Le previsioni dell'oroscopo del mese di agosto invitano i Sagittario ad essere più creativi e fantasiosi. I nati sotto il segno del Cancro, invece, farebbero bene a godersi qualche momento di relax.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: l'Oroscopo del mese di agosto vi invita a non essere troppo puntigliosi. Nella vita è importante essere autoironici e saper scherzare su certe questioni, anche spinose.

11° Capricorno: periodo di cambiamenti per i nati sotto questo segno. Dovete, però, essere pazienti e non avere la pretesa di risolvere tutto e subito.

Le soddisfazioni arriveranno, ma prima bisogna fare qualche sacrificio.

10° Bilancia: siete un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. In amore è un buon momento, mentre sul lavoro potreste rimanere delusi da una decisione inaspettata, cercate di mostrarvi cauti.

9° Vergine: ci sono delle situazione da mettere a posto quanto prima. Non siate troppo rigidi e ferrei nel prendere certe decisioni. Nella vita bisogna anche un po' gettarsi nelle cose.

Previsioni astrali mese di agosto

8° in classifica Acquario: ci sono delle incombenze e delle scadenze da rispettare. Non siate troppo polemici, soprattutto in amore, altrimenti c'è il rischio di incappare in qualche sgradevole disguido.

7° Scorpione: novità in arrivo verso la fine del mese.

La prima metà, invece, procederà con una certa lentezza e a tratti noia. Inventatevi qualcosa per movimentare la situazione.

6° Cancro: le previsioni dell'oroscopo del mese di agosto vi invitano a riposarvi un po' in più. A partire da settembre, infatti, comincerà per voi un periodo molto impegnativo, quindi, abbiate cura di voi.

5° Pesci: non è tempo di perdersi in chiacchiere e in futili discussioni. Siate più pratici e lottate fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi. Meglio osare e sbagliare, che restare fermi in attesa.

Segni fortunati secondo l'oroscopo

4° in classifica Sagittario: questo è il tempo di osare e di allargare i vostri orizzonti.

Cercate di vivere la vita a tappe, step by step riuscirete sicuramente a portare a termine tutto ciò che dovete.

3° Gemelli: in questo periodo vi sentite particolarmente carichi. Una volta terminato agosto, però, sarà tempo di prendere qualche decisione importante sulla vostra vita.

2° Toro: dopo tanti sacrifici, finalmente, anche voi potete godervi un po' di sano e meritato relax. Non siate troppo puntigliosi, il periodo è positivo, quindi, approfittatene.

1° Leone: il mese di agosto sarà alquanto propizio per i nati sotto questo segno. Ci sono belle novità in arrivo, pertanto, cercate di tenere gli occhi ben aperti, ma godetevi anche un po' di relax.