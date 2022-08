Per il mese di settembre 2022, l’Oroscopo vedrà come protagonista il pianeta Venere, presente nella costellazione della Vergine, insieme al Sole. Per il segno della Bilancia invece ci sarà Mercurio a stimolare questo mese, mentre il pianeta Marte influirà nella costellazione dei Gemelli.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo mensile per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del mese di settembre 2022: impegni per Leone

1° Vergine: la combinazione fra il Sole e il pianeta Venere nella vostra costellazione potrebbe darvi una positività nella fortuna che probabilmente potrebbe essere molto rara nei mesi successivi.

Approfittare di questa fortuna vorrà dire incrementare le opportunità professionali e dare uno slancio alla vostra carriera da qualche tempo rimasta ferma. Arriveranno delle sorprese che potrebbero dare una svolta alla vostra autostima.

2° Pesci: avrete una carica professionale che sbaraglierà ogni concorrenza, ed avrete anche dei progetti che calzeranno bene con le vostre esigenze di stimolare la vostra mente. I guadagni saranno quelli che più di ogni altra cosa potrebbero portarvi una maggiore indipendenza e voglia di fare qualche piccolo strappo alla regola, secondo l'oroscopo.

3° Leone: saprete come gestire i vostri impegni, mentre la fortuna farà la sua parte per quanto riguarderà l’ambito pecuniario.

I guadagni infatti potrebbero essere di più, o comunque capaci di coprire perfettamente delle spese che vi state trascinando per gran parte dell’estate. L’opportunità di fare tanti progetti e di fare anche qualche viaggio prima di immergervi in un autunno prettamente lavorativo sarà a portata di mano.

4° Ariete: questo settembre potrebbe essere costellato di successi per il vostro segno, a partire da una comunicazione sul lavoro che vi permetterà di avere sempre la situazione sotto controllo.

Potrete incentivare qualche progetto promettente e allo stesso tempo essere l’artefice di un guadagno che andrà ben oltre le aspettative, sia personali che quelle che coinvolgono la squadra di lavoro. L’ottimismo che deriverà dal Sole potrebbe favorire tanta energia per potervi dedicare di più allo sport.

Fortuna solida per Scorpione

5° Scorpione: sarete molto distaccati, e questo atteggiamento in questo periodo particolare potrebbe darvi una concentrazione maggiore sul lavoro. Ciò favorirà di conseguenza una fortuna molto più solida grazie a Venere, nonostante ci siano delle giornate in cui potreste riuscire poco con gli affari e molto di più con i sentimenti. Sicuramente osare sarà per voi una priorità, secondo l’oroscopo.

6° Bilancia: avrete Mercurio e Marte dalla vostra parte, per cui di fortuna potreste anche non parlarne. Sarete voi stessi quelli che sapranno rendersi fortunati, perché la comunicazione sul lavoro, l’abilità di stimolare gli affari e la consapevolezza di avere grandi energie potrebbero favorire anche una nuova mansione in cui potreste essere anche migliori di quella attuale.

7° Toro: anche se ci sarà qualche momento in cui potreste davvero scoraggiarvi, avrete sicuramente quella parte di voi che vi permetterà di andare avanti con i vostri progetti nonostante ci siano cose che risulteranno al rallentatore o comunque che vi remano contro. Ad ogni modo non perderete il vostro senso pratico per quelle questioni che devono ancora essere risolte. Man mano che si arriverà alla fine del mese, saprete essere sempre più motivati a raggiungere la vetta.

8° Sagittario: destreggiarvi con il lavoro, soprattutto se nuovo, potrebbe farvi valere una considerazione molto ampia di voi. Avere a che fare con voi per gli altri al momento potrebbe portare a qualche piccolo progresso. Secondo l’oroscopo avrete molti affari, ma dovreste avere la pazienza di stare dietro a questi uno per uno prima di poter prendere decisioni più importanti.

Gemelli energico

9° Gemelli: questo Marte nella vostra costellazione potrebbe essere motivo di una grande energia, ma anche di un nervosismo che potrebbe non andarsene, per il momento. Dovreste calibrare bene le vostre energie da utilizzare sul lavoro, perché al momento la fortuna non sarà esattamente dalla vostra parte. Essere molto più attenti a voi stessi sarà una delle chiavi per poter costruire da soli la vostra fortuna, secondo l’oroscopo.

10° Acquario: vivrete una fase molto instabile dell’anno, in cui Venere agirà molto più positivamente in amore piuttosto che per la fortuna. Dunque le soddisfazioni pecuniarie non sempre arriveranno o comunque potrebbero riscontrare dei ‘ritardi’. Provare a staccare la spina prima di immergervi negli impegni autunnali potrebbe essere un valido aiuto contro la routine e la monotonia, secondo l’oroscopo.

11° Cancro: al lavoro si svilupperanno delle problematiche che spesso e volentieri potrebbero mettervi in difficoltà. Dal canto suo, la fortuna in questo momento non è favorevole ai segni di acqua, per cui ogni mossa che prenderete dovrà essere valutata più e più volte prima di passare all’azione. Potreste avere la tendenza ad evitare i problemi anche in famiglia, ma affrontarli sarà molto meglio che schivarli.

12° Capricorno: avrete molte responsabilità, e probabilmente la fortuna non sarà sufficiente quando si tratterà di agire. Cavarvela da soli, però, vi metterà alla prova in modo molto più duro rispetto ai mesi precedenti, ma dovrete cercare di non essere troppo negativi o comunque con troppa nostalgia del passato addosso. L’arrivo di impegni vari però potrebbero non consentirvi molto tempo libero.