Inizia una nuova settimana per tutti i segni, la seconda del mese di luglio. Arrivano di seguito le previsioni dell'Oroscopo del 11 luglio 2022 con le novità in amore nel lavoro.

Ariete: in amore giornata interessante per vivere una storia, sono favorite le nuove passioni. Sarete più diretti. Nel lavoro non manca la volontà di fare, riuscirete a ottenere di più in queste ore.

Toro: per i sentimenti, se una storia non va prima di chiuderla meglio riflettere bene. Nel lavoro sarà facile superare una problematica del passato.

Gemelli: a livello amoroso Luna in opposizione, per questo motivo attenzione a possibili discussioni contro.

Se una persona non merita meglio non perdere tempo. Nel lavoro avrete la possibilità di vivere in modo favorevole questa giornata.

Cancro: in amore fine settimana importante quello che si è appena concluso, qualcuno ha anche cambiato idea su una storia. A livello lavorativo alcuni potrebbero al momento sentirsi in difetto.

Leone: per i sentimenti giornata interessante che porta qualcosa di nuovo. Periodo di grandi novità. Nel lavoro Giove favorevole è da sfruttare, non perdete per questo motivo del tempo inutile.

Vergine: per i sentimenti momento che vi vede maggiormente nervosi, ci sono diverse tensioni nell'aria. Nel lavoro periodo che comporta maggiori difficoltà. Alcuni prenderanno una pausa.

Previsioni e oroscopo dell'11 luglio 2022: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore momento che vi vede maggiormente stanchi, in particolare se una storia va avanti da tempo. Nel lavoro non fate tutto di fretta.

Scorpione: a livello sentimentale, se ci sono nuove emozioni da vivere datevi da fare.

Attenzione a qualche momento di calo. Sarà necessario fare qualcosa di nuovo. Nel lavoro alcuni sentiranno la necessità di fare una scelta.

Sagittario: per i sentimenti non manca la passione in questo momento, se siete single potrete guardarvi attorno. A livello lavorativo nuove scelte da fare, fortunatamente nulla vi ferma.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore vi sentite maggiormente in difficoltà in questo momento, questo a causa di un cambiamento che non volevate. Nel lavoro qualcosa sta cambiando.

Acquario: per i risentimenti Luna favorevole, la situazione al momento è della vostra parte. Non manca l'energia. Nel lavoro nuove occasioni, periodo migliore per iniziare a pensare a un nuovo progetto.

Pesci: in amore le storie in crisi potranno ricevere qualche provocazione a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro, se vi sentite messi da parte sarà importante per questo portare avanti progetti.