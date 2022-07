Per la giornata di mercoledì 20 luglio 2022, l’Oroscopo vedrà in prima posizione il segno dell’Ariete, mentre per il Sagittario si verificherà un rialzo, così come per il segno del Cancro. Il Capricorno si dimostrerà ancora una volta un grande risolutore di problemi.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di mercoledì: novità per Ariete

1° Ariete: potreste avere delle novità professionali che potrebbero realmente fare la differenza con le questioni di carattere economico, facendo aumentare, e di molto, le vostre entrate finanziarie.

Finalmente in amore ci sarà una affinità incredibile nonostante qualche piccolo dissapore precedente.

2° Scorpione: arriveranno ottime notizie per il lavoro, probabilmente una nuova proposta che potrebbe essere di enorme aiuto per le vostre finanze. Riuscirete ad avere in pugno qualche obiettivo senza dover necessariamente fare dei sacrifici.

3° Cancro: finalmente avrete qualche bella novità in amore che potrebbe farvi risollevare il morale e portarvi a compiere delle decisioni molto importanti per la vostra vita personale, ma anche e soprattutto di coppia.

4° Capricorno: nella giornata di mercoledì riuscirete a risolvere molte problematiche vi stavate trascinando da tanto tempo, dunque il pomeriggio sarà un periodo di relax, ma anche di partenze verso qualche avventura che vorreste vivere appieno, magari insieme a una amicizia stretta.

Acquario a riposo

5° Acquario: per adesso dovreste fermarvi e riposare. Per il momento non ci saranno molte novità che potrebbero spingervi a fare di più di quanto già non abbiate fatto. Secondo l’oroscopo avrete in mente qualche faccenda che potrebbe essere di notevole aiuto per la famiglia.

6° Sagittario: potreste avere una lieve risalita dovuta essenzialmente a un calo del lavoro che vi stava assorbendo in modo troppo repentino il vostro lato privato.

Dovrete rivedere la vostra tabella di marcia perché potrebbe non essere più adatta ai ritmi attuali.

7° Toro: ogni cosa procederà per il meglio all’interno del contesto lavorativo, quindi impegnarsi di più significherà anche raggiungere prima i vostri obiettivi e renderli sempre più prolifici. Nel privato vi dimostrerete sempre più espansivi e vivaci.

8° Pesci: lentamente riuscirete a risollevare la testa e a regalare a voi stessi quella vivacità che avete abbandonato negli ultimi tempi. Secondo l’oroscopo ci saranno dei momenti che ancora saranno inevitabilmente legati a un passato non propriamente piacevole.

Leone in concentrazione

9° Leone: la concentrazione ora sarà sempre in aumento, quindi impegnarvi in tanti affari o progetti adesso per voi non sarà un problema troppo grosso. Avrete una bella serata di tranquillità con il partner o una in giro con le amicizie più care.

10° Vergine: sarà necessario fare qualche piccolo sacrificio a fronte di un traguardo che vorreste raggiungere il prima possibile. Potreste avere a che fare con qualche lieve delusione da parte di un collega o di una persona conosciuta, secondo l’oroscopo.

11° Bilancia: avrete troppi impegni per questa giornata, quindi di vostro riuscirete a fare ben poco. Nel complesso però potreste avere una relativa tranquillità, affiancata però da un po’ di stress in accumulo, secondo quanto riportato dall’oroscopo.

12° Gemelli: dovreste riflettere sulle scelte fatte in precedenza ed eventualmente cambiarle a seconda delle vostre esigenze. Secondo l’oroscopo, avrete a che fare con un po’ di difficoltà a livello burocratico, ma sarà comunque qualcosa che possiate risolvere.