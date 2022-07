L'oroscopo di domenica 24 luglio descriverà gli aspetti principali della giornata. Le previsioni astrologiche si concentreranno sulla vita sociale e sentimentale dei segni zodiacali. L'assetto planetario, grazie ai movimenti degli astri, influirà fortemente sulle emozioni. Ci sarà chi si sentirà pieno di energie e chi avrà bisogno di un periodo di pausa.

Nel dettaglio, Sagittario, Vergine e Ariete si posizioneranno ai primi posti della classifica, mentre Leone, Scorpione e Pesci li seguiranno subito dopo. Toro, Acquario e Bilancia cercheranno di sistemare vecchie questioni, al contrario di Gemelli, Capricorno e Cancro che dovranno affrontare ostacoli imprevisti.

Ecco i dettagli dell'oroscopo del 24 luglio, con voti e conseguente classifica.

Previsioni astrologiche di domenica 24 luglio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: la giornata inizierà in modo molto positivo. Riuscirete a prendere le distanze dai vecchi pregiudizi e a seguire solo la legge del cuore. Vi dimostrerete amici leali e pronti a tutto per aiutare le persone care. Sarete disposti anche a correre dei rischi pur di farli stare meglio. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non sottovalutare l'aspetto romantico: Cupido non vedrà l'ora di lanciare le sue frecce. Voto 8.5.

Toro: il passato tornerà a bussare alla vostra porta. Vi renderete conto di dover risolvere alcune vecchie questioni rimaste in sospeso, ma non sarà facile mettere da parte determinate divergenze.

Dovrete chiamare in causa tutta la vostra pazienza. I consigli degli amici potrebbero fare davvero la differenza. Anche la famiglia proverà a sostenervi in questa situazione. Con un pizzico di collaborazione, ritornerete a sorridere. Voto 6.5.

Gemelli: la pianificazione della giornata non andrà a buon fine. Entreranno in gioco dei fattori che vi costringeranno a cambiare i vostri programmi.

Anche se non avrete voglia di seguire la corrente, non avrete altra scelta. La cosa migliore sarà provare a trarre il meglio da questi momenti. IL rapporto con la persona amata, a causa di alcune incomprensioni, sarò caratterizzato da alti e bassi. Voto 5.

Cancro: avrete molti impegni da portare a termine. Non riuscirete a riposare perché dovrete destreggiarvi tra le faccende domestiche e le necessità della vostra famiglia.

Lo stress potrebbe raggiungere livelli inaspettati, soprattutto nella seconda parte della giornata. Prendere le distanze da ciò che vi farà stare male potrebbe essere un modo per allentare la tensione. Il partner si preoccuperà. Voto 4.

Oroscopo e classifica del 24 luglio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sarete piuttosto energici. Finalmente, ritroverete il vostro vecchio spirito combattivo. Avrete tanti progetti da portare avanti, ma saprete di non poter mettere troppa carne al fuoco. Dovrete agire con pazienza e razionalità. Sarete felici di coinvolgere gli amici nella vostra vita, ma non tutti saranno disposti ad ascoltarvi. Questo vi aiuterà a circondarvi solo di coloro che davvero vi vogliono bene.

Voto 8.

Vergine: vi appellerete alla vostra incredibile fantasia. Avrete voglia di sperimentare nuovi aspetti creativi di voi stessi. Non avrete paura di intraprendere nuovi hobby perché saprete di poter avere dei buoni risultati. Le persone che vi staranno accanto si sentiranno molto attratte dalla vostra immaginazione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non escludere alcuna opzione: potreste rimanere molto sorpresi. Voto 9.

Bilancia: non sarà facile tirarvi su dopo le recenti delusioni, soprattutto in ambito lavorativo. Avrete bisogno di rimettervi in piedi, ma non potrete farlo da soli. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare affidamento sulle persone care.

Potreste rimanere stupiti dal loro entusiasmo. Inoltre, gli hobby assumeranno una grande importanza. Solo se sarete sereni riuscirete a ritrovare la giusta rotta. Voto 5.5.

Scorpione: vi concentrerete molto sul benessere personale. Deciderete di mettere al primo posto i vostri bisogni perché avrete bisogno di coccolarvi un po'. Darete vita a una giornata emozionante, caratterizzata da momenti divertenti e spensierati. Avrete modo di conoscere anche nuove persone. Tra loro, ce ne sarà una che attirerà decisamente la vostra attenzione. Non fatevi sfuggire questa occasione. Voto 7.5.

Previsioni zodiacali del giorno 23 luglio: dal Sagittario al Capricorno

Sagittario: questa giornata si comporrà di eventi molto interessanti.

Finalmente, riuscirete a lasciarvi andare con le persone care. Non porrete più alcuna barriera tra voi e chi vi vuole bene. Questo vi aiuterà anche a vivere un rapporto di coppia più intenso e soddisfacente. Il partner, notando il cambiamento, non potrà fare a meno di dimostrarvi tutta la sua riconoscenza. Un po' di relax non guasterà, soprattutto se condiviso. Voto 9.5.

Capricorno: le reazioni della vostra famiglia tenderanno a esasperarvi. Non riuscirete a scendere a patti con le loro parole perché riterrete che le loro parole siano davvero esagerate. Avrete bisogno di un po' di tempo per capire come muovervi, ma non potrete aspettare troppo a lungo. Gli astri, purtroppo, non saranno dalla vostra parte.

Sarà opportuno rimandare le decisioni importanti. Voto 4.5.

Acquario: avrete bisogno di aggiungere nuove soddisfazioni alla vostra vita. Infatti, farete fatica ad accettare l'andamento di alcune situazioni. Lotterete con le unghie e con i denti pur di raggiungere il risultato desiderato, ma il vostro impegno potrebbe comportare conseguenze impreviste. Sarà fondamentale affidarvi a persone sincere e competente. Il tempo sarà una risorsa imprescindibile. Voto 6.

Pesci: voi e il partner sarete molto affiatati. Il vostro rapporto, grazie alla collaborazione di entrambi, andrà a gonfie vele. Inizierete seriamente a pensare all'idea di poter condividere un futuro insieme. L'affetto dimostrato, inoltre, vi riempirà il cuore di gioia. Le previsioni astrologiche vi consigliano di fare attenzione alle malelingue: ci sarà chi proverà una certa invidia nei confronti della vostra serenità. Voto 7.