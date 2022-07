L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 luglio 2022 è pronto a dare un valore ai prossimi sette giorni a venire. In analisi la settimana numero due di luglio, vista con l'occhio critico dell'Astrologia. In evidenza come sempre i voti in pagella con le stelline quotidiane e le previsioni segno per segno. Tra i favoriti spicca il Leone, indicato tra i più fortunati in amore. Buon periodo per l'Ariete e la Vergine: curiosi di scoprire di più? Bene, passiamo pure a dare spazio alle previsioni astrologiche da lunedì a domenica, ovviamente dopo aver svelato i novi transiti.

Luna nei segni: transiti della settimana

La settimana in analisi, riguardo i prossimi transiti lunari, conta in tutto tre tappe. La Luna in Capricorno questo martedì 12 luglio alle ore 11:02 darà inizio al tour settimanale entrando in un segno di Terra. Il secondo stop arriverà giovedì 14 luglio alle ore 10:14, con il passaggio della Luna in Acquario. La settimana si chiuderà con l'ingresso della Luna in Pesci prevista per questo sabato 16 luglio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Mai come stavolta i consigli delle stelle sembrano essere facili da seguire. Gli astri settimanali vi suggeriscono, infatti, di concentrarvi solo sulle emozioni personali, sul vostro vissuto più intimo e interiore, peccando così beatamente e allegramente di accidia, ignorando forze, tensioni e ostacoli che orbitano a pochi centimetri da voi.

Perché se tutto intorno a voi sembra soffrire e lottare per ottenere risultati che, al momento, non sono a portata di mano, ecco che le forze più intensamente personali dell'Ariete sapranno invece rendervi fortunati e sorridenti. La Luna è preziosa, perché parla di novità in ambiti bellissimi come i viaggi, le passioni, gli studi e la crescita dell’anima.

La classifica:

Top del giorno mercoledì 13 luglio;

mercoledì 13 luglio; ★★★★★ giovedì 14 e venerdì 15;

★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★ martedì 12 luglio;

★★ lunedì 11 luglio.

♉ Toro: voto 5. Dopo un periodo in sordina da lunedì sarete al settimo cielo. L'influsso della Luna nel segno spazzerà via ogni malumore: col sorriso ritrovato e tutto il vostro charme trascorrerete la fase centrale della settimana in uno stato assolutamente gradevole, che vi fornirà grande ispirazione.

Venerdì e sabato darete prova di generosità nei confronti di chi amate. Domenica, vi occuperete volentieri di qualche incombenza domestica, ma vi ritaglierete anche del tempo per lo svago. Bene!

La classifica delle stelle:

★★★★★ lunedì 11 luglio;

★★ martedì 12, sabato 16 e domenica 17;

★★★ mercoledì 13 e giovedì 14;

★★ venerdì 15 luglio.

♊ Gemelli: voto 6. Lunedì sarà perfetto per dedicarvi a progetti che richiedano concentrazione e visione di insieme: sarete, infatti, dotati di grande intuizione. Per renderli operativi, agite tra martedì e giovedì mattina, quando la Luna, nel segno del Capricorno prima e nell'Acquario dopo, farà risaltare il vostro lato più grintoso e intraprendente. Fino a sabato pomeriggio, poi, vi occuperete di approntare il metodo che vi possa permettere di sviluppare le vostre idee in maniera concreta.

Domenica (meritatamente!) vi svagherete e relazioni assumeranno un'importanza speciale: ce la metterete tutta per far sì che una trattativa funzioni o che un rapporto possa esprimersi al massimo del suo potenziale.

La scaletta con le stelline:

★★★★★ mercoledì 13 e venerdì 15;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e giovedì 14;

★★★ domenica 17 luglio;

★★ sabato 16 luglio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica che per voi il periodo inizierà a farsi interessante da venerdì, prima di allora le stelle non saranno abbastanza importanti e influenti sul vostro segno. La Luna brillerà orgogliosa suggerendovi la possibilità e la necessità di vivere qualcosa di bello, piacevole, divertente.

Ma Saturno indica che qualcuno potrebbe impedirvelo (che guastafeste) con buona pace delle vostre migliori intenzioni. Ma niente panico. Il pensiero potrebbe essere meno brillante del solito per i nati di seconda decade. Non dovete entrare in polemiche inutili. Potete organizzarvi ma dovete anche prevedere un margine d'imprevisto. I legami che nascono ora sono difficili da gestire, non fate scelte impulsive amorose.

La classifica a stelline:

★★★★★ martedì 12 e mercoledì 13;

★★★★ lunedì 11, venerdì 15 e sabato 16;

★★★ giovedì 14 luglio;

★★ domenica 17 luglio.

♌ Leone: voto 8. Situazione valida, le occasioni di emergere sono parecchie, fate attenzione ai conti, questioni rimaste in sospeso, periodo buono per sposarsi, convivere o fare incontri importanti per la vita.

La situazione è in grande fermento: se c'è stato di recente un incarico potreste da inizio agosto cambiare ancora o mettere in chiaro alcune questioni importanti. Nel lavoro non disprezzate a priori l’ipotesi di un cambiamento, aspettate almeno di poterla valutare con serenità. Farete sempre in tempo a rifiutare. In amore, un rapporto tranquillo vi rassicura. Le stelle proteggono i sogni ed esaudiscono i desideri, senza che niente di scuro possa rattristarvi.

La classifica delle stelle:

Top del giorno venerdì 15 luglio;

venerdì 15 luglio; ★★★★★ giovedì 14, sabato 16 e domenica 17;

★★★★ mercoledì 13 luglio;

★★★ lunedì 11 luglio;

★★ martedì 12 luglio.

♍ Vergine: voto 7. Sarete soddisfatti dei risultati ottenuti in campo lavorativo.

La vostra efficienza verrà apprezzata anche da chi è piuttosto avaro di lodi. In famiglia, saprete trovare un buon compromesso per non turbare l’equilibrio raggiunto. L'oroscopo della settimana 11-17 luglio invita a smetterla di preoccuparsi. Tutto andrà per il meglio in ambito familiare e il vostro impegno riceverà il meritato riconoscimento. In famiglia infatti, si respira un buon clima ed il dilagante ottimismo finirà per contagiare anche voi. Nel lavoro sarete in grado di realizzare un progetto impegnativo, ma dovrete essere accorti nel valutare in modo approfondito tutti i dettagli. Novità piacevoli sul fronte sentimentale. Qualcuno farà inaspettatamente capolino nella vostra vita portandovi gioia ed entusiasmo.

La classifica stelline:

Top del giorno lunedì 11 luglio;

lunedì 11 luglio; ★★★★★ martedì 12 e mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14 e domenica 17;

★★★ sabato 16 luglio;

★★ venerdì 15 luglio.

