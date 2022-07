L'Oroscopo della prossima settimana si prospetta particolarmente interessante grazie ai numerosi cambiamenti sulla mappa astrale. Nello specifico, le previsioni arride al Cancro, grazie alla congiunzione tra sole e mercurio che favorirà la sagacia e la produttività sia dal punto di vista lavorativo che da quello relazionale. Al top anche il Pesci che con il dovuto coraggio potrà raggiungere incredibili soddisfazioni. Bene anche per il Capricorno, in quanto vedrà la luna piena in transito nella sua casa, pronta a donargli il giusto spirito per inseguire i propri sogni.

Oroscopo, previsioni astrologiche dall'Ariete al Cancro

Ariete: per l'ariete si prospetta una settimana molto altalenante, gravida di sbalzi di umore, di difficoltà, ma anche di azione e opportunità,. L'inizio sarà particolarmente difficile, a causa della quadratura tra Mercurio e Giove. Mancanza di giudizio e impulsività verranno mediati dal trigono con Saturno, previsto per mercoledì. Arriverà quindi il momento del riscatto dove incanalare le difficoltà nella ricerca di nuove possibilità. Voto 4

Toro: Per i nativi del segno sarà una settimana all'insegna della calma. Con Marte in esilio nella vostra casa è il periodo migliore per volgere lo sguardo all'interno di sé. L'Oroscopo vi consiglia di ritagliarvi uno spazio all'interno di questi giorni per favorire la meditazione e affrontare al meglio le scelte che verranno.

Voto 6

Gemelli: Per i Gemelli arrivano giorni ricchi di possibilità, soprattutto in ambito amoroso: per tutta la settimana potrete contare sull'aiuto di Venere e Saturno, grazie ai quali la buona sorte vi sorriderà, sia in ambito amoroso che in quello lavorativo: i rapporti interpersonali saranno leggeri e ricchi di emozioni positive.

Non mancheranno momenti di riflessione, dovuti anche alla Luna in opposizione, ma saranno momenti di consapevolezza in cui vi renderete conto di chi sono le persone che avete vicino nella vostra vita. Voto 8

Cancro: La settimana si prospetta la migliore di quest'estate, grazie al Sole in congiunzione con Mercurio, entrambi in transito nella vostra casa.

L'Oroscopo consiglia di sfruttare a pieno questi giorni, perché l'energia sarà l'ultima cosa che vi mancherà. È il momento migliore per premere sull'acceleratore, poiché vi sentirete instancabili stacanovisti. Bene anche in ambito relazionale: gli amici e il partner vi vedranno sotto una luce estremamente positiva. Voto 10

Oroscopo, previsioni astrali dal Leone allo Scorpione

Leone: dopo un inizio settimana piuttosto nella norma, potreste iniziare a chiedervi se c'è qualcosa all'interno della vostra vita che non va come dovrebbe. Preoccupazioni in aumento soprattutto nel fine settimana, che con la Luna calante in opposizione potreste cader preda di pensieri negativi. È giusto che un leader sia consapevole dei problemi, ma bisogna ricordarsi che nessuno di questi è realmente insormontabile.

L'Oroscopo consiglia di non dimenticare il dovuto riposo, che aiuta sempre ad affrontare al meglio il domani. Voto 4

Vergine: i primi giorni potreste subire un periodo di turbolenza emotiva: alcune cose che pensavate fossero sotto controllo iniziano a sfuggire di mano, ma non bisogna arrendersi. Nonostante Marte sia in trigono, la sua influenza è ridotta dal momento che si trova in esilio nella casa del Toro. Potreste notare un po' di fiacchezza generale e per tale ragione il consiglio dell'Oroscopo è quello di dedicarsi a delle passeggiate notturne al chiaro di luna. Fuggire dal caldo e conciliare e pensieri potrebbe essere ciò che serve per superare le difficoltà. Voto 4

Bilancia: Con Giove in opposizione potrebbero arrivare momenti di pensieri nebulosi.

Il vostro senso artistico non riesce ad afferrare al meglio ciò che vi sta capitando, soprattutto nel fine settimana che, con la Luna calante potreste concentrarvi troppo sulle vostre preoccupazioni. Il lavoro procede bene, così come le relazioni, ma il principale nemico di queste giornate potrebbe essere proprio voi stessi. Voto 3

Scorpione: un inizio settimana al top per i nativi dello Scorpione, favoriti sia dalla Luna nella casa che dal Sole in trigono. Grandi opportunità i primi giorni che saranno la chiave di volta per quello che accadrà in seguito. L'Oroscopo consiglia di concentrarvi sul presente e lasciare al domani le difficoltà che non sono in vostro controllo. Spazio anche a opportunità amorose e nuove amicizie, ma è importante tenere su il morale e avere gli occhi aperti su ciò che vi gira intorno.

Voto 6

Previsioni astrologiche dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario: Per il Sagittario è arrivato il momento del riscatto. Dopo un inizio settimana perlopiù fiacco, vi scoprirete nei giorni successivi ad avere una rinnovata energia, grazie soprattutto alla Luna in trigono con Giove. Spazio dunque ai nuovi inizi. Qualche litigio potrebbe essere in agguato e l'influenza del Re dei Pianeti vi chiama all'orgoglio, ma a volte il compromesso può essere una valida soluzione. Voto 5

Capricorno: Una settimana tutto sommato positiva per il Capricorno che dovrà vedersela con quello che accade nel proprio cuore: la luna piena in congiunzione è un momento magico e speciale e sarà la situazione perfetta per mettere un attimo da parte il dovere e godersi un po' di un sano piacere.

Potreste scoprire un lato creativo che da tempo tenete sepolto e sarà proprio il Sole in opposizione a farvi rendere conto che oltre al lavoro la vita è ricca di bellezza. L'Oroscopo consiglia di tenere gli occhi aperti sui vostri sogni: inseguirli non è mai stato così stimolante. Voto 7

Acquario: la prossima settimana ha una frase chiave da scolpire nelle vostre giornate: opportunità. Con la Luna in trigono con Venere il romanticismo busserà alle porte anche dei nativi del segno più freddi e duri. Spazio all'apertura del cuore: lasciar andare a briglia sciolte i sentimenti potrà, come non mai, darvi delle indimenticabili soddisfazioni. Voto 9

Pesci: Sia la Luna che il Sole saranno in trigono nella vostra casa, dando vita a una settimana gravida di sogni e romanticismo, ma anche di soddisfazioni concrete sia nei progetti personali che nel lavoro.

Gli astri sorridono alle vostre giornate ed è il momento perfetto per viversi un periodo di leggerezza e serenità. L'Oroscopo consiglia di darvi uno slancio laddove ancora ci sono dubbi, poiché non potete sapere quali gioie vi attendono quando seguite il vostro coraggio. Voto 10