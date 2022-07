Per il la settimana dal 4 al 9 luglio 2022, l’Oroscopo vede i Gemelli al primo posto, pronti a riprendersi dalle pesanti giornate che li ha visti un poco sofferenti nell'ultimo periodo. Per la Bilancia, invece, ci saranno degli imprevisti che li metteranno alla prova. Bene l'Acquario e anche il Leone, favoriti dalle stelle.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per la settimana dal 4 al 9 luglio 2022.

L’oroscopo della settimana 4-9 luglio: Gemelli al top della classifica

1° Gemelli: negli ultimi giorni vi siete sentiti stanchi e affaticati. Le giornate vi sono sembrate interminabili, complice anche il caldo del periodo.

In questa settimana, però, potrete dare l'addio a questo stato d'animo, ritrovando l'energia che vi contraddistingue.

L’ottimismo vi aiuterà a essere vincenti anche sul lavoro, con risultati decisamente positivi secondo l'Oroscopo.

2° Acquario: l'amore vince su tutto e anche per voi arriva il momento di mettere le carte in tavola, se volete dare una svolta positiva al rapporto di coppia. I single faranno nuovi incontri interessanti che potrebbero trasformarsi in rapporti duraturi.

3° Leone: in questa settimana sarete molto attivi sia sul fronte sentimentale che lavorativo. Grandi opportunità si presentano all'orizzonte per voi, sempre che sappiate riconoscerle e acchiapparle al volo con determinazione.

In questo periodo potreste sentirvi un po' demotivati sul lavoro ma non demordete. Se saprete accettare anche qualche piccolo sacrificio, presto sarete ricompensati della fatica e dell'impegno messi.

4° Pesci: da un po' do tempo siete perplessi per quanto riguarda un rapporto altalenante in amore. Non sapete se continuare o lasciar perdere.

Le stelle consigliano di guardare attentamente dentro di voi per trovare le risposte che tanto cercate.

Sul lavoro molto bene i guadagni, ma occhio a qualche collega invidioso che potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote.

Toro favorito in amore

5° Toro: avrete le stelle dalla vostra parte sul fronte sentimentale. Sarà tempo di prendere decisioni importanti per quanto riguarda un rapporto che si trascina da tempo.

Se saprete dare la giusta priorità alle cose, farete la scelta giusta.

Seguite l'istinto anche sul fronte del lavoro e dello studio per arrivare i vostri obiettivi che non sono affatto lontani, secondo l’oroscopo.

6° Ariete: in calo la fortuna, che sembra abbandonarvi nel momento del bisogno. Non fate passi avventati e procedete con calma. In questo modo non cadrete in trappole lavorative che potrebbero inficiare sui risultati attesi, secondo l’oroscopo.

7° Capricorno: spese impreviste e uscite abbastanza importanti. Fate attenzione a non spendere più del previsto e monitorate gli introiti.

In amore procede tutto abbastanza bene e senza intoppi. Le stelle però vi invitano alla prudenza e a stare attenti alla troppa gelosia nei confronti del partner, secondo l’oroscopo.

8° Cancro: settimana altalenante, che vede dei giorni al top in amore e degli altri 'no' per la sfera degli affetti. Se siete indecisi riguardo una decisione da prendere sul lavoro, aspettate qualche tempo per fare in modo che le idee diventino più chiare.

Periodo difficile per la Vergine

9° Scorpione: tempi abbastanza difficili per i rapporti di coppia, specie se di lunga data. Il partner sembra pretendere sempre di più e voi non riuscite a stare dietro a tutte le sue richieste. Cercate di essere maggiormente comprensivi e abbiate un occhio di riguardo anche per i vostri bisogni.

Sul lavoro andrà decisamente meglio. I progetti nuovi vi frullano per la testa e questo è il momento giusto per metterli sul campo, anche se richiedono molta fatica e impegno.

10° Vergine: siete abbastanza stanchi e demotivati e le stelle vi danno ragione, visti gli ultimi eventi. Non mollate la presa e siate sempre determinati. Con Giove in opposizione non potete fare molto nemmeno in amore, ma cercate di portare pazienza.

11° Sagittario: imprevisti sul lavoro vi faranno perdere il sorriso. Qualche collega invidioso potrebbe essere d'intralcio ai vostri piani. Occorre restare calmi e mantenere un pensiero positivo, anche se non è per nulla semplice.

Tuttavia, ci saranno momenti molto belli in amore per le coppie, che potranno respirare dopo un periodo non semplice e nel quale si sono verificate situazioni spiacevoli. Fate un regalo al vostro partner e stupitelo con una sorpresa: le soddisfazioni saranno meravigliose, secondo l’oroscopo.

12° Bilancia: dovrete fare dei sacrifici per questa settimana dal 4 al 9 luglio 2022. Le congiunzioni astrali vi sono avverse, sia in amore che sul lavoro. Chi è in coppia sentirà il peso dei problemi mentre chi è single non riuscirà a trovare una persona interessante da frequentare. Sul lavoro, provate a ritagliarvi qualche spazio di autonomia in più.