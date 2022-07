L'oroscopo di sabato 9 luglio avrà in serbo tante sorprese. Le previsioni astrologiche descriveranno una giornata entusiasmante e intensa. Verrà data particolare attenzione all'ambito romantico, lavorativo e sociale. Alcuni segni zodiacali saranno pronti a impegnarsi al massimo, mentre altri tenderanno ad abbassare la guardia.

In particolare, Sagittario, Vergine e Ariete vivranno momenti emozionanti, mentre Scorpione, Toro e Capricorno verranno trascinati dal fuoco della passione. Bilancia, Gemelli e Acquario dovranno confrontarsi con situazioni inaspettate, al contrario di Cancro, Pesci e Leone che si collocheranno agli ultimi posti della classifica.

Ecco tutti i dettagli sull'oroscopo del 9 luglio, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche di sabato 9 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sul posto di lavoro, non avrete alcun rivale. Le vostre capacità vi consentiranno di emergere e di farvi notare agli occhi del capo. Non avrete alcun problema a gestire gli ostacoli. Con serenità e tanta voglia di fare, vi destreggerete tra la vita professionale e quella privata. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non trascurare gli amici. Voto 8.5.

Toro: Cupido vi accompagnerà per tutta la giornata. Le sue frecce avranno un effetto benefico sul vostro segno zodiacale. Vi dimostrerete molto romantici con il partner. Adorerete prendervi cura delle sue necessità e mettere al primo posto la vostra storia d'amore.

Potrebbe essere il momento giusto per aggiungere un ulteriore tassello al rapporto. Voto 7.5.

Gemelli: i piani per la giornata subiranno un brusco cambiamento. A causa di alcuni imprevisti, infatti, non riuscirete ad attenervi all'organizzazione iniziale. Anche se non potrete portare a termine tutte le attività programmate, riuscirete comunque a gestire la situazione.

Il partner e la famiglia non si tireranno indietro davanti alle vostre richieste. Voto 6.

Cancro: la ruota della fortuna continuerà a voltarvi le spalle. Per il momento, le previsioni astrologiche non vi consigliano di dedicarvi a progetti importanti. Potreste usare questa giornata per riposare e per fare una lista delle vostre priorità.

Aprirvi con gli altri vi sarà di aiuto, soprattutto se scegliere persone disposte ad ascoltarvi e a mettersi nei vostri panni. Voto 5.

Oroscopo e classifica del 9 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: purtroppo, non avrete alcuno stimolo. Vi sentirete giù di morale e poco attivi sul fronte lavorativo. Avrete bisogno di prendervi una piccola pausa dai problemi quotidiani. Anche il rapporto di coppia non vi sorriderà. Il partner, infatti, apparirà distante e poco interessato alle dinamiche relazionali. Un dialogo sincero e aperto potrebbe aiutarvi. Voto 4.

Vergine: questa giornata sarà molto positiva. Finalmente, riceverete una notizia attesa e gradita. Farete appello a tutte le vostre risorse per essere all'altezza della situazione.

Amici e parenti saranno dalla vostra parte, ma anche il partner vi rimarrà sempre accanto. Avrete modo di discutere del futuro di coppia e di iniziare a organizzare nuovi progetti. Voto 9.

Bilancia: vivrete dei momenti complessi sul posto di lavoro. Dovrete farvi carico di responsabilità inaspettate. In un primo momento, temerete di non farcela, però, con il trascorrere della giornata, vi renderete conto di avere tutte le carte in regola. Un amico potrebbe aver bisogno del vostro aiuto. Attenzione, però, a non influenzarlo troppo. Voto 6.5.

Scorpione: non riuscirete a non pensare al partner. Il vostro rapporto sarà sempre più intenso e carico di emozioni. Vi renderete conto di avere molte cose in comune.

Potreste provare a sfruttare questo aspetto per organizzare qualcosa di romantico da fare insieme. Non servirà spendere soldi, sarà la vostra presenza a rendere felice la persona amata. Voto 8.

Previsioni zodiacali e consigli dalle stelle del 9 luglio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: le emozioni vi guideranno nella giornata di domani. Vi sentirete pronti ad affrontare tutto con orgoglio e serenità. Vi dimostrerete attenti sul posto di lavoro, ma prenderete in grande considerazione anche i sentimenti degli altri. Questo vi consentirà di essere degli ottimi ascoltatori. Ci saranno novità positive in ambito sentimentale. Voto 9.5.

Capricorno: dopo qualche momento di difficoltà, riprenderete in mano la situazione di coppia.

Finalmente, avrete modo di chiarirvi e di confrontarvi sugli ultimi eventi. L'assetto planetario cambierà positivamente e vi aiuterà a instaurare un rapporto più sereno. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non dare niente per scontato in amore. Voto 7.

Acquario: nella vostra vita, ci saranno numerosi cambiamenti. Alcuni vi faranno piacere, mentre altri vi causeranno una certa agitazione. Per far fronte a tutto ciò, deciderete di coinvolgere le persone care. Sarà importante non fidarvi troppo facilmente degli altri. Non tutti, infatti, saranno disposti ad agire in funzione del vostro bene. Voto 5.5.

Pesci: lo stress supererà il limite prefissato. Vi renderete conto di non poter più continuare in questo modo.

Avrete bisogno di ripartire da voi stessi, mettendo al primo posto il benessere personale. Inoltre, l'affetto della famiglia potrebbe aiutarvi a superare questo difficile momento. L'importante sarà non perdere il controllo delle emozioni. Voto 4.5.