete appena usciti da una relazione, non affrettate le cose. Presto incontrerete qualcuno che vi intriga e sarà abbastanza compatibile con voi. Anche se questo può iniziare come un’amicizia, si trasformerà in qualcosa di più profondo entro la fine di luglio. Per sfruttare al meglio il tempo che avete, dovreste pianificare un bel viaggio insieme.