Per la giornata di lunedì 1° agosto 2022 l’oroscopo si presenta ottimale dal punto di vita sentimentale per i nati sotto il segno dello Scorpione. Di tutt’altro avviso si riscontrerà l’Oroscopo per i nativi Sagittario, purtroppo ancora alle ultime posizioni.

A seguire le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di lunedì: successi per Acquario

1° Scorpione: probabilmente questa sarà una delle giornate più belle della settimana sul piano amoroso. Secondo l’oroscopo, infatti, potrebbero subentrare una serie di situazioni di collaborazione sia all’interno del contesto di coppia, che in quello riguardante essenzialmente il lavoro.

2° Acquario: avrete una giornata all’insegna del successo, con un boom di nuove conoscenze e una forte propensione verso la famiglia, ma sarete anche molto concentrati sui vostri obiettivi personali. Riuscirete a fare mille cose in poco tempo.

3° Leone: sicuramente le energie in questo momento potrebbero esserne molte di più del previsto. Una situazione del genere vi porterà a fare più agevolmente non soltanto attività fisica, ma anche a essere più produttivi sul lavoro.

4° Cancro: con tanto entusiasmo, sempre crescente per la vostra relazione, ci potrebbero essere progetti da compiere in due per rafforzare l’intesa. Sul piano economico potreste ricevere delle grandi notizie, che cambieranno in meglio il vostro umore.

Gemelli promettente

5° Gemelli: sarà un periodo decisamente promettente sul piano professionale, con degli affari che potrebbero farvi risollevare a livello pecuniario e una grande spinta verso un avanzamento di carriera, anche se non ci saranno effetti immediati.

6° Pesci: state mettendo molto impegno per cercare di essere al "top" nelle faccende lavorative e ci state riuscendo con le vostre forze, senza interventi esterni.

Riuscirete a fare molto nel corso della giornata di lunedì, sebbene abbiate qualche piccolo contrattempo.

7° Capricorno: ci saranno delle lievi scaramucce in famiglia, che probabilmente vi daranno modo di riflettere su qualche inconveniente del passato. Secondo l’oroscopo potrebbero esserci delle piccole novità con le amicizie, che vi faranno molto piacere.

8° Ariete: avrete qualche difficoltà a livello lavorativo, ma allo stesso tempo sarete in grado di superare molti degli ostacoli, che potrebbero farsi sempre più incalzanti. Secondo l’oroscopo potreste avere una bella serata con il partner.

Toro stanco

9° Toro: potrebbero esserci dei momenti in cui vi sentirete alquanto stanchi, soprattutto dal punto di vista fisico. L’oroscopo si prospetta molto favorevole per le amicizie e per l’amore, mentre potreste avere qualche difficoltà a livello logistico, che non sarà semplice risolvere.

10° Bilancia: potreste essere molto impegnati e dunque non avrete molto tempo libero da dedicare alle amicizie o semplicemente a voi stessi. Secondo quanto riportato dall’oroscopo potreste riscontrare delle divergenze all’interno del contesto lavorativo oppure familiare.

11° Vergine: avrete dei momenti molto nervosi, che prima o poi potrebbero farvi scattare per un nonnulla. Sarete anche molto impazienti su una questione che vorreste risolta quanto prima, nonostante sappiate che ci vorrà del tempo per concretizzarla.

12° Sagittario: purtroppo questa giornata potrebbe darvi delle insoddisfazioni molto marcate. Le vostre attitudini potrebbero essere abbastanza obsolete in questo momento, dovreste aggiornarvi su qualche mansione che è andata avanti nel tempo.