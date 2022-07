L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 luglio 2022 è pronto a svelare come potrebbe andare la seconda settimana piena di luglio. In evidenza, oltre alle consuete analisi astrologiche settimanali, anche la classifica a stelline riguardanti tutti e sette i giorni della settimana. Curiosi di conoscere i voti in pagella dei segni e come andrà il periodo in analisi?

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'Oroscopo da lunedì a domenica e nel contempo svelare l'attesissima classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. In campo sentimentale inizia un periodo provocante, Venere potrebbe mettere in crisi la vita a due e ritardare per i single una soluzione di continuità con un potenziale partner che vi sta stuzzicando il cuore. Al pianeta dell’amore che storce lo sguardo si oppone la benevola presenza di una bella persona che, superando la smania della conquista facile e poco fortunosa, vi darà la carica per riprovare con ottimismo. Qualche problema in famiglia con uno dei genitori. L’attività lavorativa è buona: potrebbero essere facilitate le attività manuali, la creatività e l’armonia nonché quelle legate al mondo dell’arte.

Top del giorno domenica 17 luglio;

♏ Scorpione: voto 6. Questa settimana pensieri e ragionamenti saranno a servizio della vostra attività di lavoro. I nati della seconda decade potranno, più degli altri, utilizzare la lucidità e la scaltrezza possedute in modo da riprendere a fine agosto i contatti accantonati in vista delle prossime vacanze estive.

In amore con Venere e Giove in primo piano i sentimenti possono ribollire per eccesso di calore e di erotismo. Sarà appunto la sessualità a governare il cuore e pretendere e dare nel contempo di più del necessario. Potrebbe essere la gioia del vostro partner e la stanchezza del fisico, dopo tanta attività fra le lenzuola...

♐ Sagittario: voto 6. Il Sole bene o male conserva la sua energia e la espande anche ai nati della terza decade, rafforzando i legami fra fratelli e parenti vicini. Con quest'ultimi sarà possibile avere degli ottimi contatti e scambi di idee; saranno altresì possibili anche brevi spostamenti e colloqui per trattative da cui possono derivare delle buone possibilità per concludere affari. La Luna sarà discreta, giusto per abbandonarsi alla degustazione dei piaceri del letto. Emozioni e fantasia a metà settimana potrebbero turbare la vita di relazione. In amore sarete favoriti per ricomporre il legame di coppia o per crearne uno nuovo di zecca.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Potete avvertire già da adesso un rialzo graduale del vostro potenziale energetico, il Sole è in buon aspetto per cui vi sentirete resistenti nel fisico e nella mente. Magari eccedendo per eccessiva sicurezza. La Luna fino a ieri contraria aveva creato qualche malumore o nervosismo, ma da martedì sarà nel vostro segno regalando uno splendido metà settimana. Mercoledì e giovedì avrete la possibilità di rasserenarvi soprattutto se i contatti saranno rivolti ad amici o parenti lontani.

Il lavoro è buono, qualche intoppo per l'eccessiva severità che talvolta comporta mostrandovi troppo meticolosi. Favorite le attività che richiedono linguaggio e scrittura.

Top del giorno martedì 12 luglio (Luna nel segno);

♒ Acquario: voto 8. È un buon periodo. La settimana tonifica e vi rende allegri e goderecci. La Luna è buona giovedì (ingresso nel segno): stare con gli amici amplificherà la simpatia, la dialettica e la parola pronta ed efficace. Molto buoni i pensieri, utili nelle discussioni o negli approcci amorosi. Potrete reggere il banco e tenere allegra la compagnia; è un buon periodo per chiarire eventuali incomprensioni sentimentali, allontanare la gelosia del partner con argomentazioni persuasive e sincere.

In amore, a inizio settimana potrebbe essere meno facile gestire i malintesi seppure avrete l’appoggio di persone influenti. Il settore lavorativo è in fase di attesa, dopo il bel percorso del mese precedente adesso potete coglierne i frutti. Uscite impreviste.

Top del giorno giovedì 14 luglio (Luna nel segno);

♓ Pesci: voto 10. Settimana davvero molto positiva. In primissimo piano le due giornate di weekend, grazie alla presenza della Luna nel segno di sabato. Dunque sette giorni da vivere con eccitazione. La Luna in posizione perfetta per il segno potrebbe valorizzare alcuni contatti amichevoli, favorendo la risoluzione di eventuali battibecchi avuti nei giorni passati.

Il lavoro è la nota più importante di questo periodo. Per chi ha una sua attività sarà il momento ideale per proseguire con ottimismo e investire per accrescere la produttività. Per chi invece è alla ricerca di impiego, il periodo offre buone opportunità, magari anche nel corso delle settimane che verranno.

La classifica stelline settimanale: