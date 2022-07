L'oroscopo del 22 luglio è pieno di novità e interessanti consigli. Che cosa accadrà nelle prossime 24 ore? Quali sono i piani delle stelle per ogni segno dello zodiaco? Le stelle sostengono che un certo numero di cose che in questo periodo sono un mistero per voi, presto diventeranno chiarissime. Molti di voi si prenderanno a calci per essere così lenti nell’assorbimento, ma non importa: nei prossimi 12 mesi arriveranno parecchie soddisfazioni. Scoprite come sarà la vostra giornata, consultate le seguenti previsioni astrologiche di venerdì 22 luglio e le immancabili pagelle zodiacali, con voto da 0 (giorno ingestibile) a 10 (giorno gestibile e senza problemi).

La giornata di venerdì 22 luglio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Gemelli

Ariete – Gli sforzi creativi saranno sotto l’effetto di stelle eccellenti quando il Sole lascerà il segno del Cancro per trasferirsi in quello del Leone, cioè il 23 luglio. Se avete pianificato attentamente e sapete quale sarà la vostra strategia, ci sono tutte le possibilità che avrete successo in grande stile. Preparatevi a diventare una star. Voto: 10

Toro – L'Oroscopo consiglia di osservare attentamente cosa fanno le persone intorno a voi nelle prossime 24 ore, perché ciò che imparate da loro può essere utilizzato per promuovere le vostre ambizioni nel futuro. È divertente osservare le persone e talvolta può anche essere redditizio.

Voto: 8

Gemelli – Vi piace andare d’accordo con tutti i tipi di persone, ma a volte dovete prendere posizione per ciò in cui credete ed è quello che dovete in questa giornata. Anche alle persone che hanno una posizione lavorativa privilegiata non devono essere permessi di farla franca dicendo falsità.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di venerdì 22 luglio: pagelle da Cancro a Vergine

Cancro – Sapete come cambiare quando è il momento giusto e mentre il Sole sta per lasciare il vostro segno zodiacale, la vita è adesso. Iniziate a prepararvi per una nuova ed eccitante avventura e non dimenticate che il successo inizia nella vostra mente.

Voto: 7

Leone – Negli ultimi tempi ci sono stati momenti in cui vi siete sentiti impotenti di fronte a cose che non capivate, ma adesso il vento sta cominciando a cambiare e presto sarete voi a esercitare il potere. Assicuratevi di maneggiarlo con molta passione e partecipazione. Voto: 8

Vergine – I vostri sforzi per portare amore e risate nel mondo sono praticamente riusciti nelle ultime settimane, ma adesso dovete staccare la spina sulla vostra vita sociale e trascorrere più tempo con i vostri pensieri, con voi stessi. L'oroscopo consiglia di guardare indietro con gratitudine e poi di guardare avanti con speranza. Voto: 7

Astrologia di venerdì 22 luglio: pagelle da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Potreste essere estremamente ambiziosi, ma è probabile che i vostri obiettivi a lungo termine cambino nei prossimi giorni.

Tenete aperte le vostre opzioni e non impegnatevi in qualcosa di cui non siete sicuri al 100%. Non è ancora il vostro momento. Voto: 7

Scorpione – Qualcosa su cui avete dedicato molto tempo ed energia negli ultimi mesi non vi interessa più come una volta, il che significa che è ora di andare avanti. Chiudete definitivamente con il passato e iniziate qualcosa di nuovo nei prossimi giorni. Voto: 7

Sagittario – Le informazioni che arrivano di punto in bianco forzeranno un ripensamento dei vostri piani. Potrebbero anche spingervi a rivalutare la vostra visione della vita in generale. Forse un approccio meno conflittuale funzionerebbe meglio per voi?

Voto: 6

Oroscopo e previsioni astrologiche del 22 luglio: pagelle da Capricorno a Pesci

Capricorno – La vita è diventata così impegnata negli ultimi tempi che potreste temere di perdere il controllo, ma è improbabile che accada perché il vostro è il segno più organizzato dello zodiaco. Potreste dover destreggiarvi un po' tra i vostri innumerevoli impegni questa giornata, ma farete tutto ciò che deve essere fatto. Voto: 7

Acquario – Negli ultimi tempi la vostra vita è diventata una routine accomodante e adesso dovete fare qualcosa per scuotere un po' le cose. Ciò che accadrà nei prossimi giorni porterà il tipo di sfide che vi costringono ad aumentare il ritmo, e questo è positivo. Voto: 8

Pesci – L'oroscopo consiglia di non perdere tempo a preoccuparvi se ciò che state pianificando andrà a beneficio di altre persone, l’unica cosa che conta è che vi avvantaggia. Anche amici, familiari e colleghi riceveranno una grande spinta, semplicemente essendo legati a voi così strettamente. Voto: 6