L'oroscopo di giovedì 23 giugno vedrà il pianeta Venere spostarsi nel segno dei Gemelli, che si darà da fare per ottenere una relazione di coppia migliore, mentre Bilancia sarà più generosa. Pesci tenderà a mettere al sicuro le proprie finanze economiche, mentre per il Leone si risveglierà la passione. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 23 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 23 giugno 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che migliorerà non poco a partire da questa giornata. Venere si metterà in posizione favorevole, e con la Luna già nel vostro cielo non vi farete mancare nulla per rendere la vostra relazione di coppia bella, stabile, affascinante.

Se siete single forse è arrivato il vostro momento. Sul fronte professionale andrete piuttosto bene grazie a questo cielo, ma non ci sarà alcun bisogno di volere tutto e subito. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale che cambierà secondo l'oroscopo di giovedì 23 giugno. Il pianeta Venere lascerà il vostro cielo, ma questo non vorrà dire che la vostra relazione di coppia sarà in declino, anzi. Avrete ancora tanti bei momenti da vivere insieme, semplicemente dovrete metterci un po’ d'impegno e passione in più, stesso discorso per i cuori solitari se vogliono fare conquiste. Pochi cambiamenti nel lavoro, con risultati tutto sommato accettabili dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: quest'estate finalmente si accende per voi, con l'arrivo di Venere nel vostro cielo.

Nel prossimo periodo vi darete da fare per ravvivare la vostra relazione di coppia, e godere di momenti migliori. Se siete single date più ascolto alle vostre emozioni, non ve ne pentirete. Sul fronte lavorativo ci sarà ancora Mercurio a indicarvi la giusta direzione per ottenere buoni risultati dai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Cancro: vita di coppia che potrebbe sembrarvi un po’ meno movimentata ora che Venere sarà alle vostre spalle.

Nulla di preoccupante in fin dei conti. State vivendo bei momenti con il partner o con la persona che vi piace se siete single. Con il giusto atteggiamento, saprete sempre cosa sarà giusto fare. Sul fronte professionale invece per ottenere buoni risultati, fatevi guidare da una mano più esperta. Voto - 7️⃣

Leone: vita sentimentale che si riaccende a partire da questa giornata per voi nativi del segno.

La Luna sarà in trigono dal segno dell'Ariete, ma soprattutto Venere finalmente tornerà dalla vostra parte, permettendovi di vivere appieno ogni momento insieme alle persone che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà in buon aspetto, e insieme a Giove e Marte sarete in grado di svolgere perfettamente le vostre mansioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale che purtroppo tenderà a peggiorare a partire da questo giovedì. Venere e Mercurio saranno in cattivo aspetto per voi, e non sarete sempre dell'umore adatto per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single meglio dedicare più tempo agli amici che a un amore impossibile.

Sul fronte professionale dovrete usare il giusto approccio per portare avanti efficacemente i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: il pianeta Venere sarà finalmente dalla vostra parte, ma dovrete aspettare che la Luna non sia più opposta per riuscire a godere nuovamente appieno della vostra relazione di coppia. Se siete single invece guardatevi intorno, e provate a stringere nuovi legami. In ogni caso, sarete abbastanza generosi con chi avrete davanti. Per quanto riguarda il lavoro le buone idee arriveranno grazie a Mercurio, ma non siate troppo frettolosi. Voto - 7️⃣

Scorpione: si riaccende l'entusiasmo in voi secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Venere uscirà da questa scomoda posizione, e lentamente le cose torneranno a farsi piacevoli tra voi e il partner.

Se siete single si noterà parecchio il vostro umore positivo e ottimista. Nel lavoro forse non è ancora il momento adatto per spingere su certi progetti, ciò nonostante non sarete messi neanche così male. Voto - 7️⃣

Sagittario: l'arrivo del pianeta dell'amore nel segno dei Gemelli sarà un vero e proprio problema per voi. Agire d'impulso non è da voi, e questo vostro atteggiamento nei confronti del partner non sarà affatto gradito. Correggete il tiro prima che la situazione si complichi. Settore professionale nel complesso stabile, con idee e progetti che andranno avanti senza gravi difficoltà. Voto - 6️⃣

Capricorno: forse non un'ottima giornata dal punto di vista sentimentale, considerato che Venere non sarà più favorevole, e la Luna sarà in quadratura.

Può capitare una giornata no in amore, ciò nonostante non avrete nulla da temere per la vostra vita amorosa, single oppure no. Cercate di mantenere un certo ottimismo. Nel lavoro invece quasi vi toccherà fare gli straordinari considerato questo cielo contrario. Voto - 6️⃣

Acquario: previsioni astrali in notevole miglioramento per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Venere e Luna saranno in buon aspetto in questa giornata. Ciò influirà molto sul vostro umore, e sarete in grado di godere appieno della vostra vita amorosa. Per quanto riguarda il lavoro vi sentirete più attivi, e con una grande voglia di far valere le vostre abilità, merito anche di queste stelle davvero favorevoli.

Voto - 9️⃣

Pesci: tendere a prestare particolare attenzione alle vostre finanze in questa giornata di giovedì. Mercurio non sarà vostro alleato, e voi avrete il timore di fare investimenti fallimentari. Comunque vada, cercate sempre di mantenere un certo ottimismo. In amore dovrete far fronte alla cattiva posizione di Venere a partire da questa giornata, che potrebbe complicare il rapporto tra voi e il partner. Se siete single meglio non essere diretti fin da subito. Fate un passo alla volta. Voto - 6️⃣