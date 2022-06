Per il fine settimana del 25 e del 26 giugno 2022, l’Oroscopo presenterà delle novità per il segno del Bilancia, con il segno del Vergine finalmente in testa. L’Acquario avrà un atteggiamento piuttosto negativo, mentre il Toro e il Pesci saranno in risalita. A seguire, le previsioni dell’oroscopo del weekend.

L’oroscopo del weekend: intesa amorosa per Toro

1° Vergine: avrete dei desideri che finalmente verranno esauditi, anche se saranno piccoli per voi potrebbero essere decisamente fondamentali. Avrete degli obiettivi lavorativi che potrebbero farvi guadagnare di più.

Nei pomeriggi si potrebbero presentare delle occasioni di incontri più unici che rari.

2° Toro: avrete con il partner una fortissima intesa che potrebbe fare la differenza in ambito sentimentale. Vi sentirete decisamente più romantici, sviluppando in mente qualche sorpresa, e al tempo stesso anche più determinati a raggiungere gli obiettivi in comune.

3° Cancro: l’esperienza di un viaggio o comunque di una gita fuori porta potrebbe rivoluzionare il vostro pensiero, rivalutando qualcosa che prima davate per scontato. Finalmente vi libererete anche da qualche impegno, secondo l’oroscopo, probabilmente qualcosa che riguarda il lavoro.

4° Pesci: la vostra creatività potrebbe davvero fare del suo meglio, soprattutto se avete un lavoro che si interessa molto all’arte o comunque all’innovazione.

Secondo l’oroscopo potrete finalmente confessarvi alla persona amata dopo tanto tempo speso a rimuginarci sopra.

Capricorno in rialzo in amore

5° Capricorno: avrete un rialzo della passionalità e dell’intesa amorosa, ma anche quella che riguarda la sfera delle amicizie. Fate in modo che questo fine settimana sia indimenticabile, sia per voi che per la persona amata, perciò fate una bella sorpresa.

6° Gemelli: questo fine settimana potreste svolgere molta attività fisica, che vi serva a rinvigorire il corpo ma anche la mente. Darvi da fare potrebbe anche portarvi a qualche sorpresa inaspettata, come una promozione sul lavoro o una sorpresa da parte di un membro della vostra famiglia.

7° Bilancia: sicuramente qualcosa si muoverà finalmente sul piano amoroso, facendovi riscoprire qualche bella sensazione che non provavate da tanto tempo.

Sperimentare qualche esperienza nuova vi darà uno slancio significativo per la mente.

8°Ariete: potreste ricevere una bella sorpresa che vi tirerà su di morale, anche se le recenti situazioni non sono state esattamente “idilliache” per voi. Ritirarvi in solitudine nella serata di domenica vi aiuterà a schiarirvi le idee circa qualche approccio andato non tanto bene nel passato.

Scorpione curioso

9° Scorpione: la vostra curiosità potrebbe fare capolino nella giornata di sabato, ma dopo qualche delusione che potrebbe essere motivo di tristezza per gran parte del fine settimana. Secondo l’oroscopo una amicizia sincera vi aiuterà ad uscire dal cono d’ombra che caratterizzerà qualche momento.

10° Sagittario: prestate cautela con un affare perché potrebbe essere molto difficile risolvere.

Finire in un vortice di nostalgia in questo momento potrebbe servire molto a poco, perciò vi converrà fare qualcos’altro che possa stimolare la vostra voglia di mettervi in gioco con le vostre forze.

11° Acquario: dovrete risolvere una controversia legata all’ambito familiare, ma che potrebbe interessare anche la vostra vita privata. Con le questioni burocratiche avrete bisogno di mettere in ordine alcune pratiche rimaste in sospeso, secondo l’oroscopo.

12° Leone: fate attenzione alle spese del sabato, perché potrebbero comportare non solo delle perdite finanziarie, ma anche qualche sacrificio. Risparmiare adesso sarà più che doveroso, sia nei vostri stessi confronti che in quelli della famiglia, secondo l’oroscopo.