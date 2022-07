Inizia una nuova settimana e secondo le stelle alcuni segni vivranno queste giornate con alcune difficoltà, mentre altre invece saranno pronti a riprendersi la loro rivincita dopo alcuni giorni ostili. A seguire le previsioni del 4 luglio di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 4 luglio: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: sono giornate difficili, ma non occorre mai scoraggiarsi in quanto, con il giusto spirito, si può trovare il lato positivo di tutte le cose. Per quanto riguarda il lavoro, l’Ariete deve continuare a far valere le sue idee e non mettersi in secondo piano.

Toro: per il segno l’amore diventa sempre più incomprensibile, con momenti dove le idee diventano molto confuse. Risultato diverso per quanto riguarda il lavoro, il quale procede nella giusta direzione.

Gemelli: sta vivendo dei momenti difficili, che lo stanno mettendo a dura prova. Un consiglio è quello di pensare meno al lavoro, e di fidarsi del proprio partner e delle persone che lo vogliono bene.

Cancro: il segno deve affrontare alcune questioni del passato e mettere in ordine alcune faccende rimaste in sospeso da troppo tempo. Occorre liberarsi al più presto delle situazioni scomode.

Leone: a causa del suo carattere forte e determinato continua a essere messo alla prova e questo crea situazioni di stress e ansia.

Un consiglio è quello di iniziare la nuova settimana con un nuovo progetto, così da stravolgere la monotonia.

Vergine: il nativo riceverà in questa giornata una piacevole sorpresa. Un consiglio è quello di affidarsi al caso e lasciarsi trasportare.

Oroscopo per i segni della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: in questi giorni dovrà essere tranquillo e non perdere tempo con persone che non vogliono stare al suo passo. Per quanto riguarda l’aspetto lavorativo, un consiglio è quello di ascoltare il proprio capo, perché potrebbe dare alcuni consigli molto utili.

Scorpione: il segno sembra abbia una certa tranquillità, nonostante il periodo frenetico che sta attraversando. Nel lavoro ci potrebbero anche essere alcune sorprese.

Sagittario: il nativo continua a essere sommerso da tantissime cose e non riesce a godersi l’estate come suo solito. Questo segno, però, può ovviamente cambiare le cose ogni giorno e anche lasciare il lavoro se non è di suo gradimento.

Capricorno: a causa della sua determinazione sta vivendo un periodo di incertezza. In questi giorni il segno deve fare una sua scelta, ascoltando solamente se stesso.

Acquario: il nativo continua a essere sommerso dal lavoro e questo non si sa se è un bene o un male. Un consiglio è quello di continuare così, perché potrebbero arrivare alcune sorprese.

Pesci: davanti a un incontro che potrebbe rivelarsi magico, non bisogna farsi frenare dalla paura. Nei prossimi giorni le persone del segno dei Pesci potrebbero iniziare un nuovo lavoro, davvero gratificante.