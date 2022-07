Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 9 luglio. Le stelle vi consigliano di puntare sempre in alto e di non fermarvi mai finché non raggiungete i vostri obiettivi. È arrivato il momento di chiudere la bocca, di farvi un nome. Per saperne di più, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche applicate alla giornata di sabato 9 luglio e rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di sabato 9 luglio: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete – Non aspettatevi che le persone con cui competete giochino in maniera equa – non accadrà – ma ciò non significa che vi è permesso ignorare le regole da solo.

Rimanete su un livello morale elevato e fidatevi dell’universo, sempre pronto a proteggervi e a ricompensarvi per la vostra onestà.

Toro – Ciò che dite in questa giornata potrebbe urtare la sensibilità di alcune persone. Non vi importa minimamente di questo, ma dovrete tenere d’occhio coloro che non sopportano le critiche e cercano di rispondervi in qualche modo.

Gemelli – In questa giornata avete uno stato d’animo impulsivo e se non state attenti potreste trovarvi in una situazione scomoda. Fate le cose in maniera diversa, se potete, ma dovete accettare anche il fatto che non tutti approveranno.

La giornata di sabato 9 luglio secondo l'oroscopo: Cancro, Leone e Vergine

Cancro – Non importa quali sogni avevate in passato, e non importa quanti di essi si sono realizzati o non si sono avverati, ora è tempo per un nuovo sogno.

Non lasciate che nessuno vi dica che è troppo tardi per cambiare direzione: il tempo non scade mai per coloro che ci credono.

Leone – Essendo uno dei segni di fuoco, raramente avete dubbi sulle vostre capacità, ma nelle prossime ore accadrà qualcosa che vi costringe a mettere in discussione ciò che avete fatto e come lo avete fatto.

Non è un segno di debolezza ammettere di aver sbagliato.

Vergine – Il percorso che dovete intraprendere è chiaramente tracciato davanti a voi, quindi cosa state aspettando? Molto probabilmente volete un segno dai vostri cari che approvano i vostri obiettivi ma non ne avete bisogno: è la vostra vita e le loro opinioni non contano molto.

Astrologia del 9 luglio: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia – Quello che accadrà nei prossimi giorni potrebbe essere di enorme importanza dal punto di vista professionale, quindi, tenete gli occhi e le orecchie aperti e siate pronti a prendere l’iniziativa, se pensate che cosa facendo potrete migliorare il vostro status professionale. Non è tempo di timidezza.

Scorpione – Potreste avere grandi progetti, in effetti, possono essere enormi, ma sono realistici? Questa è la domanda che più vi dovete porre in questo periodo e se la riposta è negativa, allora dovete fare qualcosa al riguardo. È bello sognare, ma è meglio evitare le fantasie.

Sagittario – L'Oroscopo dice che dovete assolutamente prendere una decisione finale in merito a questioni di carattere economico o finanziario, quindi, riflettete attentamente e non lasciatevi influenzare dalle persone che vi accusano di peccare per eccesso di cautela.

Qualunque sia la vostra decisione, dovete crederci al 100%.

Previsioni zodiacali di sabato 9 luglio: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno – È possibile che in questo periodo vi troviate ai ferri corti con qualcuno con cui di solito andate d’accordo, ma non permettete ai problemi inutili e superficiali di distruggere la vostra amicizia. Avete ancora molto in comune.

Acquario – In questo periodo state lavorando troppo, forse pensate che gli altri si aspettano grandi cose da voi. Perché siete così bravi in quello che fate, i datori di lavoro tendono a credere che voi possiate fare più dei vostri colleghi, e forse potete, ma questo non significa che voi dobbiate per forza farlo.

Pesci – Se qualcuno esce dalle righe, magari facendo qualcosa che sa che non dovrebbe, dovete metterlo in riga. Potete essere delle brave persone, ma ci sono momenti in cui dovete diventare severi e duri, e questo è uno di quei momenti.