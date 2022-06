Giovedì 9 giugno troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno della Bilancia, nel frattempo il Sole transiterà nell'orbita dei Gemelli. Urano, il Nodo Nord, Mercurio e Venere, intanto, continueranno il domicilio in Toro, così come Saturno proseguirà il moto retrogrado nel segno dell'Acquario. Plutone, infine, resterà stabile in Capricorno come Giove assieme a Marte permarranno in Ariete e Nettuno rimarrà nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Sagittario, meno conciliante per Scorpione e Pesci.

Sul podio

1° posto Bilancia: affascinanti.

Dotati di charme e vogliosi di sedurre le nuove 'prede' affettive adocchiate, i nati Bilancia potrebbero risultare particolarmente affascinanti agli occhi dei loro freschi corteggiatori: iniziare una stimolante liaison con gli stessi sarà tutt'altro che utopistico.

2° posto Sagittario: lavoro top. Il terzo segno di Fuoco, grazie a delle proficue collaborazioni e a dei remunerativi accordi, avrà ottime chance di trascorrere questa giornata primaverile con una marcia in più nel settore professionale rispetto alla concorrenza.

3° posto Capricorno: loquaci. Mentre Luna e Marte si guarderanno di sguincio per tutta la giornata nel tentativo di minare il tono umorale del segno Cardinale, quest'ultimo probabilmente dribblerà con arguzia tali ostacoli sfoderando una persuasiva e invidiabile loquacità con chiunque gli capiterà a tiro.

I mezzani

4° posto Vergine: a far festa. D'accordo che gli impegni professionali li attenderanno al varco, complice lo Stellium nel loro Elemento, ma i nati Vergine potrebbero svolgerli con la mano sinistra tanto forte sarà il loro desiderio di finire il turno di lavoro per organizzare qualcosa di divertente assieme agli amici.

5° posto Cancro: voglia di stabilità sentimentale. Le incertezze legate alla sfera amorosa parranno non riuscire a essere digerite dal segno d'Acqua in queste ventiquattro ore, coi nativi che cercheranno un dialogo col partner nel tentativo di trovare dei punti d'incontro per porre le basi di un futuro di coppia più stabile.

6° posto Leone: attendisti. Il pianeta dell'espansione e l'astro rosso in felice aspetto, con ogni probabilità, non basteranno ai felini per trarre dei vantaggi immediati circa i loro progetti pratici e lavorativi in essere, così i nativi decideranno di pazientare bandendo qualsiasi smania di arrivismo.

7° posto Acquario: focus comportamentale. Con Saturno che camminerà all'indietro sino a fine ottobre e i Luminari nel loro Elemento, il quarto segno Fisso avrà buone possibilità di focalizzare le proprie attenzioni sul comportamento messo in campo nelle ultime settimane. Il loro atteggiamento, difatti, non è andato giù a qualche persona con la quale dovranno collaborare anche in futuro, quindi i nativi penseranno bene di assumere un mood più affabile per evitare nuove frizioni.

8° posto Gemelli: valorizzazioni. La seconda decade di casa Gemelli, specialmente coloro che sono a capo di un gruppo di lavoro, potrebbe riuscire con estrema naturalezza a valorizzare una figura professionale dallo spiccato talento e i risultati in tal senso non tarderanno a giungere.

9° posto Ariete: perplessi. Semaforo acceso sul giallo per quanto riguarderà le faccende relazionali del primo segno di Fuoco in questa giornata di metà settimana, coi nativi che rimarranno presumibilmente straniti dal gelido atteggiamento di un vecchio amico nei loro riguardi. Anziché chiedere subito lumi alla persona in questione, però, farebbero bene ad attendere lo spostamento del Messaggero degli Dei del 14 giugno.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bastian contrario. La retrogradazione plutoniana di Terra unita all'effetto stordente dell'astro onirico d'Acqua farà sì che i nati Toro vestano i panni dei bastian contrario questo giovedì, specialmente in amore dove sembreranno contrastare ogni idea della dolce metà per partito preso.

11° posto Scorpione: fiacchi. Se da un lato lo scarno bottino energetico renderà probabilmente esausto il segno Fisso ancor prima di mettersi all'opera, dall'altro lato l'opposizione Marte-Luna li spingerà a rinviare ogni attività in programma, anche le meno impegnative.

12° posto Pesci: sfuggenti. Evasivi e con la testa sovente per aria, i nati sotto il segno dei Pesci potrebbero risultare oltremodo sfuggenti quando si tratterà di affrontare pruriginose questioni riguardanti la sfera familiare, sebbene le stesse andrebbero sviscerate quanto prima.