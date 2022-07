Per la settimana che va da lunedì 18 a domenica 24 luglio 2022, l’Oroscopo avrà Venere presente nella costellazione del Cancro, mentre il Sole concluderà il suo percorso nella costellazione del Leone, conferendo un crescente ottimismo ai nati sotto questo segno.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana: Capricorno in testa alla classifica

1° Capricorno: le difficoltà delle settimane precedenti potrebbero essere solo un cattivo ricordo da dimenticare. Con le questioni burocratiche avrete qualche situazione finalmente conclusa, si prospetta una bella collaborazione affaristica e nel fine settimana potreste avere qualche notizia straordinaria per ciò che riguarda l’ambito amoroso.

Con il partner infatti si avvierà una fase davvero ottimale per poggiare basi più concrete.

2° Acquario: avrete una fermezza sul lavoro che potrebbe essere vista con uno sguardo positivo da chi vi circonda in campo professionale, mentre nel privato potreste fare un salto di qualità con il partner non del tutto indifferente per rafforzare la vostra relazione amorosa. Sicuramente staccare la spina significherà intraprendere una esperienza di viaggio che non dimenticherete facilmente, secondo l’oroscopo. Ottimo weekend di relax.

3° Toro: avrete un atteggiamento volenteroso, dunque non sarà difficile per voi ripartire alla grande con i progetti professionali e una voglia di fare che coinvolgerà anche la vostra squadra di lavoro.

Gli obiettivi in comune potrebbero farvi guadagnare più di quanto vi aspettavate, mentre con gli affetti avrete un affiatamento sempre più giocoso e incline all’avventura. Secondo l’oroscopo potreste dedicarvi ad un nuovo hobby.

4° Scorpione: avrete dei progetti che finalmente si concluderanno e l’attesa di qualche bella notizia che arriverà nel corso della settimana.

Sarà quindi un periodo di grandi speranze che verranno in parte esaudite, mentre sul piano sentimentale riuscirete a fare qualche incontro che potrebbe dare l’avvio ad una bella amicizia o ad una storia d’amore. Le coppie già datate arriveranno ad avere una complicità invidiabile.

L'oroscopo della settimana: Pesci più espansivo

5° Ariete: avrete delle novità che sicuramente potrebbero ribaltare una situazione complessiva professionale e burocratica che vi ha dato molti grattacapi nel corso delle settimane precedenti. Avere una sintonia con il partner in questo periodo potrebbe essere una fonte di spensieratezza che potrebbe farvi risalire l’umore e creare una atmosfera decisamente piacevole. Fare attività sportiva vi darà energie, ma attenti a non perderne troppe.

6° Pesci: essere meno riservati potrebbe darvi una vasta gamma di opportunità, soprattutto sul piano delle amicizie. La vostra concentrazione sul lavoro sarà davvero invidiabile, ma dovreste prestare molta più attenzione allo stress, specialmente nel corso del fine settimana.

Ultimamente vi state trascurando parecchio, perciò siate molto più ‘morbidi’ con voi stessi. Fare attività fisica potrebbe rinvigorire il vostro fisico, specialmente se è stato molto sotto stress.

7° Vergine: avrete in atto dei cambiamenti che potrebbero essere più o meno duraturi nella vostra vita, per cui impegnarvi affinché siano concretizzati sarà doveroso sia per voi stessi che per il partner e la famiglia. Anche se dovrete fare qualche piccolo sacrificio, avrete dei successi che vi ripagheranno, anche dal punto di vista pecuniario. Non ci sarà molto romanticismo, ma d’altro canto avrete una maggiore prospettiva di dialogo.

8° Bilancia: avrete molti impegni a cui adempiere, ma nel complesso sarete in grado di prendervi cura di voi stessi e di fare molto anche per le persone che vi circondano.

Avrete delle spese che potrebbero essere davvero improrogabili, quindi essere più parsimoniosi in questo periodo sarà molto produttivo per le vostre finanze. Ci saranno dei progetti conclusi nel weekend, mentre si aprirà una domenica di sano relax.

Incertezza per Sagittario

9° Cancro: potreste apparire molto ansiosi agli occhi altrui, e probabilmente lo sarete molto di più. Avete bisogno di cambiare aria, di prendervi qualche giornata esclusivamente per voi stessi e fare una vera e propria immersione nella vostra interiorità. Le responsabilità potrebbero darvi qualche giornata decisamente più impegnativa del solito, nel fine settimana. Evitate di cadere in qualche nostalgia passata.

10° Gemelli: fate attenzione ai rapporti interpersonali, specialmente quelli a cui tenete particolarmente, perché questo crescente nervosismo che si respirerà dalle vostre parti probabilmente vi renderà molto schivi.

Con il lavoro dovreste procedere con più calma, dandovi del tempo per riflettere sulle mosse da fare. Le energie scarseggeranno, perciò non fate troppi sforzi che potrebbero compromettere il quadro generale, secondo l’oroscopo.

11° Sagittario: avrete una incertezza profonda nel futuro, ma saprete allo stesso tempo che con alcuni accorgimenti le cose potrebbero prendere una piega abbastanza buona, soprattutto per quel che riguardano il lavoro e l’aspetto pecuniario. Dovrete affrontare delle responsabilità che con tutta probabilità non riguarderanno solo la famiglia. L’amore al momento potrebbe non essere contemplato.

12° Leone: vi state trascurando molto e siete distratti, sia nel lavoro che nella vita privata.

Avrete anche troppi pensieri per la testa che non vi permettono di concentrarvi a dovere. Probabilmente nella seconda metà della settimana ci sarà qualche piccolo risvolto positivo in amore che vi permetterà di essere più sciolti con il partner e di vivere una esperienza abbastanza appagante.