Secondo l'oroscopo del weekend 16 e 17 luglio, le stelle di questo terzo fine settimana di luglio affermano che più grandi sono i vostri piani per il prossimo anno, meno dovrete tracciare dettagliatamente il percorso che intendete intraprendere. Inoltre vi guideranno nella giusta direzione: tutto ciò che dovrete aggiungere è il coraggio di agire rapidamente e con decisione. A seguire l'astrologia applicata al weekend 16-17 luglio e le previsioni astrologiche da Ariete a Pesci.

Il weekend del 16 e 17 luglio secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – Non lasciate che nessuno vi dica cosa dovete o non dovete fare.

Amici, familiari e colleghi di lavoro devono essere informati fin dall’inizio che nel weekend non volete essere disturbati, o che non vi prendano in giro, anche se dicono che è per il vostro bene. Siete voi che dovete essere forti.

Toro – Trovate un modo per attirare l’attenzione di altre persone su un fatto importante, ma forse spiacevole. L’onestà è uno dei vostri tratti più positivi e i pianeti insistono sul fatto che non dovete tirare i pugni questo weekend. La verità fa male solo quando le persone cercano di negarla.

Gemelli – Se le persone a voi care vi spingono a prendere una decisione rapida su una questione di denaro, assicuratevi almeno di conoscere tutti i dettagli. Se qualcuno cerca di nascondervi le cose, è un segno sicuro che sta tramando qualcosa.

Cancro – Fate sapere agli altri i vostri punti di vista, non dovete avere paura di ferirli emotivamente con le vostre parole dirette e crude. La verità è la verità, almeno dal vostro punto di vista, e non deve essere annacquata per compiacere altre persone.

Previsioni astrologiche del fine settimana 16-17 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Se avete la sensazione che qualcuno ha parlato alle vostre spalle, senza dubbio vorrete rispondergli, ma è davvero una buona idea? Tenete per voi i vostri sospetti, per il momento. Forse la situazione non è così grave come temete.

Vergine – Più qualcuno dice cosa dovete o non dovete fare, più sarete inclini a fare qualcosa di completamente diverso.

Come mai? In primo luogo, perché non avete chiesto la loro opinione. In secondo luogo, perché sapete che la loro opinione è in gran parte egoistica.

Bilancia – Le stelle che governano la vostra reputazione vi stanno incoraggiando a salire sul piatto della bilancia e ad assumervi la responsabilità di un problema sociale o professionale che solo il vostro marchio di onestà può risolvere. Se lo fate, la vostra reputazione salirà ancora più in alto.

Scorpione – Cercate di non essere troppo severi nel giudicare gli altri. Poiché siete una persona così concentrata e determinata, a volte vedete gli altri come persone procrastinatrici e pigre, ma non è del tutto giusto. Ci vogliono individui di tutti i tipi per creare un mondo così affascinante.

Le previsioni dell'oroscopo per il weekend 16 e 17 luglio: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Qualcuno che pensa di conoscervi meglio di quanto voi conosciate voi stessi cercherà di manovrarvi a suo vantaggio, ma è improbabile che ci riesca. Siete in grado di capire quando venite manipolati e di trovare subito il modo di ribaltare la situazione.

Capricorno – Vi piacciono le sfide, ma dovete essere consapevoli che mentre il Sole si muove attraverso il vostro segno opposto, alcune sfide arriveranno da persone più acculturate di voi. L'Oroscopo consiglia di scegliere attentamente le vostre battaglie nei prossimi giorni.

Acquario – Di solito siete felici di prendere alla lettera ciò che amici, parenti e colleghi di lavoro vi dicono, ma i pianeti avvertono che un particolare individuo potrebbe cercare di ingannarvi questo weekend.

Controllate bene i fatti e ascoltate anche il vostro intuito.

Pesci – Parlate e fate sapere a chi vi circonda cosa pensate delle loro parole e azioni. Molte vostre osservazioni sono positive, ma potreste dover dire a qualcuno che ha bisogno di migliorare il suo modo di lavorare. Ti ringrazierà per questo un giorno.