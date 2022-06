L'oroscopo del mese di luglio vedrà un cielo ben equilibrato e pieno di soddisfazioni per i nativi Gemelli, mentre Leone finalmente prenderà la giusta direzione sul fronte lavorativo. Vergine sarà messa in difficoltà in amore nella prima parte del mese, mentre per il Toro ci saranno ancora tanti bei momenti da condividere con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di luglio per la prima sestina dello zodiaco.

Previsioni oroscopo luglio 2022, prima sestina

Ariete: importanti cambiamenti in arrivo nel vostro cielo in questo mese caldo di luglio.

Marte lascerà il vostro segno, mentre Mercurio si metterà in quadratura dal segno del Cancro. Sul posto di lavoro dunque, nella prima parte del mese non tutto andrà per il verso giusto, e dovrete far fronte a diversi imprevisti. Nella seconda metà di luglio per fortuna, il pianeta dell'intelligenza sarà in trigono, e riuscirete a riprendere facilmente in mano i vostri progetti, tornando a centrare il successo che meritate. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere sarà in sestile, e avrete un grande potere seduttivo, soprattutto voi cuori solitari. Giove inoltre continuerà a darvi un po’ di fortuna, e avrete discrete occasioni per fare breccia nel cuore della persona che vi piace. Attenzione però nelle ultime giornate del mese, quando il pianeta dell'amore si metterà in cattivo aspetto.

Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del mese di luglio intenso dal punto di vista sentimentale. Il pianeta dell'amore Venere navigherà ancora per un po’ in posizioni a voi favorevoli, e vi sentirete spesso a vostro agio con la persona che amate, single oppure no. Con una buona di romanticismo, e un pizzico di maturità, sarete in grado di portare molto lontano la vostra vita amorosa.

Sul fronte professionale questo cielo tenderà a muoversi dalla vostra parte. Già dalle prime giornate del mese, Marte si sposterà nel vostro cielo, così come Mercurio. In questo modo, sarete in grado di ottenere risultati migliori. Piccoli imprevisti invece vi attenderanno nella seconda parte di luglio, quando Mercurio si metterà in quadratura, ma in ogni caso, dovreste riuscire comunque a portare avanti i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vi permetterà di fare scintille in amore. Il pianeta dell'amore Venere, già nel vostro cielo da qualche giorno, sarà ancora con voi per buona parte del mese, e vi permetterà di sentirvi un tutt'uno con il partner. Sarà dunque un buon momento per consolidare il vostro legame. Se siete single l'estate si accenderà per voi, con la possibilità di fare nuove e intriganti conoscenze. Sfruttate soprattutto la prima parte del mese per cercare di costruire nuovi e interessanti legami. Per quanto riguarda il lavoro non avrete alcun tipo di problema a gestire e portare avanti le vostre mansioni. Se avete fatto bene il vostro lavoro nelle settimane precedenti, allora la strada davanti a voi sarà tutta in discesa.

Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale che continuerà a darvi discrete soddisfazioni secondo l'oroscopo del mese di luglio. Forse la prima parte del mese potrebbe sembrarvi un po’ fiacca in amore, ciò nonostante sappiate che all'interno della vostra relazione di coppia ci sarà comunque un certo equilibrio, da permettervi di vivere senza troppe preoccupazioni il vostro rapporto. Nelle ultime giornate del mese Venere entrerà nel vostro cielo, e da quel momento, single oppure no, la vostra vita sentimentale prenderà il volo, e la vostra estate finalmente si accenderà. Sul fronte professionale finalmente questo cielo tenderà a migliorare, anche se ci saranno ancora diversi problemi da risolvere. Marte e Mercurio si metteranno dalla vostra parte, ma attenzione a Giove che rimarrà in quadratura ancora per un bel po’.

Voto - 8️⃣

Leone: settore professionale che finalmente prenderà la giusta direzione in questo mese di luglio. Mercurio si sposterà in sestile dal segno dei Gemelli, per poi arrivare nel vostro segno a fine mese. Con queste premesse sarà possibile cercare di ottenere di più dai vostri progetti, grazie soprattutto a un'ottima organizzazione. Attenzione solo a Marte, che sarà in quadratura dal segno del Toro e vi toglierà un mucchio di energie. Sfera sentimentale davvero intrigante in questo mese. Single oppure no, potrete contare ancora sulla buona posizione di Venere, che vi darà buone occasioni per dare un po’ di movimento a questa estate che sta per entrare nel vivo, soprattutto per voi che siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Vergine: un quadro astrale che vi metterà davanti diverse difficoltà, in particolare in amore. Venere non sarà in buon aspetto fino alla fine del mese, e dovrete saper gestire eventuali incomprensioni o discussioni con la vostra anima gemella. Se siete single forse l'amore non arriverà in questo periodo, ma nulla vi vieta di provare a vivere quest'estate con i vostri amici o familiari, e vivere momenti rilassanti e divertenti. In ogni caso, alla fine del mese la situazione dovrebbe migliorare, perché Venere si metterà in sestile dal segno del Cancro. Sul fronte professionale dovrete far fronte a tanti imprevisti da risolvere, colpa di Mercurio in quadratura dal segno dei Gemelli. Marte e Urano saranno i soli alleati che avrete per cercare di ottenere qualcosa di buono dai vostri progetti. Voto - 6️⃣

L'oroscopo del mese di luglio continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia al segno dei Pesci.