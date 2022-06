L'Oroscopo del 23 giugno descriverà una giornata sorprendente. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi sarà più timido e chi si getterà a capofitto nelle situazioni.

Secondo le previsioni astrali, Bilancia, Toro e Vergine rivoluzioneranno la loro quotidianità, mentre Acquario, Scorpione e Gemelli si concentreranno sull'amore. Sagittario, Cancro e Pesci cambieranno approccio, al contrario di Leone, Capricorno e Ariete che saranno in difficoltà.

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo del 23 giugno, con voti e classifica.

Previsioni astrali di giovedì 23 giugno: dall'Ariete al Cancro

Ariete: stare in fondo alla classifica non vi piacerà affatto. Sarà una giornata molto particolare per voi. Metterete in discussione alcuni elementi importanti della vostra vita. Vi sentirete un po' spaesati, però, preferirete non consultare i vostri amici. Infatti, sarete convinti di poter superare questo momento da soli. Per fortuna, la famiglia intuirà il problema. Voto 4.

Toro: avvertirete la necessità di modificare alcuni aspetti del vostro carattere e della vostra giornata. Non sarà un percorso facile, ma la determinazione vi consentirà di superare qualsiasi ostacolo. Potrete contare su una rete sociale fatti di amore e di rispetto.

Gli amici, la famiglia e il partner si faranno in quattro per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi prefissati. Voto 9.

Gemelli: vi sentirete molto romantici. Cupido scoccherà la freccia del vero amore e colpirà sia voi che il vostro partner. Vorrete organizzare una sorpresa per stupirlo. Non sarà necessario spendere molti soldi, basterà apportare un tocco di originalità.

La persona amata non potrà fare a meno di emozionarsi davanti al vostro dolce gesto. Voto 7.

Cancro: le novità avranno un effetto strano su di voi. Preferireste rimanere ancorati alla vostra routine quotidiana, ma non avrete alcuna alternativa. Le previsioni astrali vi consigliano di provare ad adattarvi alle circostanze. Sviluppare una maggiore flessibilità, infatti, vi sarà di grande aiuto.

Attenzione a non accumulare troppo stress. Voto 6.

Oroscopo e classifica del 23 giugno: dal Leone allo Scorpione

Leone: la giornata prenderà una piega inaspettata. Purtroppo, la stanchezza inizierà a farvi sentire. Non riuscirete a far fronte a tutti i vostri impegni né a interagire con il prossimo nel modo in cui vorreste. Le previsioni astrali vi consigliano di provare a non perdere la vostra vivacità. Un po' di sano ottimismo vi sarà di aiuto. Voto 5.

Vergine: affronterete tutto con solarità e ottimismo. Le novità non vi spaventeranno, anzi, le userete come spunto per migliorarvi. Il rapporto con gli amici sarà sereno e soddisfacente. Sarete sinceri con voi stessi e con gli altri, ma non verrete giudicati.

Supererete con scaltrezza i piccoli problemi in famiglia, anche se ci sarà bisogno di tanta pazienza. Voto 8.5.

Bilancia: finalmente, sarete pronti a introdurre cambiamenti positivi nella vostra quotidianità. La posizione degli astri vi avvantaggerà nella presa di decisioni importanti. Sarete più consapevoli delle vostre capacità e non vedrete l'ora di metterle in pratica. Il lavoro vi riserverà sfide molto interessanti, soprattutto dal punto di vista personale. Voto 9.5.

Scorpione: sfrutterete tutte le vostre doti per fare colpo sulla persona amata. Non vi perderete d'animo, neanche davanti a un eventuale rifiuto iniziale. Sarà importante rimanere coerenti con voi stessi, senza forzare troppo la mano.

Se sarete sinceri e spontanei tutto andrà per il verso giusto. La presenza degli amici vi infonderà molto coraggio. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali e voti del 23 giugno: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi renderete conto di dover cambiare qualcosa perché la situazione non farà altro che precipitare. Tenderete a scoraggiarvi e a isolarvi dagli altri. Per fortuna, sarete circondati da amici pronti a tutto pur di aiutarvi. Le loro parole faranno scattare qualcosa nel vostro cuore. Potrebbe essere il momento giusto per cambiare approccio. Voto 6.5.

Capricorno: le stelle vi volteranno le spalle. Avrete la sensazioni di aver perso tutti i vostri punti di riferimento. Proverete a guardarvi dentro, però, per il momento, non saprete che direzione prendere.

Preferirete liberarvi della vostra indecisione prima di agire. Le previsioni astrali vi consigliano di provare a lavorare maggiormente sulla vostra autostima. Voto 4.5.

Acquario: avrete grandi progetti in ambito sentimentale. Sarete determinati a fare tutto nel modo giusto. Eviterete di bruciare le tappe perché riterrete di dover prendere le decisioni con maggiore calma. Il partner sarà socievole e disposto ad ascoltarvi. Le previsioni astrali vi consigliano di provare a dare maggiore importanza alle piccole cose. Voto 8.

Pesci: vi sentirete un po' insicuri e titubanti. Non saprete bene come muovervi sul posto di lavoro. Gli ultimi cambiamenti, infatti, hanno lasciato un'impronta profonda nel vostro cuore. Potrebbe essere il momento giusto per mettere in discussioni alcuni aspetti della vostra routine. Non sarà facile, però, con il tempo tutto si semplificherà. Voto 5.5.