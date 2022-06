Per la giornata di venerdì 24 giugno 2022, l’Oroscopo potrebbe presentare una situazione completamente differente rispetto alle giornate precedenti, con lo Scorpione eccezionalmente in testa e il Sagittario che calerà di nuovo.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di venerdì: esperienze per Scorpione

1° Scorpione: avrete in mente una bellissima esperienza da vivere con una persona che amate e che rispettate. Farvi in quattro per un progetto all’interno della squadra di lavoro sarà molto stimolante sul piano mentale ma soprattutto ampiamente ripagato.

2° Toro: questo rialzo sarà dovuto all’amore, e agli incontri che i single di questo segno potrebbero fare nel corso della giornata di venerdì. Fare qualche passo avanti nella vostra storia d’amore potrebbe essere edificante ed emozionante per entrambe le parti.

3° Cancro: avrete una marcia in più sul piano mentale, riuscendo a tirare fuori idee eccezionali per incentivare la vostra carriera e per dare conseguentemente nuovo slancio ad eventuali guadagni. Avrete un pomeriggio davvero divertente con le amicizie più strette, secondo l’oroscopo.

4° Vergine: voltare pagina su ciò che vi ha deluso sarà uno dei punti cardine della vostra giornata di venerdì. Ottimizzare il lavoro adesso potrebbe regalarvi tante soddisfazioni preziose, sia sul piano emozionale che su quello che riguarda l’ambito prettamente pecuniario.

Idee per Pesci

5° Pesci: avrete qualche piccola idea ma sarà ancora molto presto per concretizzare. Sul piano privato ci sarà qualche tasto dolente su cui sarebbe meglio non soffermarsi, soprattutto se ciò riguarda qualche evento passato che vi ha scossi nel profondo.

6° Capricorno: avrete una energia molto forte che vi porterà ad iniziative interessanti e senza alcun ostacolo significativo.

In questa giornata qualche affare andrà sicuramente per il verso giusto, nonostante non ci siano grandi presupposti.

7° Bilancia: avrete una relativa tranquillità d’animo che per il momento non vi farà pesare qualche situazione che in condizioni normali riterreste decisamente stressante e controproducente per il vostro buonumore.

Separarsi per un po’ dagli impegni sarà salutare.

8° Gemelli: avrete una giornata piuttosto ferma, in cui non ci saranno troppe novità o comunque dei risvolti importanti sul piano privato. In amore ci sarà una intesa in cui non sarà prevista una attrazione sul piano fisico, secondo l’oroscopo.

Acquario nostalgico

9° Acquario: avrete quel senso di nostalgia del passato che vi porterà ad uno stato di tristezza molto profondo. Dovrete fare appello a tutto il vostro ottimismo per potervi dedicare alla situazione attuale, sicuramente molto stimolante ma anche un po’ pesante e piena di sfide.

10° Ariete: avrete in mente un viaggio che al momento difficilmente potrete fare, specialmente se avrete a che fare con delle responsabilità familiari e professionali inderogabili.

L’affinità con il partner in questo periodo potrebbe subire un calo molto significativo.

11° Sagittario: non ci sarà una situazione favorevole sul piano finanziario, ma con l’appoggio della famiglia e degli amici avrete delle sfide che riuscirete a superare nonostante siano abbastanza difficoltose, secondo l’oroscopo.

12° Leone: rivalutare qualche amicizia potrebbe mettervi in uno stato di crisi dal quale potreste uscire solo in un secondo momento. Risolvere qualche problematica burocratica richiederà invece qualche sacrificio, ma niente che non possiate fare con le vostre sole forze.