L'oroscopo del 15 luglio è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche descrivono una giornata ricca di emozioni e novità. I transiti dei pianeti influenzeranno la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi darà priorità al lavoro e chi vorrà solo trovare la propria anima gemella.

In particolare Pesci, Scorpione e Gemelli vivranno sensazioni indimenticabili, mentre Capricorno, Toro e Leone dovranno darsi da fare per raggiungere gli obiettivi desiderati. Acquario, Vergine e Sagittario alterneranno alti e bassi, al contrario di Bilancia, Ariete e Cancro che si posizioneranno agli ultimi posti della classifica.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 15 luglio, con voti e relativa classifica.

Previsioni astrologiche di venerdì 15 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: tenderete a commettere sempre gli stessi errori sul posto di lavoro. Proverete a correggervi, ma avrete bisogno di più tempo per imparare. La fretta vi metterà sulla cattiva strada. Gli amici e il partner cercheranno di aiutarvi a trovare una soluzione. Le loro parole si riveleranno preziose, ma dovranno essere applicate nel giusto contesto. Voto 4.5.

Toro: avrete molti aspetti a cui dare la vostra attenzione. Da una parte sarete determinati a crescere professionalmente, però dall'altra vorrete dedicarvi al partner. Se riuscirete a trovare un punto di incontro tra le due cose tutto andrà per il meglio.

Un amico speciale potrebbe aver bisogno del vostro sostegno emotivo: non negateglielo. Voto 7.5.

Gemelli: dopo giorni di intensa fatica, deciderete di staccare la spina dalla routine quotidiana. Finalmente potrete godere dei frutti del vostro lavoro. Vi concentrerete sugli hobby preferiti e sullo sport. Avrete modo di conoscere persone nuove e di instaurare relazioni profonde.

Attenzione, però, a non trascurare gli amici dei vecchi tempi. Voto 8.5.

Cancro: non sarà il momento giusto per prendere delle decisioni importanti legate al lavoro. La cosa migliore sarà continuare a seguire la vostra strada, senza farvi influenzare da pareri esterni o da occasioni ancora non certe. Questo vi consentirà di godere di una certa sicurezza.

Inoltre circondarvi di persone affidabili e responsabili vi sarà di grande aiuto. Voto 4.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 15 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi sentirete molto in forma. Piccoli malanni rischieranno di interferire con la vostra produttività. Sarà importante fare una selezione accurata delle attività da portare a termine. Per fortuna avrete modo di recuperare nei giorni successivi. La presenza del partner vi aiuterà a guardare al futuro con determinazione e tanto ottimismo. Voto 7.

Vergine: non vi sentirete a vostro agio con alcune persone. La paura di esporvi vi spingerà a chiudervi in voi stessi. Questo, però, non farà altro che aumentare la tensione emotiva. Le previsioni astrologiche del giorno vi suggeriscono di prendere le distanze da chi vi fa stare male.

Dopo, sicuramente, riuscirete a riprendere il controllo di voi stessi. Voto 6.

Bilancia: il partner vi deluderà profondamente. Non sarà affatto facile scendere a compromessi. Proverete a fare di tutto per salvare la vostra storia d'amore, ma dovrete essere obiettivi. L'importante sarà non agire in preda alla rabbia. Emozioni eccessive, infatti, potrebbero alterare la vostra capacità di comunicare e di giudicare. Voto 5.

Scorpione: sarete molto soddisfatti di voi stessi. Il lavoro, infatti, vi offrirà molte nuove opportunità. Fare la scelta giusta sarà fondamentale per la realizzazione dei vostri obiettivi. La famiglia e gli amici vi aiuteranno a osservare la situazione da diversi punti di vista.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di tenere conto delle vostre inclinazioni personali. Voto 9.

Previsioni zodiacali e classifica del 15 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: anche questa giornata non sarà da annoverare tra quelle da ricordare. Purtroppo l'assetto degli astri sarà ancora traballante. Dovrete fare appello a tutte le vostre risorse per riuscire a superare gli ostacoli quotidiani. Non sarete molto contenti del lavoro svolto, ma le cose cambieranno. Bisognerà solo attendere momenti migliori. Voto 5.5.

Capricorno: sarete molto ambiziosi sul posto di lavoro. Non accetterete l'idea di essere superati dagli altri. Darete il massimo per dimostrare il vostro valore. Le idee originali e creative contribuiranno al vostro successo, però mantenere alta la guardia sarà di vitale importanza.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non farvi intimorire. Voto 8.

Acquario: gli accadimenti della giornata vi metteranno a dura prova. Vi sentirete un po' stressati dalle recenti vicende lavorative e dalle incomprensioni con il partner. Sarà importante analizzare le diverse questioni a mente lucida. Farvi prendere dal panico, infatti, non sarà di alcuna utilità. La famiglia comprenderà completamente i vostri sentimenti. Voto 6.5.

Pesci: la relazione con il partner andrà per il meglio e l'amore trionferà su qualsiasi difficoltà. Finalmente potrete dedicarvi completamente al feeling di coppia. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a pensare al futuro, ma dovrete fare attenzione a non correre troppo. Il contributo della persona amata sarà fondamentale. Voto 9.5.