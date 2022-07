L'oroscopo della giornata di venerdì 29 luglio vede un Leone particolarmente intuitivo, a tratti encomiabile sul posto di lavoro, mentre Venere in trigono per i Pesci porterà una piacevole ventata di emozioni. Toro potrebbe sentirsi un po’ disorientato sul posto di lavoro, mentre Acquario non dovrà perdere di vista i propri progetti principali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 29 luglio.

Previsioni oroscopo venerdì 29 luglio 2022 segno per segno

Ariete: vi state avvicinando verso il weekend e l'astro argenteo sarà dalla vostra parte in questo venerdì.

Sul fronte amoroso non aspettatevi momenti da batticuore, single oppure no, ciò nonostante sarà possibile instaurare un dialogo costruttivo con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi permetterà di portare avanti novità interessanti, che potrebbero migliorare la vostra posizione. Voto - 7️⃣

Toro: con la Luna in quadratura dal segno del Leone, i rapporti sentimentali non saranno il massimo secondo l'oroscopo. Single oppure no, prima di fare qualcosa, specialmente se si tratta di qualcosa di importante, consultate la vostra anima gemella. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ disorientati. Valutate bene le potenzialità di un progetto prima di buttarvici a capofitto. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale favorevole secondo l'oroscopo di venerdì 29 luglio.

Single oppure no, questa Luna in sestile mostrerà il vostro lato più tenero, che vi permetterà di avvicinarvi con più facilità alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Sul fronte professionale ci penseranno astri come Giove e Mercurio a farvi scalare la vetta del successo. Voto - 9️⃣

Cancro: sfera sentimentale appagante e avvolgente per voi nativi del segno.

Emozioni e sentimenti non mancheranno grazie a Venere in congiunzione e, single oppure no, avrete ottime possibilità di riuscire a legare con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro non sarete nella posizione ideale per assumere il comando di un progetto. Per ottenere buoni risultati l'aiuto di un collega potrebbe essere utile.

Voto - 7️⃣

Leone: settore professionale che vi vede particolarmente intuitivi, a tratti encomiabili grazie a un ottimo Mercurio nel segno. Giove, inoltre, vi darà tutte le risorse necessarie per svolgere alla perfezione i vostri progetti con un pizzico di fortuna. Sul fronte amoroso i rapporti con il partner saranno affiatati, piacevoli. Se siete single spesso nuove conoscenze nascono per caso, lasciate dunque scorrere gli eventi, così come verranno. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo stabile sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no potrete contare sul sostegno di Venere in questa giornata, che vi aiuterà a stabilire rapporti migliori e affiatati. Per quanto riguarda il lavoro non dovrete avere spirito di competizione, anche se state ottenendo buoni risultati.

Questo potrebbe compromettere le vostre prestazioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali altalenanti sul fronte amoroso. Venere sarà in quadratura, mentre la Luna si troverà in sestile. Single oppure no, non sempre riuscirete a mostrare romanticismo, ma l'astro argenteo in questa giornata porterà un po’ di buon senso. Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a evitare potenziali imprevisti grazie a Mercurio e all'enorme precisione che avrete. Voto - 6️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di venerdì non eccezionale sul fronte amoroso. Questa Luna in quadratura vi metterà in difficoltà e, single oppure no, per vivere al meglio un rapporto affidatevi a Venere. Mostrate romanticismo, ma siate anche comprensivi.

Sul fronte professionale questo cielo non sarà estremamente favorevole, ciò nonostante con un po’ di fortuna potreste ottenere discreti successi. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna sa il fatto suo quando si parla di sentimenti e tra con il partner ci sarà qualche occasione in più per sentirsi più vicini alla persona che amate. Se siete single fare nuove esperienze vi aiuterà sicuramente a stringere nuovi legami. Nel lavoro sarete messi piuttosto bene e otterrete discreti successi dai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale che vede Venere in opposizione anche in questo preambolo di weekend. Non aspettatevi momenti da favola in amore, perché prima di tutto sarà necessario risolvere eventuali problemi di coppia.

Se siete single buttatevi in una nuova storia d'amore solo quando vi sentirete pronti. Nel lavoro chiudere un buon affare in questo periodo potrebbe essere motivo di grande soddisfazione. Voto - 6️⃣

Acquario: settore professionale discreto nel corso di questa giornata, ma che vi vede comunque piuttosto lontani dal successo di qualche tempo fa. Non dovrete perdere di vista i vostri progetti professionali e seguire sempre certi criteri. Per quanto riguarda le questioni di cuore, questo venerdì non sarà il massimo a causa della Luna in opposizione. Single oppure no siate pazienti e non mancate di rispetto alla persona che amate. Voto - 6️⃣

Pesci: Venere in trigono dal segno del Cancro porterà una piacevole ventata di emozioni secondo l'oroscopo.

Single oppure no, non lasciatevi sfuggire le occasioni romantiche che arriveranno. Sul fronte professionale sarete una valida risorsa all'interno del vostro organico, dunque sentitevi fieri della posizione che coprite. Voto - 8️⃣