L'oroscopo di sabato 25 giugno vedrà un amore instabile per i nativi Sagittario, complice il pianeta Venere in opposizione, mentre l'Ariete curerà di più la sua forma. Bilancia non dovrà essere troppo ambiziosa al lavoro, mentre questo cielo inviterà i nativi Pesci a riflettere. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 25 giugno.

Previsioni oroscopo sabato 25 giugno 2022 segno per segno

Ariete: periodo ottimale sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La buona posizione di Marte v'inviterà a prendervi cura di voi, del vostro corpo, mentre Venere v'inviterà a prendervi cura della vostra relazione di coppia.

Se siete single fare colpo sarà possibile con questo cielo, dunque non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Nel lavoro avrete tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio i vostri progetti, e con il giusto impegno raggiungere buoni risultati. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali favorevoli in questo inizio di fine settimana. Single oppure no, in questa giornata potrete contare sulla Luna nel segno, che in amore porterà equilibrio nella vostra relazione di coppia. Se siete single frequenterete solo ambienti dove vi sentirete a vostro agio. Per quanto riguarda il lavoro state facendo progressi, ciò nonostante non sempre le cose andranno come volete. Voto - 8️⃣

Gemelli: queste stelle così favorevoli vi spingeranno a osare, a provare a ottenere di più dai vostri progetti.

Con Mercurio nel segno, e astri come Marte e Giove in sestile, non avrete nulla da temere. Per quanto riguarda i sentimenti la vostra relazione di coppia è forte, e sarà in grado di superare ogni ostacolo, e la situazione non potrà che migliorare. I cuori solitari potranno tentare nuove strade per trovare l'amore vero. Voto - 9️⃣

Cancro: cielo tutto sommato discreto per quanto riguarda i sentimenti.

Tuttavia non apprezzerete molto le critiche, soprattutto se infondate. Per una relazione sana dunque, non bisognerà superare certi limiti. Sul fronte professionale non sopporterete gli imprevisti, ma se dovessero capitare non entrate nel panico, e cercate di risolvere la situazione. Voto - 6️⃣

Leone: ancora un po’ di pazienza e potrete godervi questa Venere in sestile secondo l'oroscopo.

La vostra relazione di coppia è in salita, e presto arriveranno momenti d'oro anche per voi. Se ci sono questioni aperte poi, questo potrebbe essere il momento di risolvere. Sul fronte professionale avrete le idee ben chiare su come gestire i vostri progetti grazie a Mercurio, e con Marte e Giove in trigono saprete come metterle in pratica. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo non molto intrigante in amore, nonostante la Luna sia in trigono dal segno del Toro. Single oppure no, non sarete sempre dell'umore adatto per sentirvi felici insieme alla vostra anima gemella. Cercate di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Sul fronte professionale, anche se lentamente riuscirete a concludere i vostri progetti.

La cosa più importante però sarà la qualità che ci metterete. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato che vi vedrà particolarmente attivi sul fronte sentimentale. Venere in trigono dal segno dei Gemelli vi permetterà di essere più romantici con il partner, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio e Saturno saranno favorevoli, ciò nonostante meglio non essere troppo ambiziosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo in risalita in amore, ma dovrete avere ancora un po’ di pazienza. Una volta che questa Luna non sarà più opposta, riuscirete a vivere appieno la vostra relazione di coppia. Se siete single mettete al bando la malinconia, e siate più ottimisti.

Sul fronte professionale se fate un buon lavoro, allora nessuno potrà criticarvi. Voto - 7️⃣

Sagittario: configurazione astrale non molto convincente per quanto riguarda i sentimenti, e la situazione non andrà a migliorare. Single oppure no, pazienza e comprensione saranno due elementi fondamentali affinché la vostra relazione di coppia possa andare avanti. Sul fronte professionale invece vi darete da fare grazie a Marte e Giove, ma con Mercurio in opposizione, l'organizzazione non sarà il vostro forte. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata tutto sommato discreta secondo l'oroscopo di sabato 25 giugno. In amore godrete di una bella Luna in trigono dal segno del Toro, e tra voi e il partner continuerà a esserci una discreta intesa di coppia.

Se siete single forse non ci saranno grandi novità, ma sarà una giornata piuttosto serena. Sul fronte lavorativo meglio non uscire troppo dai binari con i vostri progetti per non rischiare di commettere errori. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali davvero convincenti per voi nativi del segno. Unico neo sarà questa Luna in quadratura, ma fortunatamente non durerà ancora per molto. Single oppure no, la vostra vita sentimentale presto brillerà di luce propria, e non potrete che essere felici di questo. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire elficamente i vostri progetti, merito in particolare di Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in sestile terrà in piedi il vostro rapporto, ma Venere ormai in quadratura non vi metterà spesso nelle condizioni ideali per gestire al meglio la vostra relazione di coppia.

Se siete single tenderete a preoccuparvi di più dei rapporti d'amicizia che avete. Per quanto riguarda il lavoro forse l'ambiente che frequenterete non sarà così appagante, ma con un po’ d'impegno arriveranno discreti risultati. Voto - 7️⃣