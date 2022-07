L'Oroscopo di domani è pronto a dare una valutazione a priori riguardante la giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 14 luglio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Pertanto, massima concentrazione e curiosità a mille se nel proprio Tema Natale è presente uno dei seguenti segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Nel complesso la giornata di giovedì si prepara a regalare ottime performance a coloro nativi dell'Ariete o del Leone. Entrambi i segni infatti potranno certamente contare su un periodo indicato con le cinque stelline della buona fortuna.

Un giorno indicato come "sottotono" invece per coloro del Cancro o del Toro, a questo giro valutati con le sole tre stelline dei periodi poco positivi. Per Gemelli e Vergine si profila un giovedì di routine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 14 luglio, segno per segno.

Previsioni zodiacali e stelline di giovedì 14 luglio: l'oroscopo

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 14 luglio per l'amore indica un'atmosfera positiva. Un cielo finalmente azzurro vi farà sentire subito meglio del solito. Oltre al divertimento e a un'ottima forma fisica potrete contare su una giornata molto intensa per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Tenerezza e passione sapranno fondersi mirabilmente: in più di un'occasione avrete l'impressione di camminare tre metri sollevati da terra. Single, le stelle sono pronte per regalarvi un bellissimo giovedì, carico di entusiasmo e di pensieri positivi. Già da oggi avete una grande libertà di movimento e questo per voi è veramente un punto importantissimo e rigenerante.

Giove nel segno vi invita a tirare fuori la vostra natura più socievole e mondana, che spesso rimane in ombra. Gli inviti presto si sprecheranno e avrete soltanto l'imbarazzo della scelta nel decidere dove e con chi trascorrere la giornata o la serata. Nel lavoro, approfittate del cielo positivo del periodo per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo procrastinati.

Darete così una sferzata di novità alla vostra attività.

Toro: ★★★. Sotto il tiro dalla Luna in Acquario, la giornata scorre sottotono, tra piccole delusioni e bersagli mancati che vi butteranno un po’ giù. Errori di valutazione, pretese di diritti e privilegi che a ben guardare non vi spettano. Fate un passo indietro! In campo sentimentale poi, peccato davvero ritrovarsi a bisticciare coi pianeti proprio in questo periodo, così una sensazione - magari ingiustificata - di raffreddamento affettivo con il partner innescherà depressioni e pensieri neri. In casa non si farà come voi volete e questo vi farà sentire delusi e sottovalutati. Single, giovedì poco scorrevole è vero, ma non tale da lasciarsi prendere dal pessimismo.

Non è il caso di agire avventatamente, anche perché potreste ingigantire problemi che sono facilmente risolvibili. Seguite il buon senso, non cambiate idea e progetti, basandovi su chiacchiere, ma siate sereni. Nel lavoro, non contate sempre sulla fortuna e sui salvataggi all'ultimo minuto. Qualche volta la buona sorte può anche guardare da un'altra parte: occorre prudenza!

Gemelli: ★★★★. Per quanto vi riguarda, potreste essere in crisi, alle prese con impegni piuttosto indigesti, ma il sostegno di chi vi vuol bene fa miracoli per il vostro umore. Un viaggio proficuo e senza rischi sarebbe auspicabile al più presto. In amore sarete facilitati da nuove idee nella riconquista del partner. Estro e loquacità vi saranno d'aiuto per cogliere il momento e il luogo adatto per dialogare con la persona amata: l'apertura mentale, si sa, rafforza l'unione.

Tutto ok per chi è in vacanza o in procinto di partire, perché sarete finalmente rilassati e sereni. Single, a darvi una spinta capace di mostrare i suoi benevoli effetti sarà Saturno in trigono a Venere: amplificherà la vostra socievolezza il vostro bisogno di libertà. Accantonate per un momento i problemi e andate a divertirvi con gli amici: organizzate insieme qualcosa di insolito e piacevole. Fare ciò che si vuole o che intimamente si desidera è una delle cose più belle che possano capitare. Nel lavoro, durante lo scorrere di questa incredibile giornata il senso speculativo, la determinazione e la tenacia vi aiuteranno a far carriera e a lanciarvi in nuove esperienze.

