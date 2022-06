Per la giornata di giovedì 23 giugno 2022, l’Oroscopo evidenzia un rialzo per il segno del Sagittario, anche il segno del Cancro arriverà definitivamente in prima posizione. La Bilancia riceverà dei consigli chiarificatori, mentre ci sarà qualche pausa per il segno del Gemelli.

Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di giovedì per tutti i segni: Cancro in testa alla classifica

1° Cancro: le vicende amorose prenderanno una svolta decisamente passionale e romantica al tempo stesso, e voi sarete pronti per fare un passo molto importante per la vostra storia d’amore.

Secondo l’oroscopo potreste avere dei guadagni in più sul lavoro.

2° Scorpione: ritrovare la giusta direzione vi darà uno slancio lavorativo senza pari, in grado di progettare qualcosa che vada oltre la semplice idea. Fidarvi della persona giusta ora potrebbe portarvi ad un nuovo amore.

3° Toro: avrete gli occhi puntati sugli obiettivi che vorreste perseguire e riuscirete a dare i presupposti affinché i vostri desideri vengano esauditi il prima possibile. Andare avanti con le questioni amorose significherà avere più intesa con il partner.

4° Gemelli: riuscirete a prendervi una piccola pausa a prescindere dagli impegni e anche dalla vostra stessa dinamicità. Potreste pensare ad un investimento che probabilmente vi servirà per le settimane successive.

Chiarimenti per Bilancia

5° Bilancia: avrete dei chiarimenti, che sicuramente faranno la differenza nei vostri rapporti interpersonali. Dare ascolto a qualche voce amica vi aiuterà ad uscire da qualche situazione imbarazzante o comunque negativa.

6° Vergine: avrete un carisma eccezionale, che vi farà stare al centro dell’attenzione sul posto di lavoro ma anche all’interno di un contesto affaristico molto difficile da gestire.

Secondo l’oroscopo dovrete fare qualche sosta per rinvigorire ulteriormente la vostra energia.

7° Sagittario: avrete un rialzo considerevole che potrebbe costituire un giro di vite per la vostra vita privata, iniziando un percorso con una persona che probabilmente prima non avevate considerato come potenziale partner, questo secondo l’oroscopo.

8° Pesci: dovrete far fronte a qualche impegno inderogabile con una volontà molto scarsa. Però la motivazione, anche dal punto di vista pecuniario, potrebbe essere di notevole aiuto per la vostra attività. Fare sport sarà doveroso per il vostro fisico, specialmente in questo momento.

Pessimismo per Acquario

9° Acquario: avrete qualche accenno di pessimismo che però si presenterà nei momenti poco opportuni. Le sfide di questo momento potrebbero essere percepite in modo molto più pesante di quello che realmente sono nella realtà, evitate di scoraggiarvi inutilmente.

10° Ariete: anche se si presenterà qualche ostacolo alla vostra vita privata, l’onestà potrebbe ripagarvi di qualche piccolo colpo basso proveniente dall’esterno.

Incoraggiare qualcuno equivarrà ad incoraggiare voi stessi, secondo l’oroscopo.

11° Capricorno: l’impulsività sul lavoro potrebbe non essere propriamente una scelta adeguata alle circostanze che si presenteranno, dunque fareste bene a riflettere molto e ad evitare qualche situazione che potrebbe non essere alla vostra portata in questo momento.

12° Leone: prendere spunto da qualcosa per risolvere una faccenda professionale potrebbe non sortire gli effetti sperati, specialmente se dovrete concludere dei progetti in essere che potrebbero farvi guadagnare in modo significativo. Rendete speciale questo pomeriggio, arricchendolo di fantasia.