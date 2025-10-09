La prossima settimana di Un posto al sole sarà caratterizzata da rivelazioni dolorose, sensi di colpa e strategie pericolose. Dal 14 al 17 ottobre 2025, la soap di Rai 3 intreccia i destini di Mariella, Ferri e Marina, con verità pronte a esplodere.

Castrese, in seguito a un malore, verrà portato d'urgenza in ospedale. A quel punto, Mariella sarà pronta a parlare con Espedito, anche se consapevole delle importanti conseguenze.

Vedremo poi Giulia e Renato vicini per un obiettivo comune: aiutare Luca. Alberto commetterà l'errore di sottovalutare il malessere di Gianluca, mentre Rosa dovrà capire cosa prova davvero: sceglierà Damiano oppure Pino?

Castrese in ospedale, Roberto Ferri in trappola

Il malore di Castrese apre la settimana con una corsa disperata in ospedale. Mentre il fratello Espedito nega l’evidenza, Mariella sente che non può più tacere. La donna è a un passo dal rivelare un segreto che l’uomo non è pronto ad affrontare. Il suo cuore è diviso tra la paura e la necessità di liberarsi dal peso di troppe bugie.

Dietro le sbarre, Ferri scopre che Ludovico ha ottenuto gli arresti domiciliari: una notizia che fa tremare il suo fragile equilibrio. Ma Marina, come sempre, ha già un piano. La donna mette sotto pressione Vinicio, spingendolo verso il limite. E quando Gennaro rivela la sua vera natura, cinica e senza scrupoli, qualcosa dentro Vinicio si spezza.

Il passato, che aveva cercato di seppellire, torna a bussare con violenza.

Mariella destabilizza Claudia, Rosa tra due uomini

Mentre Guido tenta di riconquistare Mariella, Bice, con la sua lingua tagliente e le sue paure, alimenta i dubbi dell’amica. Una decisione impulsiva potrebbe cambiare tutto, e non è detto che il finale sia felice. Nel frattempo, la dolce Claudia resta spiazzata quando Mariella le chiede di prendere le distanze da Guido.

In chiusura di settimana, Rosa si ritrova sospesa tra Pino e Damiano, combattuta tra il cuore e la ragione. Intanto, Alberto ignora la dipendenza dall’alcol del figlio Gianluca, mentre Giulia, sempre più preoccupata per Luca, trova un alleato inaspettato in Renato.

E mentre Napoli dorme, Marina prepara la prossima mossa: il gioco non è finito. Ci chiediamo quali siano gli sviluppi futuri. Mariella dirà la verità a Espedito: le bugie non possono durare ancora a lungo, ma non è chiaro quale sia la sua rivelazione. Grande attenzione è rivolta a Roberto, ancora dietro le sbarre. La sensazione è che Marina stia già tessendo la rete che potrebbe liberarlo. E poi ancora, Rosa dovrà fare una scelta sentimentale, anche se dolorosa. Il cuore sembra avere già deciso, ma la ragione potrebbe portarla su una strada opposta.