Oroscopo 14 luglio, stelle e previsioni per giovedì

Cancro: ★★★. Giovedì additato come "sottotono". Per i sentimenti, dovrete vedervela con Plutone in opposizione. Il buonumore dei giorni scorsi si dissolverà e sarete voi i primi a essere insoddisfatti di come vi comporterete, ma non riuscirete a fare diversamente. Col partner non rivangate mai eventuali disaccordi del passato, peggiorereste la situazione: sarebbe meglio adattarsi alle circostanze. Munitevi di rimedi naturali, di pazienza, di saggezza e naturalmente di tanto amore da donare, vedrete che così facendo tutto si sistemerà. Single, se il panorama di questa giornata non sarà radioso, poco male; forse avete bisogno di riposare e di prendervi cura di voi stessi.

Dedicare un po' più di tempo alla vostra forma fisica in questo periodo non sarebbe assolutamente male! Il cielo sopra di voi è denso di nuvole che dovrete gestire correttamente, giusto per non scatenare una tempesta dalle spiacevoli conseguenze. Tenete duro e fatevi aiutare da qualcuno in modo da non essere soli. Nel lavoro non dovete ingigantire i problemi, a tutto c'è una soluzione. Occorre solo darsi da fare ma alla fine ce la farete a portare a termine i vostri impegni.

Leone: ★★★★★. In amore questo giovedì sintonizzatevi sulla parte frizzante del periodo, lasciandovi trascinare dall'entusiasmo. Avrete valide ragioni per sentirvi alla fine in pace col mondo e magari divertirvi senza farsi problemi, insieme a chi amate.

Non avrete di che lamentarvi, anche perché chi vi sta accanto saprà dimostrare tutto il proprio affetto e senza condizioni o esitazioni. Un regalo inatteso vi riempirà di stupore e di felicità. Single, è un buon momento ma dovete essere molto decisi. Cuore e immaginazione saranno in pieno fermento, presto salirà anche il termometro dell'amore e la vostra creatività avrà molto, molto da esprimere verso una persona che vi piace. Numerosi pianeti saranno schierati dalla vostra parte, pertanto potrete realizzare sogni arditi, ma soprattutto sentirvi in piena sintonia con i vostri sogni. Nel lavoro, il cielo vi sosterrà nella conclusione di trattative nate tempo fa. Affari nuovi vi permetteranno di recuperare somme arretrate.

Potreste essere baciati dalla fortuna e avere l'occasione di portare nella vostra vita lavorativa dei cambiamenti essenziali.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 14 luglio, prevede che la vostra dolce metà presto si dimostrerà all'altezza della relazione con comportamenti che non lasceranno spazio a dubbi. Vi ricaverete una nicchia di serenità riuscendo a trovare soluzioni che soddisfino pienamente entrambi. Per l’organizzazione della serata, un romantico tête-à-tête con il pensiero di una prossima gita al mare saranno ipotesi possibili. Certamente, la voglia di qualcosa di nuovo nel rapporto fa pensare e ripensare, ma una cosa è certa: i problemi si risolvono molto meglio in due. Single, accadranno cose che vi stupiranno ma che non vi creeranno troppi problemi.

In questo momento sentite la necessità di cambiare alcune delle vostre abitudini, anche di vecchia data. Gli astri favoriscono gli incontri e le sorprese, cosa che riempirà di gioia il vostro cuore. Avrete così la sensazione che i sacrifici fatti e tutti i bocconi amari ingeriti nel corso delle settimane (per il quieto vivere) sono stati utili per arrivare a gioirne ora. Nel lavoro siate aperti, affabili e disponibili come non mai: susciterete dovunque interesse e simpatia. Approfittate dell'occasione per instaurare dei buoni rapporti con i vostri colleghi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 luglio.